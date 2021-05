Hace millonario propuesta ‘indecorosa’ al alcalde Leeser

Texas Tribune / Vecindario Duranguito, donde un plan para la construcción de una arena ha provocado años de demandas y activismo

El Paso.- JP Bryan, ecologista de Houston, entabló una batalla legal en contra de la arena de usos múltiples que está proyectada para construirse en el Centro de la ciudad y donó decenas de miles de dólares a los candidatos al Consejo de la Ciudad de El Paso en las dos últimas elecciones.

En el mes de marzo, contactó al alcalde Oscar Leeser –quien recibió un donativo de 5 mil dólares de Bryan tres meses antes– ya que Bryan comentó que fue un esfuerzo para “dar por terminado este litigio”, de acuerdo a los correos de voz y mensajes de texto obtenidos por El Paso Matters.

Ni Bryan ni Leeser respondieron a las múltiples peticiones que les hizo El Paso Matters para que comentaran sobre los esfuerzos que hizo el petrolero retirado de Houston para influenciar al alcalde. Un mensaje de texto que le envió a Bryan la secretaria de Leeser, Estrella Escobar, dice que la comunicación de Bryan fue “inapropiada”.

Escobar le comentó a El Paso Matters que el alcalde no puede comentar sobre temas asociados a litigios pendientes.

Éste ha sido el esfuerzo más reciente del nativo de Houston de 81 años para influenciar la política relacionada con un vecindario y un importante proyecto del Gobierno en una ciudad que está a cientos de millas de su casa.

Él le urgió a Lesser que llegara a un acuerdo sobre la demanda de Bryan que la ciudad ganó ante la Corte de Apelaciones en el 2018 y la Suprema Corte de Texas se rehusó a tomar hace más de un año. También urgió a Leeser a apoyar el distrito histórico del Centro de la ciudad al que se oponían muchos dueños de propiedades de esa área y ahora está desolado.

Los correos de voz y mensajes de texto de Bryan a Leeser

El primer intento de Bryan para contactar a Leeser fue a través de una llamada telefónica que al parecer fue a principios de marzo. Las fechas de los correos de voz no fueron proporcionados como parte de los registros obtenidos por El Paso Matters de acuerdo al Decreto de Información Pública de Texas y los funcionarios del ayuntamiento no respondieron a las preguntas que pretendían aclarar la fecha de las comunicaciones de Bryan con Leeser. Sin embargo, el contacto parece ser que fue a principios de marzo.

“Quiero discutir el tema Duranguito de una manera constructiva, eso espero”, dice un correo de voz de Bryan que El Paso Matters obtuvo de acuerdo al Decreto de Información Pública de Texas. “A ver si ahora que tenemos un pequeño cambio de liderazgo usted y yo podamos tener una conversación acerca de cómo podemos resolver esta situación que podría ser benéfica para la mayoría de las personas involucradas”.

Posteriormente, después que al parecer no le regresaron la llamada, el petrolero retirado de Houston dejó otro mensaje a Leeser.

“Estoy llamando porque estoy ansioso por ver si podemos tener una posible discusión para dar por terminado este litigio acerca de Duranguito. Creo que esto necesita empezar, por lo menos, es necesario saber que usted apoya eso”, dijo.

Bryan también le envió a Leeser un mensaje de texto un miércoles, que al parecer fue el 3 de marzo.

“Oscar, le estoy enviando un mensaje de texto el día de hoy, porque es de crucial importancia que usted envíe una carta a la Comisión Histórica de Texas en relación con su apoyo para la preservación de Duranguito. Esto es, puedo asegurarle que es una petición que le he hecho únicamente a usted como alcalde. Es su responsabilidad y no requiere que lo hagan los miembros del Consejo de la Ciudad. Se lo digo como ex comisionado histórico y abogado, si usted ha recibido asesoría legal sobre lo contrario simplemente no es correcto. Se lo puedo asegurar. Me gustaría mucho discutir esto a profundidad si usted tiene tiempo llámeme por favor en la mañana”, dice el mensaje de texto de Bryan.

Una asesora del alcalde le responde a Bryan

Estrella Escobar, asistente del alcalde, le envió a Bryan un mensaje de texto el 5 de marzo.

“El alcalde recibió sus dos mensajes. Sería inadecuado que el alcalde Leeser lo llame como usted lo pidió para discutir cualquier tipo de acuerdo. Si usted está interesado en discutir un arreglo, por favor, que sus abogados contacten a nuestra procuradora Karla Nieman. El alcalde no puede discutir asuntos que tienen litigios pendientes. Gracias y espero que tenga un agradable fin de semana”.

Bryan se molestó con el mensaje de Escobar.

“Por favor, créame cuando le digo que su respuesta es simplemente incorrecta. El alcalde no está inhibido legalmente para discutir un problema relacionado con los asuntos de la ciudad. No tengo la intención de llamar al departamento legal debido a que ellos siempre han sido un problema. No sé quién sea el asesor legal del alcalde pero no está recibiendo una asesoría más inteligente que la que el ex alcalde recibió de su departamento legal. Eso es lamentable y de acuerdo a su asesoría yo no podría contactar a ninguno de los que buscan ser electos. Una gran parte de la razón por la que él fue electo fue para solucionar esta disputa. De eso se trata el liderazgo y eso es lo que hacen los alcaldes. Karla Nieman es el problema –y escasamente será la solución. Pero si ella tiene una respuesta que me llame. Muchas gracias. JP Bryan”.

No se sabe si Leeser tuvo alguna otra comunicación con Bryan desde que el nativo de Houston dejó los correos de voz y los mensajes de texto.

Cómo llegamos hasta aquí

En el 2012, los votantes de El Paso aprobaron abrumadoramente la emisión de bonos por 180 millones de dólares para construir un centro de eventos múltiples, que la ciudad posteriormente propuso construir en el vecindario Duranguito en la Plaza Unión del centro de la ciudad.

El proyecto fue bloqueado durante años por demandas de Max Grossman, un profesor de Historia del Arte de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), quien había estado muy activo en los esfuerzos de preservación histórica. Bryan financió mayormente las demandas. En los últimos meses, las cortes rechazaron los esfuerzos de Grossman para impedir que la ciudad siguiera adelante con el proyecto de la arena de usos múltiples.

Infructuosamente, Bryan intentó negociar en el 2018 un acuerdo sobre las demandas con el entonces alcalde Dee Margo y el empresario de El Paso Woody Hunt, según reportó El Paso, Inc.

Bryan ha sido desde hace tiempo simpatizante del Instituto Tom Lea, fundado por la esposa de Margo, pero no contribuyó a su campaña para alcalde, de acuerdo a los reportes de finanzas de la campaña. Margo perdió la reelección ante Leeser en diciembre del 2020.

Hunt fue un importante contribuyente financiero de las dos campañas de Margo para alcalde y sus anteriores postulaciones a la Legislatura estatal.

Aunque la Suprema Corte de Texas se ha rehusado en dos ocasiones a escuchar el rechazo de una corte de menor jerarquía sobre una demanda de Grossman para bloquear el proyecto del centro de convenciones, la ciudad no procedió con los trabajos de construcción debido a que la Octava Corte de Apelaciones aún tiene que dar su fallo sobre una apelación del 2019 de una corte de Distrito que levantó una orden para impedir la demolición.

Leeser comentó en enero que la arena no era una prioridad para él. También señaló que no buscaría revertir la oposición de la ciudad a incluir el vecindario de Duranguito en un el distrito histórico propuesto. Bryan apoya la inclusión de Duranguito en el distrito histórico.

Bryan había dicho anteriormente que su interés en la preservación de Duranguito procede en parte de otros esfuerzos de preservación histórica a través del estado y el impacto financiero que ha tenido en otras comunidades.

En una columna que fue publicada en el 2019 en El Paso Times, Bryan dijo que la pérdida de Duranguito podría ser terrible para la ciudad y la economía local.

Las contribuciones de campaña de Bryan

Los reportes de finanzas de las campañas muestran que Bryan contribuyó con 37 mil dólares a varios candidatos al Consejo de la Ciudad en las elecciones del 2018 y 2020. Es la cantidad más considerable que ha contribuido alguien de fuera de El Paso en ese tiempo.

Los documentos obtenidos por El Paso Matters muestran que la representante de la ciudad Alexandra Annello regresó inicialmente un donativo de Bryan debido al consejo de la procuradora de la ciudad, en septiembre del 2020.

“Agradezco su apoyo, pero siento decirle que en esta ocasión debo regresar su cheque. La procuradora de la Ciudad Karla Neiman me dijo que tengo prohibido aceptar cualquier donativo de usted”, dice la carta.

Annello comentó que la donación fue por mil 500 dólares y fue aconsejada por la procuradora de la ciudad de que no sería la mejor decisión aceptar los donativos de Bryan. Annello comentó que Neiman le dio seguimiento dando un entrenamiento ético a través de una asesoría legal externa para que todos los miembros del Consejo pudieran entender mejor lo que son las leyes de financiamiento de campaña dentro de la ciudad.

Neiman rechazó comentar sobre el tema. Annello aceptó posteriormente dos donativos de 3 mil dólares de Bryan, que representaron casi una quinta parte del total recaudado durante su campaña de reelección.

Annello comentó que sus conversaciones con Bryan han sido acerca de la preservación histórica, pero que él no le ha pedido que tome ninguna acción específica.

El representante de la ciudad Joe Molinar, quien recibió dos contribuciones de campaña por 3 mil dólares de Bryan, comentó que no ha hablado con Bryan desde que tomó posesión en el mes de enero.

Casi una cuarta parte del dinero que recaudó Molinar para su campaña provino de Bryan. Molinar derrotó al representante en funciones Sam Morgan, quien apoyó los esfuerzos para construir la arena de usos múltiples en la Plaza Unión.

“No he tenido comunicación con ese hombre. No hay cartas, ni correos electrónicos, no hay nada que decir. No ha habido ningún intercambio de favores, nada de eso”, aseguró Molinar.

