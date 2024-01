Fincan cargos a policía de Las Cruces por matar a mujer

Cortesía / Felipe Hernández

Las Cruces, NM— El oficial del Departamento de Policía de Las Cruces (LCPD), Felipe Hernández, fue acusado ayer martes de asesinato en segundo grado por la muerte a tiros de Teresa Gómez en octubre de 2023.

Hernández, de 44 años, se entregó a las autoridades a las 4:50 a.m. del 9 de enero. Según documentos judiciales, Hernández está siendo acusado de asesinato en segundo grado con arma de fuego.

Hernández fue inmediatamente puesto en licencia administrativa luego del incidente del tiroteo. Dan Trujillo, portavoz de la ciudad de Las Cruces, dijo que Hernández permanece en licencia administrativa mientras la investigación y el caso están pendientes.

Según documentos judiciales, Hernández ha trabajado con el Departamento de Policía durante ocho años y está asignado a la unidad de Alcance Comunitario, para lo cual usa su bicicleta policial. Se estaba trabajando en un “proyecto proactivo” dentro de esta unidad en el área de Burley Court, donde ocurrió el tiroteo.

El 3 de octubre de 2023, Hernández estaba patrullando en bicicleta cuando se acercó a Gómez, quien estaba sentada en el lado del conductor de un vehículo estacionado con Jesús García en el asiento del pasajero. Estaban estacionados afuera de un complejo de viviendas públicas.

Hernández gritó varios insultos y órdenes a las dos personas, amenazándolos con usar su pistola paralizante si no cumplían, según el informe del incidente. Después de varios minutos de intercambios, saliendo y regresando al vehículo, Gómez intentaba alejarse cuando Hernández le disparó tres veces.

Los registros judiciales señalan que la forma de muerte de Gómez está catalogada como homicidio por la Oficina del Médico Forense de la Universidad de Nuevo México. Se informó que la causa de la muerte fue “herida de bala en el pecho”.

Cargos por asesinato en Segundo grado

La oficina del Fiscal del Tercer Distrito Judicial celebró una conferencia de prensa el martes por la tarde para anunciar que el grupo de trabajo involucrado en tiroteos entregó sus conclusiones al Fiscal de Distrito, Gerald Byers, y que la oficina estaba avanzando con los cargos.

“Lo que podemos decirles es que desde el comienzo de las interacciones del Sr. Hernández con la Sra. Gómez, la capacidad para manejar el protocolo es inexistente. Sus interacciones con ella a nivel humano fueron excepcionalmente deficientes y ciertamente no cumplieron con los estándares que el LCPD exige de sus oficiales cuando se encuentran con civiles en el campo”, señaló Byers.

Byers explicó que no existe un procedimiento estandarizado para procesar casos de OIS a nivel estatal. Más bien, un memorando de entendimiento de 2008 entre las agencias policiales del área en el condado de Doña Ana y la oficina del fiscal del distrito establece criterios para procesar tales casos.

“Hemos estado operando bajo esa rúbrica desde entonces y puedo decirles que durante los últimos 10 años, este es el primer caso que ha ocurrido en el que se ha determinado acusar al oficial por disparar un arma de fuego cada vez que se encontraba con un civil”, comentó Byers.

Dijo que la evidencia recopilada durante la investigación reveló que Hernández no estaba en peligro inminente que requiriera el uso de su arma para defensa propia. Byers comentó que Gómez no era un delincuente que huía y que no representaba un peligro para nadie.

Hernández incluso se alejó unos nueve pies del camino de peligro antes de disparar su arma de fuego y tuvo tiempo “suficiente” para decidir no disparar el arma, según los funcionarios.

“Como oficial capacitado del Departamento de Policía de Las Cruces, el oficial Hernández sabía o debería haber sabido que disparar su arma reglamentaria contra Teresa Gómez se considera fuerza letal, ya que es probable que cause la muerte o lesiones físicas graves”, se lee en los documentos judiciales.

Byers dijo que no tiene intención de presentar una moción de prisión preventiva porque no se considera que Hernández corra riesgo de fuga. La fianza garantizada actualmente está fijada en $10,000.