Identifica a mujer muerta por Policía de Las Cruces

Cortesía

El Paso.- La Policía de Las Cruces (LCPD) identificó como Teresa Gómez de 45 años, a la mujer muerta en el tiroteo del martes en el que participaron agentes de la corporación.

De acuerdo con LCPD, un oficial en bicicleta comenzó a hablar con Gómez, que conducía un automóvil, el martes por la mañana temprano en la cuadra 1300 de Burley Court.

Los investigadores no han proporcionado muchos detalles, y sólo explicaron que el oficial disparó al menos una bala, que alcanzó a Gómez. Ella murió en el hospital. El oficial sufrió heridas leves pero no fue hospitalizado. Ahora se encuentra en "licencia administrativa estándar", según los funcionarios.

Su pasajero, Jesús García, de 38 años, tenía órdenes de arresto por delitos menores y graves. Los oficiales lo detuvieron por separado y fue ingresado en el Centro de Detención del Condado de Doña Ana. Según los registros de la cárcel, García no está acusado en este caso y la policía no indicó que estuviera involucrado de ninguna manera en el tiroteo en el que estuvo involucrado el oficial. Su foto de reserva, tomada a las 8 a.m. del 3 de octubre de 2023, se incluye a continuación.

"La policía de Las Cruces y el Grupo de Trabajo de Incidentes involucrado por oficiales están investigando el incidente", explicó el departamento en un comunicado de prensa el miércoles. "Los detalles adicionales son limitados y no se pueden compartir públicamente hasta que se entreviste a los testigos y los investigadores puedan procesar las pruebas".