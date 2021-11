Exigen uso de cubrebocas al cruzar a El Paso

Archivo / El Diario de Juárez / Personas en el área peatonal

Además de la constancia del esquema completo de vacunación contra Covid-19, que será requerida a extranjeros en cualquier cruce fronterizo entre Estados Unidos con México, dichos viajeros no esenciales deberán de usar cubrebocas a la hora de presentarse en las garitas de revisión, informó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

A pregunta expresa sobre la obligación de acceder a un punto fronterizo con cubrebocas, un oficial de CBP recordó que en todas las instalaciones federales persiste el mandato de uso de mascarillas de protección personal.

“La respuesta es sí”, enfatizó Roger Maier, vocero de CBP en la región de El Paso.

“Es un requisito en las instalaciones y propiedades federales”, afirmó.

Ante la apertura de los cruces de viajeros no esenciales a territorio estadounidense, se proyecta un incremento en los tiempos de espera en los cruces internacionales, hecho que se empezó a percibir incluso horas antes de que se levantara la prohibición impuesta hace casi 20 meses.

“No sabemos qué puede pasar mañana, por eso decidimos cruzar más temprano a El Paso, y dormir aquí para poder llegar temprano a la escuela”, dijo ayer Alejandro, estudiante de Bowie High School, quien dijo que regularmente cruza el mismo día de sus clases a temprana hora.

“Siempre ha sido problema estar ahí el lunes”, dijo el estudiante junior, “pero ahora sí creo que va a ser mucho más grande la espera”, afirmó.

Mientras tanto hay empleadores que se preparan para un alto número de retrasos entre su planta laboral.

“No podemos hacer nada más que entender la situación”, dijo Juan Esquivel, gerente de una firma temporal de empleos.

Mientras tanto quienes cruzan a laborar también están en incertidumbre.

“Yo hablé con mi jefe la semana pasada porque no sé cómo van a estar las líneas y aunque llegue al puente a las 5 de la mañana para cruzar a tiempo y estar puntual a mi turno, no sé cómo me irá”, dijo Rosa María Gutiérrez, quien trabaja como proveedora de adultos mayores en el área Central-Este.

Descartan rumores

Los funcionarios federales pidieron al público en general no hacer caso de los rumores que circulan en las redes sociales y otras plataformas de información, donde se dice sin fundamento “que se pedirá prueba de vacunación a ciudadanos estadounidenses o residentes legales en el país”, un requisito que es exclusivo para los viajeros extranjeros no esenciales.

“Estamos escuchando rumores que circulan en las redes sociales y en otros lugares de que este cambio se aplica a cualquiera. Puedo asegurarles que no es así”, dijo Héctor Mancha, director de Operaciones de Campo del Sector El Paso de CBP.

“Es de vital importancia que los miembros del público sólo consulten las fuentes oficiales del Gobierno sobre la información más precisa y confiable relacionada con los cambios que entran en vigor hoy”, señaló el funcionario.

CBP también pide de nuevo preparación y paciencia a los usuarios de los cruces internacionales, ya que los viajeros pueden aprovechar la primera etapa de reapertura luego de las restricciones de viaje pandémicas.

Dado el creciente volumen de viajes, los que cruzan la frontera deben tener en cuenta tiempos de espera más largos de lo normal y largas filas en los accesos terrestres en los próximos días.

CBP pide a los viajeros que tengan paciencia mientras la agencia federal se embarca en la reapertura de los viajes transfronterizos, ahora que ha disminuido el embate de la pandemia.

La autoridad federal recomienda a los viajeros monitorear los tiempos de espera fronterizos en línea. La información se actualiza cada hora para incluir los tiempos de espera para los carriles SENTRI, Ready y Non-Ready. El número de carriles abiertos también se actualiza cada hora en el sitio web: https://bwt.cbp.gov.

PASOS A SEGUIR

Para los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, los funcionarios de CBP están sugiriendo los siguientes pasos que los viajeros pueden tomar para tratar de ayudar a acelerar el procesamiento para ingresar a los Estados Unidos:

- Utilice el cubrebocas, bien colocado.

-Si tiene una visa que viaja por razones no esenciales, puede dar fe verbalmente o declarar al oficial que ha sido vacunado, sin esperar a que el oficial le haga la pregunta.

-Tenga listo su comprobante de vacunación, en caso de que el oficial lo solicite. (No a todas las personas se les pedirá que muestren su prueba en cada cruce, pero deben tener su prueba de vacunación con ellos en caso de que se les pida que se la proporcionen al oficial de CBP como parte de su inspección para ingresar a los Estados Unidos).

-Si viaja por motivos no esenciales, hágalo fuera de las horas pico. En los puertos de entrada locales, nuestras horas pico con el mayor volumen de tráfico son los domingos y las mañanas de los días laborables. Para ayudar a aliviar los cuellos de botella, CBP recomienda que aquellos que puedan, decidan cuándo cruzar, elijan las horas no pico para sus tiempos de viaje.

-Para los viajeros que necesitan un permiso o permiso I-94, use la aplicación móvil CBP One para solicitar y pagar antes de su cruce, hasta siete días antes de cruzar. Los viajeros pueden usar la aplicación en su teléfono para completar la solicitud, recibir aprobación condicional y pagar la tarifa del permiso. Luego, pueden completar el paso final con el oficial en la cabina principal durante su inspección para ingresar a los Estados Unidos. El uso de la aplicación mejora significativamente la experiencia de cruce del viajero individual, ya que no necesitan pasar a la inspección secundaria para completar y, en su lugar, pueden continuar su camino. Y el uso de la aplicación ayuda a ahorrar tiempo para todos en el cruce fronterizo. Para los viajeros que no presenten la solicitud electrónicamente, deben esperar largos tiempos de espera para el procesamiento.

-Utilice el carril correcto. El tráfico en nuestros puertos de entrada locales está segmentado en tres carriles diferentes. - Los carriles SENTRI son sólo para quienes viajan en un vehículo con todos los ocupantes registrados en el programa Trusted Traveler de bajo riesgo; el vehículo en sí también debe estar registrado en SENTRI. Los carriles Ready son sólo para aquellos que tienen un documento equipado para usar la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) disponible para ayudar a acelerar el procesamiento en los Estados Unidos para los ciudadanos de Estados Unidos. Es una tarjeta de pasaporte, en lugar de la libreta de pasaportes azul. También incluye las Tarjetas de Residente Permanente Legal y las Tarjetas de Cruce de Fronteras en poder de los titulares de visas B1 / B2 locales. Todos los demás deben tener lista su documentación correcta para demostrar que tienen el estatus legal para ingresar a los Estados Unidos, y usar los carriles de tráfico general.

-Los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales permanentes de los Estados Unidos no estarán obligados a proporcionar un comprobante de vacunación cuando crucen a los Estados Unidos.

Los requisitos tampoco se aplican a los menores de 17 años.

La información sobre lo que es aceptable como prueba de vacunación, incluidas las vacunas permitidas, está disponible en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Es necesario tener en cuenta que para que se considere que una persona está completamente vacunada, deben haber transcurrido 14 días desde la última inyección de su vacuna.