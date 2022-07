‘Expedientes Secretos’ ¿ficción o realidad?

Archivo / Imagen histórica de los escombros localizados en un rancho Archivo / Escena representativa del incidente de 1947, en el museo fundado en 1991 en Roswell Archivo / Actualmente, la zona donde cayó la supuesta nave Archivo / Tienda de objetos alusivos a los extraterrestres Archivo / Para acudir a la ‘capital mundial de los ovnis’ hay que recorrer 205.5 millas desde El Paso

Dave Kindy / Especial para The Washington Post

Roswell, NM— El mundo estaba preocupado por la guerra cuando el ganadero W.W. Brazel entró en la oficina del Sheriff en Corona, Nuevo México, en un día caluroso y polvoriento hace 75 años para informar sobre un “disco volador” que podría haber encontrado en su propiedad, a unas 100 millas al noroeste del Roswell Army Air Field.

Al día siguiente, 8 de julio de 1947, el oficial de información pública de la base emitió un comunicado de prensa en el que declaraba que Las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos habían recuperado un “platillo volador” en el rancho. Si bien los altos mandos militares se retractaron rápidamente de la declaración, ya era demasiado tarde: la leyenda de Roswell como la “Capital mundial de los ovnis” había iniciado, al igual que los innumerables objetos brillantes que muchos estadounidenses afirmaron haber visto en el cielo ese verano.

Punta de lanza

El evento que hoy conocemos como el “Incidente de Roswell” dio origen al movimiento moderno de avistamientos de ovnis, junto con el género de la ciencia ficción extraterrestre.

Roswell, Nuevo México, se ubica a 205.5 millas (332 kilómetros) de El Paso, Texas, por vía terrestre en un recorrido que toma unas tres horas y media en automóvil.

“Durante siglos, la gente ha visto cosas que no pueden explicar”, dijo Roger Launius, historiador y curador jubilado del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian. “En generaciones anteriores, se referían a ellos como ángeles, demonios, deidades o lo que sea. Eso cambia con la revolución científica, donde la gente comenzó a preguntarse si los puntos de luz que ven son de naturaleza extraterrestre”.

El terreno fértil para Roswell se sembró bajo el hongo oscurecedor de la era nuclear. La Segunda Guerra Mundial había terminado menos de dos años antes, y Estados Unidos y la Unión Soviética parecían estar al borde de otro conflicto global. El término “Guerra Fría” fue acuñado por George Orwell en un ensayo de 1945 y entró en la conciencia moderna cuando Bernard Baruch, asesor del presidente Harry S. Truman, lo pronunció en un discurso en la primavera de 1947.

En medio de esta mayor aprensión llegó la primera noticia de “platillos voladores”, y la primera mención impresa del término, según el Oxford English Dictionary, el 24 de junio.

Histeria colectiva

Los medios de comunicación de todo el país informaron que un piloto civil llamado Ken Arnold dijo que había visto objetos brillantes surcando el cielo a velocidades supersónicas cerca del Monte Rainier en Washington.

Algunos funcionarios sugirieron que las luces de rápido movimiento podrían haber sido cohetes o aviones que estaban siendo probados por los militares.

No obstante, la histeria pública estalló en las próximas semanas, con más de 800 avistamientos similares reportados en todo el país, muchos de ellos considerados eventos "imitados" por las fuerzas del orden y los oficiales militares.

“Cuando Ken Arnold ve estas cosas, lo cuenta de una forma sensacionalista exagerada”, dijo Launius. “Se promociona en la prensa y se construye a partir de ahí. Si el presente no te dice que a los estadounidenses les encantan las conspiraciones, no sé qué hace. No fue diferente en 1947”.

Mientras todo esto sucedía, un desprevenido Brazel estaba cuidando las ovejas y el ganado en su rancho de Nuevo México. Sin radio ni periódico, estaba aislado del mundo exterior. El ranchero no pensó mucho en los escombros inusuales que encontró esparcidos por sus pastos.

El 5 de julio, Brazel se dirigió a Corona un sábado por la noche y se enteró de lo que todos los demás habían estado hablando. Comenzó a preguntarse si había una conexión. El lunes, recogió el material extraño y viajó de regreso a la ciudad para informar a los funcionarios locales de su descubrimiento, luego visitó a los militares.

El globo meteorológico

Los escombros fueron transportados al Campo Aéreo del Ejército de Fort Worth en Texas, donde los expertos militares proclamaron que se trataba de un globo meteorológico estrellado. Sin embargo, antes de que ese pronunciamiento fuera transmitido a Roswell, la base de Nuevo México sondeó el comunicado de prensa sobre el hallazgo de un “platillo volador”. teniente Walter Haut, oficial de información pública de Roswell, afirmó más tarde que el comandante de la base, el coronel. William H. Blanchard le había ordenado que usara esa descripción.

Durante unos días, la atención del mundo se centró en Roswell, NM. Pero la mayoría de la gente parecía satisfecha con la explicación de los militares y la historia se desvaneció rápidamente.

No volvería a explotar hasta 1978, cuando el National Enquirer publicó un artículo sobre el incidente. De repente, surgieron nuevas versiones del evento, algunas de los participantes originales, con informes de una nave espacial real, cuerpos extraterrestres y un encubrimiento del gobierno que agregan nuevas capas a la leyenda.

“La historia parece mejorar con cada recuento”, dijo Launius. “Inicialmente, no hubo ninguna discusión sobre cuerpos extraterrestres. Eso de alguna manera se envuelve como parte del incidente original, aunque no hay nada al respecto en las fuentes de la época”.

La historia evolucionó con una variedad interminable de artículos, libros, películas y documentales sobre lo que “realmente sucedió” en el desierto de Nuevo México.

En 1993, las audiencias de televisión conocieron la serie de larga duración “The X-Files”, conocida en Latinoamérica como “Los Expedientes Secretos X”, cuyas historias ficticias de los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Sculley rastreando abducciones extraterrestres y una conspiración internacional solo agregaron combustible al fuego.

Muchos involucrados en el incidente alteraron sus descripciones de los eventos con el tiempo, incluido el gobierno. En 1947, a la CIA y al Ejército les preocupaba que estos “platillos voladores” fueran en realidad nueva tecnología utilizada por los soviéticos. Cuando las Fuerzas Aéreas del Ejército se retractaron de su primera declaración, no fueron muy comunicativos sobre los orígenes de los escombros, probablemente porque escondían un secreto.

“El globo meteorológico era una historia de tapadera”, dijo Launius. “La mejor evidencia sugiere que se trataba de un dispositivo de escucha del Proyecto Mogul del que parten”.

El Proyecto Mogul fue un programa militar diseñado para interceptar mensajes de radio rusos a través de globos de gran altura, que eventualmente se desinflarían y caerían a la Tierra. Se han identificado varios sitios de accidentes en todo el país. En 1994, el informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos identificó el proyecto de alto secreto como la fuente probable de los escombros encontrados en Nuevo México.

Launius dijo que los avistamientos de ovnis del verano de 1947 fueron el resultado de un mundo consumido por el miedo a un apocalipsis.

“Solo en los Estados Unidos entre 1947 y 1960, hubo un total de 6 mil 523 informes de ovnis”, dijo. “Parece haber un vínculo directo entre la percepción pública de la realidad de los viajes espaciales y estos avistamientos de OVNIs. Estoy convencido de que el rápido aumento en el número de casos reportados a principios de la Guerra Fría fue el resultado de tensiones intensificadas mientras todos observaban los cielos para advertir de un ataque nuclear”.

El misterio sigue

Pero incluso si el Incidente de Roswell pudiera explicarse por un programa militar, los eventos posteriores en los cielos siguen siendo un misterio. El 19 de julio de 1952, casi exactamente cinco años después de que Brazel informara sobre los extraños escombros en su rancho, se produjo una serie de avistamientos de ovnis en Washington, D.C. Los pilotos de las aerolíneas informaron haber visto destellos de luz cruzando el cielo, y los operadores de radar estaban perplejos por las luces intermitentes que se movían rápidamente en sus pantallas.

La Fuerza Aérea envió aviones a reacción para interceptar los objetos, que desaparecieron y nunca regresaron. El evento de hace 70 años nunca ha sido explicado.

Como dice el cartel en la oficina de Mulder en “Los Expedientes Secretos X”: “Quiero creer”.