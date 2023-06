Helen Hunt viene a El Paso

La actriz, directora, guionista y productora Helen Hunt, ganadora de los premios Oscar y Emmy, será una de las invitadas especiales del Festival de Cine Clásico Plaza de la Fundación Comunitaria de El Paso, anunciaron los organizadores el martes 20 de junio. El Festival de Cine Clásico Plaza regresa en su 16ª edición y se celebrará del 20 al 30 de julio en el Teatro Plaza y sus alrededores, en el centro de El Paso.

Hunt aparecerá en el escenario para entrevistas previas a la proyección de "As Good As It Gets", de 1997, por la que ganó el Oscar a la mejor actriz, el sábado 29 de julio a las 19.00 horas, y del éxito de taquilla de 1996 "Twister", el domingo 30 de julio a las 13.00 horas, ambas en el Plaza Theatre.

Hunt también es conocida por su papel de Jamie Buchman en la serie de televisión "Mad About You" en los años 90. Hunt se une a Edward James Olmos como invitados especiales del Plaza Classic de este año.

Las entradas individuales salen a la venta el viernes 23 de junio en la taquilla del Teatro Plaza y en Ticketmaster.com. Los abonos están a la venta en plazaclassic.com/tickets.