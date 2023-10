Estrangula y roba a mujer cerca de club para adultos

Cortesía / El sospechoso

El Paso.- Una mujer fue asaltada cerca de un club para adultos en el este de El Paso. Las cámaras de seguridad grabaron al sospechoso. Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para identificar a este violento ladrón a través del programa Crimen de la Semana.

El sábado 9 de septiembre a las 2:30 a. m., la Policía de El Paso respondió a una llamada de Ataque en Progreso en la cuadra 11400 de Chito Samaniego. El oficial se enteró por la víctima que un hombre la había estrangulado y le había robado un teléfono celular, dinero en efectivo, llaves y una mochila.

Los investigadores descubrieron que el sospechoso había estado anteriormente en el Bucks Cabaret en 11701 Gateway West. El video de seguridad del club pudo capturar imágenes del sospechoso, quien es descrito como un hispano, de unos 20 años, 6 pies de estatura, 230 libras, y se llama Albert.

Huyó del lugar en un Dodge Durango color oscuro. Cualquier persona que tenga información sobre este violento ladrón debe llamar a Crime Stoppers of El Paso inmediatamente al 566-8477(TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden y los medios de comunicación para resolver delitos.