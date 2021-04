Escapan mil migrantes diarios de la Patrulla Fronteriza

The Washington Post / Los fugitivos de la Border Patrol han aumentado en medio del repunte en cruces de indocumentados, a pesar de la tecnología en los límites con México

Casi mil personas por día ingresan a Estados Unidos sin ser identificadas o detenidas porque los agentes fronterizos de Estados Unidos están ocupados atendiendo a las familias migrantes y a los niños no acompañados, al tiempo que intentan detener el creciente número de hombres adultos, según tres funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos familiarizados con los datos.

Si bien CBP nunca ha afirmado interceptar a todos los que cruzan la frontera, la cantidad de supuestos escapados registrados en las últimas semanas es la más alta en la memoria reciente, dijeron dos de los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente los datos. La agencia define a un fugitivo como un individuo que no es devuelto a México ni es aprehendido, y ya no es perseguido activamente por la Patrulla Fronteriza.

Contar las escapadas no es una ciencia exacta, pero CBP ha gastado más de mil millones de dólares en las últimas dos décadas en tecnología de vigilancia y redes de cámaras que le han dado a la agencia una capacidad mucho mayor para detectar cruces ilegales en tiempo real. Aprehender a esos individuos es otro asunto.

Cuando aumentan los niveles de migración, como ocurre con la afluencia actual, los agentes fronterizos pasan una cantidad significativa de tiempo transportando y procesando a familias y menores no acompañados, quienes generalmente no intentan evadir la captura, entregándose y buscando refugio humanitario en Estados Unidos.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dicen que esperan que los cruces fronterizos alcancen un máximo de 20 años en 2021. Se proyecta que el número de migrantes detenidos por agentes en marzo supere los 160 mil, el total más alto en un mes desde marzo de 2006, e incluye más de 18 mil adolescentes y niños que llegaron sin padres, un récord.

Un portavoz de CBP no respondió a una solicitud de comentarios. El subjefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, dijo durante un podcast en febrero que la agencia había registrado 1 mil escapadas en un solo día, describiendo eso como un evento inusual. Pero desde entonces, la cifra se ha convertido en una nueva normalidad.

El número de adultos solteros capturados por la Patrulla Fronteriza en marzo superó los 90 mil, según los datos más recientes. CBP devolvió a la mayoría de esos adultos a México utilizando la orden de salud pública Título 42 que ha estado vigente desde marzo de 2020.

Ha permitido a las autoridades estadounidenses reducir el riesgo de infección por coronavirus dentro de las cárceles de inmigración, pero también ha facilitado una tasa de reincidencia mucho más alta, con adultos que intentan colarse una y otra vez hasta que lo logran.

El número de escapadas ha sido especialmente alto en el Sur de Arizona, según dos agentes allí, ya que grupos más pequeños de individuos, algunos con drogas, han estado caminando por áreas remotas que requerirían interdicciones que consumirían mucho tiempo. Parece que las organizaciones de contrabando están enviando “pequeños grupos de dos, tres o cuatro, y eso rápidamente ocupa a todos los agentes disponibles para ir tras ellos”, dijo un agente, quien habló bajo condición de anonimato porque esa persona no estaba autorizada para hablar con los reporteros.

“Hay quizás 20 grupos al día que se observan, pero no hay nadie que intente ir tras ellos”, dijo el agente. “Siguen caminando hasta que se pierden de vista”.

Cuando un grupo de familias y niños ingresa a Estados Unidos para entregarse a los agentes, la política de la Patrulla Fronteriza es priorizar su traslado de regreso a las estaciones de la agencia. Esas instalaciones pueden estar a dos horas o más de las zonas fronterizas remotas. Las familias también requieren un largo proceso de admisión una vez que llegan a la estación.

Grupos de 100 o más familiares y menores no acompañados están llegando en mayor número, y sus cruces generalmente son coordinados por las organizaciones criminales mexicanas que cobran tarifas de tránsito o peajes a cualquiera que cruce el territorio bajo su control, dijeron funcionarios de CBP.

Los contrabandistas a menudo envían grandes grupos para atar a los agentes estadounidenses en un área y crear una desviación, lo que les permite mover narcóticos o adultos solteros en otros lugares, dijeron.

Rodolfo Karisch, un oficial retirado de la Patrulla Fronteriza que se desempeñó como jefe en los sectores de Tucson y Valle del Río Grande, dijo que los comandantes a menudo desplegarán unidades especiales con helicópteros, botes y otros equipos para “trabajar a lo largo de los flancos” después de la llegada de grandes grupos con urgencias y necesidades humanitarias. “Pero también pueden sentirse abrumados, especialmente si se encuentran con personas en peligro que necesitan ayuda”, dijo.

Karisch dijo que los números crecientes son una “receta para el desastre” de cara a los meses de verano, porque más inmigrantes intentarán cruzar por áreas remotas. “Los contrabandistas les dicen que caminen hacia el Norte unos kilómetros, pero es mentira, y así es como la gente muere en el desierto”, dijo.

El redespliegue de agentes fronterizos estadounidenses desde los puntos de control de las carreteras a lo largo de los corredores de contrabando al Norte de la frontera, también ha incentivado más el tráfico, dicen los funcionarios de CBP. Se cerraron temporalmente tres puestos de control de carreteras en Arizona porque los agentes fueron reasignados a la frontera.

Los legisladores republicanos que viajaron a la frontera el mes pasado dijeron que un gran número de terroristas se estaban aprovechando de la crisis para colarse en Estados Unidos sin ser detectados.

El número real parece ser menos de una docena de los que están etiquetados como “terroristas conocidos o presuntos”, una clasificación bastante amplia que puede incluir a alguien “que se sospeche razonablemente que está participando, ha participado o tiene la intención de participar en una conducta que constituye la preparación para, en ayuda de, o relacionado con el terrorismo y/o actividades terroristas, o alguien sospechoso de estar en contacto con dicha persona”, según las agencias federales de aplicación de la ley.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido hallazgos más escépticos, más recientemente en un informe de 2019. “No había evidencia creíble que indicara que grupos terroristas internacionales hayan establecido sus bases en México, trabajado directamente con los cárteles de la droga mexicanos o enviado operativos a Estados Unidos a través de México”, afirmó.

Sin embargo, existe un amplio consenso de que los escapados a menudo incluyen deportados anteriores, algunos con antecedentes penales graves, que pagan tarifas especiales a los contrabandistas que pueden reducir sus posibilidades de captura. En circunstancias normales, quienes hayan cruzado la frontera repetidamente con deportaciones anteriores se enfrentarían al riesgo de enjuiciamiento federal y cárcel, pero la política de Título 42 ha eliminado cualquier amenaza de consecuencias, dicen los agentes.

La Patrulla Fronteriza ha invertido mucho en tecnología de vigilancia a lo largo de la frontera en los últimos años, utilizando drones, cámaras de seguimiento y torres portátiles con energía solar de amplio alcance. Las cámaras no pueden identificar a las personas de manera confiable, y los funcionarios de CBP reconocen que existe el riesgo de contar dos veces cuando, por ejemplo, un grupo se detiene en un lugar y se rompe, apareciendo ante la cámara como un grupo separado en otro lugar.

CBP informó tasas muy altas de fugas en la década de 1990 y principios de la de 2000, cuando los adultos solteros de México constituían la gran mayoría de los que cruzaban ilegalmente. Pero DHS ha invertido mucho desde entonces, más del doble del tamaño de la Patrulla Fronteriza al tiempo que agregó barreras, carreteras, cámaras y sensores.

Un informe de 2017 de la Oficina de Estadísticas de Inmigración de DHS, que analiza principalmente los datos de la administración Obama, estimó que del 55 al 85 por ciento de los intentos de cruzar ilegalmente la frontera no tuvieron éxito, en comparación con el 35 al 70 por ciento una década antes.

“Los datos disponibles indican que la frontera terrestre Suroeste es más difícil de cruzar ilegalmente hoy que nunca”, indicó el informe, señalando que el número de arrestos realizados por agentes estadounidenses había caído a su punto más bajo desde la década de 1970.

Esa tendencia no se mantuvo, y durante el último gran aumento de la migración en 2019, los agentes estadounidenses detuvieron a casi 1 millón de migrantes, incluidos números récord de grupos familiares.

Los funcionarios fronterizos dijeron que el número de escapadas aumentó significativamente ese año, pero no fue tan alto como ahora.

