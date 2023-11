Ex basquetbolistas se declaran no culpables de ataque sexual

Cortesía NMSU / Doctor Bradley, Deshawndre Washington y Kim Aiken Jr.

Las Cruces, NM— Dos ex jugadores de basquetbol de la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU) comparecieron ante una Corte de Las Cruces el miércoles y se declararon no culpables de múltiples delitos graves de agresión sexual.

De acuerdo con un reporte de Las Cruces Sun-News, DeShawndre Washington, de 22 años, y Doctor Bradley dieron su declaración ante el juez Douglas Driggers, del Tercer Distrito Judicial.

Kim Aiken Jr., de 24 años, la tercera persona acusada en el escándalo de novatadas por agresión sexual, no estuvo presente en la audiencia del miércoles. A pesar de las súplicas de su abogado, Driggers emitió una orden de arresto para Aiken y ordenó una fianza garantizada de 20 mil dólares.

La defensora pública de Aiken, Lara Smalls, dijo al tribunal que Aiken reside actualmente en Luxemburgo, Europa.

“Presentaré una moción para anular la orden de arresto”, dijo Smalls.

“Obviamente estamos muy decepcionados de que el tribunal no haya sido complaciente de ninguna manera, considerando la cercanía del feriado de Acción de Gracias, así como las complicaciones involucradas en los viajes internacionales”.

Smalls presentó argumentos similares a través de registros judiciales el lunes, pero el juez Conrad Perea, el juez principal que supervisa los casos, rechazó una moción para que Aiken compareciera en la lectura de cargos por teléfono. Perea también rechazó la solicitud de Small de reprogramar la audiencia para una fecha posterior. Driggers dijo que no impugnaría las decisiones de Perea.

“El señor Aiken de ninguna manera intenta evitar estos cargos”, dijo Smalls. “Está buscando justicia en este asunto”.

A pesar del argumento de Smalls, el fiscal general adjunto John Durán, que procesa a los tres hombres, solicitó que se emitiera una orden de arresto.

“Tengo entendido que si no pido una orden judicial, me arriesgo a que se desestime la acusación, lo cual no quiero. Además (Aiken) no estuvo aquí. No estar en el tribunal es algo automático para solicitar una orden de arresto. Al final es decisión del tribunal y ellos ejercieron su autoridad al hacerlo”, dijo Durán.

Regresan a Chicago, Los Angeles

Tras una investigación realizada por la Oficina del Fiscal General de Nuevo México, los tres hombres fueron acusados de múltiples delitos graves el 9 de noviembre. Washington y Bradley enfrentan una posible sentencia de cárcel de hasta 27 años, y Aiken enfrenta hasta 24 años de prisión si es condenado. Según registros judiciales, los incidentes ocurrieron entre agosto y noviembre de 2022 cuando los tres hombres eran miembros del equipo de baloncesto masculino New Mexico State Aggies.

A Bradley se le permitió regresar a Los Angeles, California. Si no se presenta o viola las condiciones de su liberación, el tribunal le cobrará 7,500 dólares y lo arrestará. Washington también fue liberado y se le permitió regresar a Chicago.

Durán dijo que si alguno de los hombres no se presenta a procedimientos futuros, también solicitaría órdenes judiciales para ellos.

Bradley y Washington deben cumplir con una lista de condiciones para su liberación, que incluye evitar el contacto con los coacusados y presuntas víctimas. Los abogados de Bradley y Washington declinaron hacer comentarios el miércoles.

Cargos contra Washington, Bradley y Aiken

Washington fue acusado de cinco cargos de encarcelamiento falso, cinco cargos de contacto sexual criminal en cuarto grado (con la ayuda o instigación de otro), un cargo de conspiración para cometer contacto sexual criminal (con la ayuda de otro) y un cargo de conspiración para cometer falso encarcelamiento.

Bradley fue acusado de cinco cargos de encarcelamiento falso, cinco cargos de contacto sexual criminal en cuarto grado (con la ayuda o instigación de otro), un cargo de conspiración para cometer contacto sexual criminal en cuarto grado (con la ayuda de otro) y un cargo de conspiración para cometer encarcelamiento falso.

Aiken fue acusado de cuatro cargos de encarcelamiento falso, cuatro cargos de contacto sexual criminal en cuarto grado (con la ayuda o instigación de otro) y un cargo de conspiración para cometer contacto sexual en cuarto grado (con la ayuda de otro) y un cargo de conspiración para cometer encarcelamiento falso.

El cargo criminal de penetración sexual es un delito grave de segundo grado y ocurrió entre el 12 y el 13 de noviembre de 2022. Aiken, Bradley y Washington están acusados de “causar ilegal e intencionalmente la penetración, en cualquier medida y con cualquier objeto, de las aberturas genitales o anales de otro, mediante el uso de fuerza o coerción”, según la acusación del gran jurado.

Aiken, Washington y Bradley fueron nombrados como acusados en una demanda que alega negligencia, pérdida de confraternización (o impactos en las relaciones familiares), agresión sexual, agresión y encarcelamiento falso presentada por los ex jugadores de baloncesto masculino de la Estatal de Nuevo México, Deuce Benjamin, su padre William Benjamin, y el exjugador Shakiru Odunewu contra la universidad, entrenadores y ex compañeros. Esa demanda se resolvió por $8 millones en junio.

Washington con cargos por armas en Chicago

Washington, que recibió condiciones de libertad más duras que los demás acusados, fue condenado anteriormente por cargos relacionados con armas.

Según los registros de arrestos del Departamento de Policía de Chicago, Washington fue acusado luego de un arresto en febrero de 2020 por posesión de un arma de fuego robada y posesión de un arma de fuego cargada sin permiso. Washington iba como pasajero en un vehículo y también fue citado por no usar el cinturón de seguridad.

Según un informe de KOAT, Washington se declaró culpable de un delito grave de cuarto grado en abril de 2021 y fue sentenciado a libertad condicional y servicio comunitario.

Washington jugó para el ex entrenador de NMSU, Greg Heiar, en la temporada 2021-2022 en Northwest Florida State College antes de transferirse a NMSU cuando Heiar fue contratado para reemplazar a Chris Jans.

Washington, Aiken y Bradley, junto con Heiar, el ex asistente Dominique Taylor, la Junta de Regentes de NMSU y el director deportivo Mario Moccia, son los acusados en una demanda en curso que alega incidentes de agresión sexual similares contra otros dos ex jugadores y un ex entrenador. La demanda también alega que había armas en el campus, donde no se permiten armas de fuego, y alega que Washington era un jugador conocido por poseer y portar una pistola.

“Le ha contado a algunos jugadores sobre su historial de uso y posesión de armas, incluidos algunos problemas legales relacionados con armas”, afirma la denuncia. “Circularon rumores sobre su historial de uso de armas. Su arma y los rumores sobre su uso anterior aumentaron su poder sobre sus compañeros de estudios y la amenaza que representaba”.

