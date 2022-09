Fingen ser agentes del Sheriff y roban dinero

Cortesía / Imagen ilustrativa

El Paso.- Para evitar que miembros de la comunidad sean víctimas de un fraude, la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, lanzó una alerta a la población a no dejarse sorprender ni depositar dinero en una cuenta bancaria a desconocidos.

Lo anterior luego de que elementos de la corporación han recibido varias llamadas de ciudadanos que han sido acosados con frecuencia por parte de supuestos oficiales de esa oficina.

De acuerdo a las autoridades el estafador se identifica como un sargento de la dependencia identificado como Correy Harrison, quien les alega que el individuo o víctima ha ignorado una citación de servicio de jurado, multas sin pagar u órdenes de arresto pendientes.

Posteriormente el delincuente, informó la policía, los invita a que realicen un pago en una cuenta bancaria que ellos le proporcionan y de esta manera eviten mayores problemas con la justicia.

Ante esta situación la Oficina del Sheriff hizo un llamado a extremar precauciones y no caer en las redes de estos estafadores, “recordamos la comunidad que nunca serían contactados por teléfono para solicitar el pago de este tipo de requerimientos u órdenes de arresto” dio a conocer la corporación a través de un comunicado de prensa.

Al mismo tiempo se pidió a los ciudadanos a no intercambiar información personal o financiera por teléfono ya que los timadores podrían robar la identidad de las personas y utilizar esos datos personales o financieros sin su permiso.

“La verdad ya me tienen harto tantas llamadas con números de teléfonos con áreas de otras ciudades del país y ya mejor no contesto”, dijo Adrián Núñez, residente de la zona Este de la ciudad, quien afirma que por lo menos recibe un promedio de entre 12 a 15 llamadas diarias de números desconocidos.

El, al igual que muchos usuarios de las compañías telefónicas afirmó que al principio contestaba pero llegó tanto el abuso que ahora revisa primero el número antes de contestar. “Los estafadores están al acecho por eso es mejor ignorarlos y si llego a contestar nunca digo la palabra ‘SI’ porque es muy riesgoso”, recomendó.

Y es que al robar los nombres y domicilios de las personas los farsantes podrían utilizar las tarjetas de crédito o los números de tarjetas bancarias o seguro social para adquirir mercancías diversas u obtener tarjetas de crédito nuevas bajo el nombre de la víctima.

También podrían abrir una cuenta de servicio de teléfono, electricidad o gas bajo su nombre, robarle su declaración de impuestos, usar su seguro de salud para obtener atención médica o hacerse pasar por el afectado en el caso de que los arresten.

De acuerdo a las autoridades los estafadores utilizan una serie de estrategias para cumplir con su cometido por lo que alertan a los ciudadanos a identificarlos y detectar las señales de fraude.

Y es que los estafadores se comunican con las personas ‘de la nada’… un llamado a la puerta una llamada telefónica o por correo u otro medio en el que las personas no esperan como un requerimiento del Servicio de Impuestos Internos o una agencia de recolección de deudas en la que les requieren deudas pendientes so pena de enfrentar problemas si no liquidan.

Asimismo los estafadores advierten a sus víctimas de que hay una emergencia en la familia y que uno de sus miembros se encuentra en problemas en un país extranjero o que perderá un premio si no responde. Si lo instan a actuar de inmediato debe tener cuidado.

“A un amigo le pasó eso y le robaron buena cantidad de dinero”, dijo a su vez el señor Julián tras aconsejar a los paseños a no dejarse sorprender por estos timadores que intentan sorprender para ganar dinero fácil.

La policía dice que los estafadores a menudo pretenden ser bancos, proveedores de atención de la salud y funcionarios de gobierno que le piden información de identificación personal o económica por lo que se pide extremar precauciones cada vez que alguien le pida esta información.

Uno de los fraudes más comunes y más fáciles de concretar para los ladrones es cuando piden transferir dinero o comprar tarjetas de débito prepagadas. Muchas personas caen en el juego y pierden su dinero debido a que es casi imposible recuperarlo una vez que ha sido enviado.

Otro de los trucos, a decir de la policía es cuando se les pide que mantengan en secreto la transacción y no consultar con nadie de la familia o amigos puesto que podrían detectar la estafa, ante ello los oficiales recomiendan ser precavido que ser víctima.

La Oficina del Sheriff dio a conocer que el público puede llamar a la Unidad de Órdenes de Arresto de la Oficina del Sheriff para confirmar si hay una orden de arresto pendiente a su nombre al teléfono (915) 832-4400 y al de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (915) 832-4408.