Gana Oscar Leeser alcaldía de El Paso

Cortesía

El Paso— Por un amplio margen en las urnas los votantes paseños eligieron a Oscar Leeser como el nuevo alcalde de El Paso, después de otorgarle el 82.18 por cientos de los sufragios en los votos tempranos.

Leeser registró un total de 29 mil 068 votos a su favor, frente a los 6 mil 301 que obtuvo el alcalde en funciones Dee Margo, quien con el 17.82 por ciento de los votos no logró su aspiración de ser reelecto para un nuevo periodo en funciones.

El alcalde Dee Margo concedió la elección y llamó por teléfono a Leeser después de que los resultados iniciales mostraron una arrolladora diferencia a favor de su antecesor en el cargo.

“Fue muy abrumadora, así que no creo que los votos que se emitieron hoy tendrán algún cambio sustancial”, dijo Margo al conocer los resultados de la elección temprana, poco después de las 7 pm.

“Me sorprendió que no fuera más cercana la diferencia, pero no cambia mi sentir sobre El Paso, mi comunidad, con la que sigo comprometido. Quiero que vayamos adelante y no para atrás”, agregó el alcalde, empresario del ramo de los seguros, quien ha sido representante estatal.

Oscar Leeser, concesionario de Hyundai Motors en El Paso, fue alcalde de 2013 a 2017, pero no buscó la reelección debido a problemas de salud, fue entonces que Margo fue electo para la alcaldía.