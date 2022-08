Fincan cargos a dos hombres por muerte de migrante en volcadura

Cortesía

El Paso.- Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) arrestaron a dos hombres, un mexicano y un estadounidense, en relación con la muerte de un indocumentado que falleció el lunes después de la volcadura de un vehículo que cayó en el Canal del Valle Alto.

La Patrulla Fronteriza y el Departamento de Policía de El Paso colaboran con el caso.

Axel Elias Ramírez, de 19 años y ciudadano estadounidense, y Jorge Soto-Ochoa, de 34 años y ciudadano mexicano, están acusados de conspiración para transportar y albergar extranjeros ilegales con fines de lucro, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, una multa máxima de 250 mil dólares, o ambas.

Alrededor de las 4:45 a.m. del lunes, el vehículo que Ramírez conducía con siete pasajeros a bordo, todos indocumentados que no eran ciudadanos, cayó en un canal de riego en Upper Valley Road y Via De Los Arboles después de que Ramírez perdiera el control del vehículo.

Un guatemalteco murió a causa de las heridas que sufrió en el accidente y otros siete, incluido Ramírez, fueron trasladados a un hospital local.

“Este horrible accidente es otro ejemplo más de los peligros de cruzar ilegalmente la frontera, así como del total desprecio por la seguridad y la vida por parte de traficantes de personas codiciosos e imprudentes”, dijo el agente especial a cargo de HSI El Paso, Francisco Burrola.

“HSI se compromete a interrumpir y desmantelar estas organizaciones criminales transnacionales en colaboración con nuestros socios de la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Policía de El Paso, porque las redes de contrabando ilícito no solo ponen en peligro la vida de sus víctimas, sino que también ponen en peligro la seguridad pública”.

Ochoa fue la guía a pie en el esquema de contrabando, según documentos judiciales. Ambos hombres hicieron su aparición inicial en la corte federal el miércoles y están detenidos sin derecho a fianza.

Las detenciones y arrestos son parte de los esfuerzos de HSI El Paso para frenar el contrabando de personas en el área de Santa Teresa, Nuevo México.

