Extienden tiendas en EP horario pasada la medianoche

El Paso.- Pese a la pandemia de Covid-19, miles de paseños han abarrotado los centros comerciales para realizar las compras navideñas de último momento. Con ello, algunas tiendas departamentales también han aprovechado para extender sus horarios hasta pasada la medianoche con el fin se sumarse a las ventas decembrinas.

Una de las tiendas más concurridas de El Paso, es la famosa Ross Dress for Less, con distintas ubicaciones en la ciudad. En ella, tanto la comunidad de esta ciudad como la de Juárez, asisten para realizar las compras de regalos navideños que se han vuelto una tradición en la zona fronteriza.

De acuerdo con la página oficial de la tienda, el horario para las próximas fechas será desde las 6:00 a.m. hasta la 1:30 a.m. y se mantendrá hasta el miércoles 23, mientras que el 24 de diciembre, en Nochebuena, la tienda cerrará a las 10:00 p.m.

El 25 de diciembre Ross permanecerá cerrada, reanudado sus actividades el 26 de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

La cadena Burlington Coat Factory, otra de las más visitadas por los juarenses y paseños, también extenderá sus horarios hasta la 1:00 a.m. hasta el miércoles, y la noche del 24 de diciembre cerrará a las 9:00 p.m. Asimismo, permanecerá cerrada el 25 y abrirá al día siguiente en un horario de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Ante esta extensión de horario, hay algunos que prefieren ir desde muy temprano o a altas horas de la madrugada para evitar las aglomeraciones.

Andrea Gutiérrez, una fronteriza quien ha aprovechado las ventas navideñas y ha visitado diversas tiendas en El Paso, dijo que, a pesar de la pandemia, hacer las compras y regalos es una tradición en esta época.

“Más que nada creo yo que la gente lo ve por el lado de “la tradición” para que nuestros familiares reciban sus regalos, aunque sea sin poder convivir todos juntos como solía ser”, dijo Gutiérrez.

Asimismo, agregó que prefiere asistir lo más temprano posible para evitar el contagio de Covid-19.

“Yo trato de ir lo más temprano posible para no encontrar las tiendas con mucha gente. Y evito salir lo más posible o suelo salir sólo por urgencia, cuando es necesario el mandado u otras cosas”, señaló.

Por otra parte, Alena Bermol, una joven de Ciudad Juárez cuya familia vive en El Paso, dijo que ante la situación de Covid-19, ella ha “ido de compras por videollamada” con ayuda de su hermana.

“Me llevó por videollamada desde que entró. Vi el proceso desde que los tienen en fila les toman temperatura y les dan antibacterial. Me enseñaba los pantalones y las cosas que escogí y pues no es lo mismo en celular que ver físicamente”, señaló Bermol.

“Literal me dio el recorrido como cuando vas de compras físicamente, pero por llamada, e incluso las filas sí estaban largas con varias personas y todas con los carritos llenos”, agregó.

El doctor Héctor Ocaranza, autoridad de Salud de la Ciudad y el Condado, continúa instando a la comunidad a buscar alternativas para no abarrotar las tiendas.

Asimismo, Ocaranza dijo que, aunque se ha publicado una guía para no asistir a los lugares que son más concurridos y se ofrecieron alternativas, “el Departamento de Salud Pública ha publicado una guía para esta temporada navideña que aborda casos como las compras navideñas, recomienda no reunirse en hogares, tiendas, centros comerciales, etc. También se hacen recomendaciones sobre formas virtuales de celebrar esta temporada navideña y cómo aprovechar las ventajas en línea, ir de compras, recoger en la acera y otros esfuerzos para evitar la exposición y la infección”, señaló.