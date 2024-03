Finaliza elección temprana en EP con poca participación

El Paso Matters / Centro de Servicios Administrativos de El Paso Community College

Un colapso en el número de votantes jóvenes ayudó a provocar una fuerte caída en la participación en las primarias republicanas y demócratas de El Paso, según muestra un análisis de los registros de sufragios de El Paso Matters.

El número total de votos anticipados emitidos para las primarias se redujo un 32% con respecto a los niveles de 2020, mientras que el número de electores menores de 30 años se desplomó un 73%.

El Paso tuvo sólo mil 171 votantes anticipados menores de 30 años y mil 437 de 85 años o más, a pesar de que el número de personas registradas menores de 30 años es casi nueve veces mayor. El período de votación anticipada de 11 días terminó el viernes y el día de las elecciones es hoy martes.

Rudee Valenciana, de 23 años, que vive en el centro de El Paso, emitió su primer voto en las elecciones de noviembre de 2018 unas semanas después de cumplir 18 años. Dijo que estaba motivada para comprometerse porque estaba devastada por la elección de Donald Trump como presidente en 2016.

“En ese momento no habría dicho que estaba muy inmersa en el tema, pero sabía que tenía mis creencias y no sentía que él estuviera alineado con las mías. Cuando cumplí 18 años estaba ansiosa por votar para sentir que podía contribuir a mi causa”, dijo.

Su primera votación primaria se produjo en la carrera presidencial demócrata de 2020.

“Estaba ansiosa por apoyar a Bernie Sanders porque sentía que se alineaba con mis creencias. Creo que votar y ponerse de pie en números funciona”, señaló Valenciana.

Pero no tiene planes de votar en las elecciones primarias de este año, que no incluyen una contienda presidencial demócrata disputada pero sí carreras para fiscal de distrito y sheriff, entre otros cargos locales.

“Por mucho que quiera un cambio, no he tenido tiempo de informarme sobre los candidatos actuales y no quisiera votar sobre algo de lo que no estoy segura”, comentó Valenciana, y agregó que planea votar en las elecciones generales de noviembre.

Los demócratas emitieron más de 20 mil votos en el período de elecciones anticipadas que finalizó el viernes, muy por debajo de las primarias de 2020, que todavía tenían una carrera reñida entre Joe Biden y Sanders cuando los texanos sufragaron durante el Supermartes. Poco más de 8mil 400 republicanos de El Paso emitieron votos anticipados este año, ligeramente menos que hace cuatro años, cuando Trump no enfrentó oposición republicana.

La participación combinada en la elección anticipada de poco menos de 29 mil personas fue aproximadamente el 6% de los votantes registrados en el condado de El Paso.

Como es típico en las primarias, muchas de las boletas provinieron de habitantes mayores de El Paso. La edad promedio de los electores primarios demócratas fue más de 64 años; para los republicanos fue 61.

Menos de mil 200 votantes anticipados tenían menos de 30 años, lo que representa el 1% de los electores registrados en ese grupo de edad. Casi el 16% de los votantes registrados de 65 años o más acudieron a la votación anticipada.

Pero la ausencia de los más jóvenes del condado de El Paso fue aún más pronunciada este año, y los candidatos de ambos partidos principales lucharon por entusiasmarlos. Las personas menores de 30 años representaron sólo el 4% de los electores anticipados, aunque figuran el 23% de los electores registrados. El Texas Tribune encontró un patrón similar en las alecciones anticipadas en todo el estado.

El número de votantes anticipados de El Paso menores de 30 años se desplomó un 80% desde las primarias demócratas de 2020. En las primarias republicanas, el número de votantes menores de 30 años disminuyó un 30% con respecto a 2020.

Más de 2,600 personas menores de 30 años que todavía están registradas para votar en el condado de El Paso emitieron votos anticipados en las elecciones primarias de 2020. De ellos, más de 2 mil 400 (93%) no emitieron un voto anticipado en las primarias de 2024, según un análisis de los registros de comicios de El Paso Matters.

Los electores inscritos que aún no hayan votado en las primarias pueden hacerlo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde de hoy martes.