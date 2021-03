Impacta pandemia economía transfronteriza informal

Corrie Boudreaux / El Paso Matters / Los trabajadores de la economía informal de la frontera y las familias que dependen de ellos se han visto amenazados por las restricciones de cruce de la pandemia

El Paso.- Un año después de que la frontera de Estados Unidos se cerró a todos los viajes no esenciales, la pandemia ha puesto de relieve una economía informal de la que muchos fronterizos prefieren no hablar, incluso mientras luchan por adaptarse a la nueva realidad.

“Estábamos tratando de acomodarnos rápidamente y ver qué haríamos a continuación”, dijo Patricia, madre soltera de tres hijos en El Paso. Su familia confió en una mujer de Ciudad Juárez para ayudar a cuidar a su abuela enferma.

Al otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, Catalina dependía de los ingresos de su trabajo limpiando casas en El Paso para ayudar a mantener a su familia.

“Nos lo han puesto muy, muy difícil”, dijo Catalina.

Las mujeres, como muchas otras, hablaron con la condición de que no se utilizaran sus nombres completos porque es un trabajo no autorizado.

Los mexicanos con tarjetas de cruce fronterizo (visa BCC) pueden visitar legalmente Estados Unidos para ver a familiares y amigos, comprar y disfrutar de reuniones sociales o ir a citas.

Pero se supone que no sirven para trabajar. Aun así, generaciones han mantenido los trabajos informales.

“Tuvimos una señora que venía a El Paso todas las semanas, de domingo a viernes, y cuidaba de mi abuela a tiempo completo, día y noche, lo cual fue muy útil porque toda la familia tiene trabajos de tiempo completo, van a la escuela, tenemos muchos compromisos”, dijo Patricia.

Ella no está sola. “Conozco a muchas personas que dependen de los trabajadores que vienen de México por diferentes razones, ya sea para el cuidado de una persona mayor, para el cuidado de los niños, para la limpieza en el hogar”, dijo Patricia.

Las mujeres de México que hacen ese trabajo son un sistema de apoyo vital y asequible para que las mujeres en Estados Unidos puedan mantener sus empleos fuera del hogar.

Ese “trabajo de cuidado” está ocurriendo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, dijo Josiah Heyman, director del Centro de Estudios Interamericanos y Fronterizos de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

De hecho, la pandemia ha revelado cuán esenciales son los trabajadores informales y los cuidadores de México para las familias en Estados Unidos que dependen de ellos; a menudo son trabajadores esenciales asequibles para otros que realizan un trabajo esencial.

Pero son parte de una economía oculta y la mayoría de los ciudadanos mexicanos con tarjetas para cruzar la frontera no pueden ingresar a Estados Unidos porque las restricciones pandémicas limitan los viajes a razones esenciales.

“Creo que lo esencial estaba en gran medida en el ojo del espectador. Creo que cuando vayamos a averiguar quién era esencial, descubriremos que es un mapa de poder muy revelador”, dijo Heyman.

Aquellos que tienen trabajos relacionados con el comercio internacional se encuentran entre los trabajadores esenciales que aún pueden cruzar la frontera de un lado a otro.

“La ley en sí no encaja muy bien con la realidad”, dijo Heyman.

El mercado laboral informal conlleva un riesgo. Los ciudadanos mexicanos pueden perder sus tarjetas de cruce fronterizo si son sorprendidos realizando un trabajo no autorizado.

Eso hace que sea difícil calcular esta fuerza laboral oculta, pero una encuesta de la Fundación Comunitaria de El Paso ofrece sugerencias sobre el grupo potencial de personas, dijo Heyman. Él y su colega Eva Moya, de la Escuela de Trabajo Social de UTEP, fueron coautores de un estudio de 2018.

Durante los dos años anteriores, casi el 75 por ciento de los encuestados en Ciudad Juárez había visitado El Paso. Aquellos que no lo hicieron citaron la falta de una tarjeta de cruce fronterizo como un impedimento. Entre las principales razones por las que los residentes de Juárez vinieron a El Paso estaban: ir de compras, visitar a familiares y amigos, y entretenimiento.

La encuesta no preguntó si las personas también trabajaban mientras estaban en el lado estadounidense, pero casi el 5 por ciento confesó de manera voluntaria que había cruzado para trabajar. Algunos podrían ser ciudadanos estadounidenses que viven en Juárez y que pueden trabajar legalmente en El Paso.

La fuerza laboral no autorizada es sin duda mucho más grande de lo que ellos mismos informaron y las autoridades, dijo Heyman, la pasan por alto.

“En gran parte pasa desapercibido, no se valora ni se reconoce”, dijo.

Pero la interrupción durante la pandemia ha creado dificultades económicas para las familias en ambos lados de la frontera.

En El Paso, Patricia no tiene idea de cuándo volverá a cruzar la cuidadora de su abuela. La familia ha tenido dificultades para encontrar una alternativa estable y asequible.

“Las empresas y los centros de salud privados simplemente no son asequibles para la familia típica. El costo es simplemente escandaloso para contratar a alguien a través de una agencia de atención médica incluso para que venga solo por tres horas. Puede oscilar entre 30 a 50 dólares la hora”, dijo Patricia.

Su abuela está discapacitada y tiene diabetes y necesita atención las 24 horas.

Catalina, la madre de Juárez, también está luchando durante el cierre de la frontera. No ha podido encontrar trabajo para compensar los ingresos que solía ganar al cruzar la frontera cuatro días a la semana para limpiar casas y lavar la ropa, principalmente para adultos mayores de El Paso.

Ese ingreso ayudó a pagar la matrícula de las escuelas de sus hijos en Juárez. Su esposo trabaja a tiempo completo, pero ellos dependían de un ingreso doble para mantener a su familia. "Ha sido muy, muy difícil", dijo Catalina.

“Tengo amigos, mis hermanas, todos dependemos de ir a trabajar a El Paso y aquí todavía estamos esperando”, dijo.

Encontrar un trabajo en una maquiladora o fábrica, generalmente una posición alternativa para los residentes de Juárez, también se ha vuelto más difícil durante la pandemia. "No contratan a personas mayores de 45 años", dijo Catalina, quien tiene 50 años.

Mayra, de 30 años, decidió quedarse en el lado estadounidense de la frontera con sus tres hijos pequeños que tienen doble ciudadanía. Pero eso significa que no ha visto a su madre ni a otros familiares en Ciudad Chihuahua desde hace un año.

“Ahora con la pandemia, no he podido visitar a mi familia. Si me voy, no puedo volver ”, dijo Mayra.

Mientras estuvo en El Paso el año pasado, una tía y un tío murieron de Covid-19 en Chihuahua. “Ha sido difícil no verlos”, dijo.

Por más difícil que sea, se ha quedado en Estados Unidos para darles a sus hijos una vida mejor y ha encontrado mucho trabajo de limpieza.

Trabaja para cinco familias diferentes. Sus agradecidos empleadores le dicen: “Gracias a Dios que te encontramos. Gracias por ayudarnos”, dijo. “Les digo, 'no, gracias por ayudarme'“.

La tía de Mayra, de 60 años, que solía trabajar en El Paso, sigue recibiendo un salario de su empleador de toda la vida mientras espera en Chihuahua la reapertura de la frontera.

“Fue una bendición que siguieran pagándole”, dijo Mayra.

Durante la pandemia también se han revelado fuertes lazos transfronterizos entre quienes dependen unos de otros.

“Ella simplemente se ha convertido en una familia para nosotros”, dijo Patricia sobre la mujer que era la cuidadora de su abuela. Cada dos semanas, uno de los parientes de Patricia cruza a Juárez para llevar a la mujer comestibles y artículos usados que su familia puede vender para ganar algo de dinero.

Uno de los empleadores de Catalina en El Paso también la está ayudando enviando efectivo regularmente. “Dios puso a gente muy buena en mi camino”, dijo con la voz quebrada.

“Los necesitamos tanto como ellos nos necesitan a nosotros. Y los extrañamos mucho”.

Reportaje original disponible en El Paso Matters