Esperan hasta nueve horas para recoger su cena

El Paso- A pesar de que el corporativo de Luby’s hizo un esfuerzo por reforzar la seguridad de sus clientes y empleados, y protegerlos de una posible exposición de contagio de Covid-19, al separar las entregas de cenas familiares, los efectos secundarios de la pandemia se dejaron sentir desde anoche en el restaurante y sus clientes, de los cuales algunos hicieron hasta nueva horas en línea para recoger los alimentos que servirán en sus mesas esta noche.

En anos anteriores, las entregas de comidas prepagadas se entregaban en un espacio de dos horas, pero este ano con el fin de observar la distancia social, se espaciaron en una ventana de 12 horas.

En el restaurante ubicado en la intersección de las calles Mesa y Sun Bowl Drive, las líneas de clientes iniciaron ayer desde las dos de la tarde y algunos salieron con sus ordenes pasadas las 11 de la noche. Las entregas se programaron entre las 10:00 a.m. a las 10:00 p.m., sin embargo, esto no sucedió.

Según un empleado que prefirió mantenerse en el anonimato fueron varios factores los que afectaron la entrega expedita de las ordenes.

“Renunciaron tres personas y otro de los empleados tuvo una perdida en su familia por Covid-19 y no se presento a trabajar, eso nos dejo con muy poca gente trabajando y estamos muy apenados por esta situación”, dijo el empleado de Luby’s.

Las líneas para recoger los alimentos daban la vuelta al restaurante y se extendían a lo largo del Boulevard Sunbowl.

En el restaurante se tuvieron que hacer alrededor de 900 ordenes de comida tradicional de la cena del Día de Acción de Gracias, aunado a las 200 ordenes para llevar que usualmente reciben todos los miércoles.

“Salimos a las 3 de la mañana, y solo nos dio tiempo de ir a casa, bañarnos y regresar aquí a las 7 de la mañana para seguir entregando ordenes,” aseguro el empleado.

Linda García es una de las clientas que llego ayer a las 3:00 de la tarde y pasadas las 11:00 de la noche seguía en la línea para recoger lo que ordeno.

“Este es el restaurante favorito de mi abuela y le prometí que le llevaría su cena de Acción de Gracias para que celebren solos, pero acompañados con algo muy familiar que les gusta”, declaro García.

Este ano al igual que muchas familias paseñas Margot Zubia decidió no cocinar y ordenar la comida preparada por el restaurante. “Estaremos en casa solo mi esposo, mis hijos y yo, y haremos una visita virtual por zoom con el resto de la familia. Queremos que mi suegra y mis papas estén seguros a influencias externas y no exponerlos a un posible contagio del virus de Covid-19”, dijo García, quien espero mas de 8 horas para recoger las cajas de alimentos que usara en su casa y también en la de sus suegros y papas.

Anoche se les dio a los clientes la opción de quedarse en línea o recoger sus alimentos desde hoy a las 7:00 a.m.

“Yo me apunté en la lista para regresar esta mañana porque no pensaba pasar la noche ahí, la línea no avanzaba y ni siquiera me podían garantizar que pudieran tener mis alimentos listos anoche así que decidí regresar,” dijo Ashley Martínez.

Pasadas las 7:30 de la noche varios elementos del Departamento de Policía se hicieron presentes con el fin de recordarle a las personas que mantuvieran la sana distancia. No hubo ninguna violación a las reglas y tampoco se giraron multas a ninguna de las personas en línea.

(Aracely Lazcano/El Diario de El Paso)