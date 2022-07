Exigen justicia por veterano muerto a manos de la Policía

Archivo / Michael Charles Thompson

La muerte de un veterano del Ejército de Estados Unidos, quien murió bajo custodia de la Policía de El Paso (EPPD) tras ser sometido con una pistola eléctrica taser, ha generado una serie de polémica sobre la actuación de las fuerzas del orden.

Mientras que la investigación preliminar de EPPD y de los testigos del hecho señalan que el ahora occiso requirió ser sometido y arrestado de emergencia, familiares suyos aseguran que sólo estaba solicitando ayuda y que no representaba un peligro.

Michael Charles Thompson, de 36 años, quien supuestamente estaba alucinando, entró en una tienda de conveniencia del Noreste de El Paso y le pidió al empleado que llamara a la Policía para recibir ayuda. Murió aproximadamente una hora después.

Thompson era un veterano del Ejército de Estados Unidos con Síndrome de Estrés Postraumático (PTSD) y otros problemas de salud mental, según una página de GoFundMe que recauda dinero para sus hijas pequeñas, de 10 y 8 años, así como para establecer un fondo legal para demandar a las autoridades federales. La página se puede accesar en: https://bit.ly/3c2xXij

“La muerte no debería ser la respuesta a un veterano del Ejército que sirvió a este país y está en una crisis de salud mental. La muerte no debería ser la respuesta a un pedido de ayuda”, afirmó la página de recaudación de fondos creada por un familiar.

Se desconoce la causa de la muerte y se esperan los resultados de la autopsia, según un informe de la muerte bajo custodia presentado por el Departamento de Policía de El Paso ante la Oficina del Fiscal General de Texas. Las agencias de Policía están obligadas a presentar dichos informes ante el fiscal general del estado cada vez que una persona muere bajo custodia o a manos de las fuerzas del orden.

Los hechos

El informe dice que los oficiales de EPPD respondieron al 7-Eleven ubicado en 5830 de Dyer Street, justo al Norte de Fred Wilson, alrededor de las 12:50 a.m. del lunes 27 de junio, después de que el empleado informara que Thompson sufría trastornos mentales y “parecía estar experimentando alucinaciones visuales y auditivas”.

Thompson estaba actuando de manera errática después de la llegada de los oficiales de patrulla, quienes decidieron detenerlo con una orden de detención de emergencia, según el informe.

Thompson supuestamente se resistió, trató de huir e intentó agredir a los oficiales mientras intentaban esposarlo antes de electrocutarlo con un arma eléctrica taser, según el informe.

Después de ser esposado, Thompson fue colocado en el asiento trasero de una patrulla y se solicitó asistencia médica debido al uso del taser.

“Mientras los servicios médicos estaban presentes en la escena, el sujeto experimentó un episodio médico y dejó de respirar. Los servicios médicos comenzaron las técnicas de salvamento y transportaron al sujeto al Centro Médico Universitario”, indica el informe.

El informe registró la hora del incidente a las 12:50 a.m. Thompson fue declarado muerto por un médico a la 1:47 a. m., según el informe. No se indicó que no se ha determinado si tenía una condición médica, sufrió una lesión fatal o la causa de la muerte.

Cuatro oficiales fueron puestos en licencia como parte de la investigación en curso sobre el incidente, que sigue siendo investigado por la Unidad de Delitos contra las Personas y Asuntos Internos.

