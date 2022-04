Impactan incendios al turismo en Ruidoso

El Paso Matters / Situación se da en plena Semana Santa

Ruidoso, NM.- La amenaza de que el fuego se expanda a otras áreas del bosque debido a los fuertes vientos que azotan en Ruidoso, Nuevo México, provocó que cientos de turistas cancelaran sus viajes programados desde el pasado fin de semana.

La industria hotelera y arrendadores de cabañas asentadas en los alrededores se han visto afectados en su economía por la suspensión del alquiler de cuartos y casas, luego de los incendios forestales que se han presentado esta semana.

Y aunque el llamado incendio McBride –llamado así por la calle en que se originó– se aleja del Centro de esta población que vive del turismo y se dirige al aeropuerto regional, a su paso ha dejado una estela de muerte y destrucción. Al Norte del McBride arde el denominado Nogal Fire.

Los restos de una pareja de adultos mayores fueron encontrados cerca de su casa quemada cuando un incendio forestal impulsado por el viento carbonizó más de 200 residencias en el borde de esta comunidad montañosa en la parte Sur del estado. (Ivanna Leos/Jaime Torres)

Los equipos de bomberos aprovecharon el jueves un descanso en lo que había sido un flujo constante de ráfagas implacables para avanzar contra el mortal incendio forestal.

Autoridades de Nuevo México dieron a conocer la mañana del jueves que el fuego en Gavilan Canyon dentro del pueblo de Ruidoso continúa propagándose hacia el Noreste y se espera que la actividad del fuego aumente los próximos días debido a los vientos cada vez más enrachados.

Lo enfrentan desde el aire

De acuerdo con el Equipo de Administración de Incidentes, hasta el momento se han desplegado siete aviones cisterna y dos helicópteros que ayudaron con agua y lodo para frenar la progresión del fuego.

Hasta el momento, se han registrado un total de 5 mil 581 acres afectados al igual que 207 estructuras.

“Los fuertes vientos de la tarde provocaron un incendio en el cruce de Gavilan Road, lo que obligó a evacuaciones adicionales en Gavilan Canyon”, dice un comunicado.

Autoridades informaron que el miércoles, los bomberos continuaron enfocándose en la protección de puntos estructurales en las múltiples urbanizaciones afectadas por el incendio.

Las cuadrillas también trabajaron para construir líneas manuales y topadoras para evitar que el fuego se extendiera a Paradise Canyon y Meander, informaron.

El Equipo 2 del Área Suroeste Tipo 1 asumió la gestión del incendio a las 6:00 a.m. de la mañana del jueves.

Autoridades dijeron que las cuadrillas de máquinas que trabajan en el área Suroeste del incendio, cerca del punto de origen, se concentrarán en suprimir los puntos críticos para evitar más daños a la propiedad privada.

A lo largo del borde Noroeste los equipos de bomberos irán directamente, construyendo líneas a mano para evitar que el fuego se propague a viviendas adicionales en el área.

“En el lado Este de Gavilan Canyon además de la protección estructural, un equipo de expertos trabajará para suprimir el fuego y controlar su progresión. Las cuadrillas y los bulldozers se concentrarán en construir una línea a lo largo de los bordes abiertos del incendio para evitar que el fuego se propague al Sur de Gavilan y evitar que progrese hacia Paradise Canyon”, informaron las autoridades de Ruidoso.

El equipo informó que el fuego continúa propagándose hacia el Noreste y se esperaba que la actividad del fuego aumentara por la tarde debido a los vientos cada vez más enrachados.

“El fuego se está moviendo actualmente por Eagle Ridge, detrás de Kokopelli y Outlaw. Elk Valley, al Sur del Aeropuerto Regional de Sierra Blanca, está al Noreste del incendio”, informaron.

El otro siniestro

El incendio de Nogal Canyon que arde al Noroeste del incendio de McBride en Ruidoso tenía, hasta la tarde del jueves, un total 400 acres afectados con 4% de contención.

La causa del incendio se atribuyó a la caída de líneas eléctricas y a la velocidad del viento que ha dificultado contener el fuego.

El incendio está ubicado aproximadamente 1 milla al Sur de la ciudad de Nogal, Nuevo México, moviéndose hacia el incendio de McBride.

“Tenemos sesenta y cinco personas asignadas al incendio de Nogal Canyon que a partir de hoy podrán detener un incendio las 24 horas del día, por lo que tendremos un buen turno de noche que podrá trabajar”, dijo Laura Rabón, portavoz del Bosque Nacional Lincoln.

“Actualmente tenemos un avión de varias misiones que está volando sobre el incendio y podrá darnos algunos acres actualizados tan pronto como aterricen”, añadió ayer.

Rabón dijo que los equipos trabajan para localizar los puntos calientes restantes en el lado Suroeste del incendio enfocándose en las áreas alrededor de las estructuras que fueron dañadas y destruidas.

“Estamos tratando de llevar a las personas a hogares tan pronto como sea posible de manera segura y es por eso que estamos recorriendo el área, queremos asegurarnos de que no hay puntos de acceso activos en esa área antes de permitir que las personas regresen, dicho esto, las evacuaciones se siguen dando y no hemos tenido nuevas evacuaciones, pero no se han enumerado en este momento”, comentó.

Temor entre turistas

Martín Alférez, propietario de una cabaña ubicada en las cercanías del área denominada ‘Bosque Bonito’, a seis kilómetros de distancia, manifestó que desconoce aún si podrá dar alojamiento a una familia que previamente firmó contrato de arrendamiento para este fin de semana.

“Al momento desconozco si el camino que conduce a mi cabaña está bloqueado por la Policía ante la amenaza del fuego, pero espero que las autoridades me confirmen para poder notificar a mis clientes si podrán hacer uso de ella y puedan viajar con seguridad”, dijo el jueves al mediodía.

Expresó que por fortuna su propiedad se encuentra justo al lado contrario de donde está el incendio, pero los fuertes vientos pueden llevar el fuego a otros sitios al cambiar su dirección.

“Si los vientos continúan así de fuertes es muy peligroso porque se lleva las brasas a otros sitios secos y se pueden multiplicar las quemas de la hierba”, agregó.

Comentó que el incendio, el cual se desconoce si fue o no intencional, inició en las cercanías del supermercado Walmart provocando la evacuación de decenas de personas y la destrucción de viviendas.