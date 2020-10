Exige Dee Margo aclaración por orden de cierre de negocios

El Paso— Tras la orden de cierre de actividades no esenciales en El Paso, dictada por el juez del Condado, el alcalde Dee Margo pidió una aclaración por parte del procurador general de Texas, ante una medida que dijo no le fue consultada.

“El juez (Ricardo Samaniego) no me consultó y se niega a devolver mi llamada, por lo que estoy buscando una aclaración del procurador general sobre la nueva orden del Condado, que no reemplaza las órdenes del gobernador", subrayó el alcalde Dee Margo en un comunicado.

“De lo que puedo hablar es del dolor que está sufriendo nuestra comunidad. Debemos lograr un equilibrio para mantener seguros a nuestros vecinos sin destruir la capacidad de las personas para alimentar a sus familias”, sostuvo Margo, evidenciando una ruptura de comunicación con las autoridades del Condado de El Paso.