Ivan-Pierre Aguirre/El Paso Matters / Ben Sáenz, autor de ‘Aristóteles y Dante’

Benjamín Alire Sáenz tiene una opinión clara sobre la adaptación al cine de su aclamado libro.

“Puedo ser el ganador”, dijo Sáenz con una risa sin complejos. “La gente va al cine y dice: 'Realmente me encantó la película, pero me gustó más el libro'”.

El autor y poeta de El Paso habla con orgullo de “Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo”, la película basada en su novela juvenil del mismo título que llega a los cines hoy viernes con algunas proyecciones selectas ayer jueves.

“Le daría un 9.5 sobre 10”, dijo el hombre de 69 años, sentado en su escritorio en su casa de East Central mientras hablaba con El Paso Matters la semana pasada. “Es una película maravillosa, pero tuve que desconectarme cuando la vi. Tuve que verla sin concentrarme en mi libro. Una película nunca es una traducción literal del libro; no se supone que sea así”.

“Pero se apegó completamente al significado de mi libro, al espíritu del libro”, dijo.

Sáenz se refirió al escritor y director Aitch Alberto, quien adaptó la novela a la película PG-13 que es en parte drama, en parte comedia y en parte fantasía. Tiene una calificación del 100% en el Tomatómetro, una puntuación basada en las opiniones de críticos de cine en el sitio web de calificación de películas Rotten Tomatoes. La clasificación de “Aristóteles y Dante” comprende hasta el momento cerca de 20 reseñas, incluida una de la revista de entretenimiento Variety.

“Es fácil reducir 'Aristóteles y Dante' a una rara historia sobre la mayoría de edad, pero tal como se cuenta, también es una de las películas para adolescentes más completas que existen”, se lee en la reseña . El libro fue nombrado una de las 100 mejores novelas para adultos jóvenes de todos los tiempos por la revista Time.

Ambientada en El Paso en la década de 1980, la historia se centra en dos adolescentes mexicoamericanos, el introvertido y solitario Aristóteles “Ari” Mendoza y el creativo y de espíritu libre Dante Quintana, que se hacen amigos y se enamoran.

“La película, como el libro, es una historia de amor”, dijo Sáenz. “Pero no es sólo Ari quien descubre que ama a Dante. Es Ari descubriendo que ama a sus padres y que también se ama a sí mismo”.

Sáenz dijo que cree que la película resonará en audiencias diversas.

“Es realmente un momento difícil en la vida cuando tienes 15 años. La mayoría de los jóvenes de 15 años se sienten miserables de una forma u otra porque apenas están empezando a conocerse a sí mismos”, dijo. “Más que lo gay, nos relacionamos con (esa época) de nuestras vidas a un nivel universal debido a cómo esos años nos moldearon, sin importar quiénes resultamos ser”.

Sáenz, quien es abiertamente gay, dijo que ve un poco de sí mismo en ambos personajes mientras se hacen preguntas que la mayoría de los adolescentes reflexionan: “¿Soy quien me digo a mí mismo que soy? ¿O soy quien me dicen que soy?

Alberto, el director de la película, no tiene reparos en el impacto que la novela tuvo en ella. “Este libro cambió el curso de mi vida”, publicó recientemente en Instagram.

Al contarle a “The Queer Review” que leyó el libro por primera vez en 2014 “de una sola vez”, Alberto, una mujer transgénero, dijo: “Desbloqueó algo en mí que nunca puedo expresar con palabras. Me puso en un viaje que literalmente cambió mi vida, no sólo creativamente sino también personalmente”.

La película está producida por el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda, quien también narra los audiolibros de Ari & Dante y recibió una nominación al Grammy por su trabajo. Está protagonizada por los recién llegados Max Pelayo y Reese Gonzales interpretando a Aristóteles y Dante, respectivamente, así como por Eva Longoria. Eugenio Derbez y Kyra Sedgwick, quienes se desempeñaron como productores, también protagonizan la película.

“Me llena de mucha alegría saber que pronto esta película saldrá al mundo y podrá tocar, sanar y calmar corazones y almas”, publicó Pelayo en Instagram en junio. “Me siento indescriptiblemente bendecido por haber sido parte de la creación de esta película”.

“Aristóteles y Dante” se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2022 y tuvo su estreno en Estados Unidos en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs en enero.

Aunque las imágenes reales de El Paso sólo se muestran durante los créditos, Sáenz dijo que la película hace muchas referencias a la ciudad y la frontera que las audiencias familiarizadas con la región reconocerán. Añadió que la película es “más mexicana que mi libro” y describe la cultura de la ciudad que ama.

Nacido en Old Picacho, cerca de Las Cruces, Sáenz considera que El Paso es su hogar y dice que sus viajes lo llevaron aquí para encontrarse a sí mismo.

“Aquí en la ciudad es donde peleo todas mis batallas. Aquí es donde he hecho amigos de personas notables, hermosas, sofisticadas y trabajadoras que están haciendo del mundo un lugar mejor”, dijo Sáenz en su charla TEDx ElPaso en abril.

En su charla “Me perdí y me encontré en la ciudad que amo”, Sáenz habló de sus “historias de amor” –su amor por El Paso, su amor por la escritura y su amor por la vida– y comparó su vida “incomprendida” a la ciudad que, que según él, a menudo no es entendida en sí misma.

Graduado de la escuela secundaria Las Cruces, Sáenz ingresó al Seminario St. Thomas en Denver, Colorado, y más tarde a la Universidad de Louvain en Bélgica. Se ordenó sacerdote católico, pero dejó el sacerdocio tres años después.

Obtuvo una maestría en escritura creativa de la Universidad de Texas en El Paso y luego pasó un año en la Universidad de Iowa como estudiante de doctorado en Literatura estadounidense. Regresó a El Paso y enseñó en el programa bilingüe de Maestría en Bellas Artes de UTEP, y también se desempeñó como jefe de departamento.

“Calendar of Dust”, su primera colección de poesía, ganó un American Book Award en 1992. Su colección de cuentos, “Everything Begins and Ends at the Kentucky Club”, sobre el renombrado bar de Juárez, le valió el Premio PEN/Faulkner de Ficción 2013, el primer escritor latino y el segundo escritor gay en recibir este prestigioso premio. En 2020, fue honrado con un premio Lifetime Achievement Award del Instituto de Letras de Texas.

La secuela del libro de Ari y Dante, “Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo”, alcanzó el puesto número 1 en la lista de novelas para adultos jóvenes más vendidas del New York Times.

Entonces, ¿también habrá una secuela de la película Ari y Dante?

“Si por mí fuera”, dijo Sáenz con confianza, “haría del segundo libro una serie de televisión, y no eliminaría nada ni cambiaría nada”.