Implementan baños unisex en escuelas de EPISD

El Paso.- Una escuela en el Noreste de El Paso ahora tiene un tercer tipo de baño: el unisex, aseguraron autoridades del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD).

Además de los baños para hombres y mujeres, existe un baño unisex en la Escuela Secundaria Canyon Hills que cualquier estudiante puede usar ya sea que se defina como hombre, mujer, de género indefinido o en transición.

Gustavo Reveles, portavoz de EPISD, dijo que para que esta opción exista se debe solicitar al Distrito, y éste instalará un baño unisex en la escuela que lo solicitó.

El procedimiento consiste en solicitar el baño unisex al director de la escuela para luego proceder a los siguientes trámites y a la instalación.

Aunque existen más baños de este tipo en diferentes escuelas, además de la Canyon Hills, el portavoz no dio los nombres de los otros planteles.

Alumnos de escuelas de EPISD expresaron opiniones variadas con respecto a esta alternativa, algunos de ellos se mostraron a favor del baño unisex y otros en contra.

“No debería sorprendernos. Creo que nos debemos apoyar entre todos y cada quien es libre de ir al baño que quiera”, dijo una estudiante.

“Yo creo que la escuela debería tomarse más en serio estas cosas. No pueden nomás poner baños porque sí. Con dos está bien si se trata de niños y niñas que somos los que hay aquí ¿no?”, dijo otro estudiante.

Un padre de un estudiante, también reaccionó a la noticia.

“Estamos hablando de una escuela secundaria. Los adultos pueden elegir a cuál baño ir, pero jugar con los niños, está mal. Ellos comienzan a hacerse preguntas y es difícil encontrar respuestas. Simplemente no es la edad”, dijo un padre.

Por su parte, Sofía Reyes, quien es miembro de la comunidad LGBTQ+ en El Paso y Ciudad Juárez, dijo que esta acción representa algo que las generaciones del futuro agradecerán.

“Creo que El Paso siempre se ha caracterizado por ser una ciudad noble, amable, empática y que le abre los brazos a todas las personas por diferentes que sean. Pero dicho esto, todos pasamos por High School y Middle School y sabemos que son tiempos muy confusos en donde todos estamos descubriendo quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás”, dijo Reyes.

“Los niños pueden ser un poco malos a esa edad, por ello creo que crear espacios seguros como baños unisex o familiares dentro de las escuelas puede ayudar a que los adolescentes se sientan seguros en uno de los espacios más íntimos que como seres humanos necesitamos. Esto dignificaría y facilitaría también el hecho de ser un adolescente no binario o transgénero, que por más que creo que es una fortuna conocerse a tan temprana edad, no deja de ser un reto extremadamente difícil y que vulnerabiliza a cualquiera. Animo a todas las escuelas a que se acerquen al Distrito de El Paso y soliciten estos baños, creo que las generaciones futuras lo agradecerán”, añadió.

Según un estudio de la Academia Estadounidense de Pediatría, más 3 mil estudiantes de secundaria y preparatoria transgénero y no binarios experimentan agresiones sexuales a tasas preocupantes en comparación con los adolescentes no transgénero.

“Además de evitar políticas restrictivas, las escuelas probablemente consideran seriamente designar ‘baños para todos los géneros’, junto con supervisión adicional de adultos en lugares donde es más probable que prevengan el acoso, capacitar al personal para intervenir en el acoso anti-LGBTQ y ofrecer opciones de privacidad (por ejemplo, cortinas) en los vestidores”, dice el estudio.

“Cuando no puede usar el baño donde se siente cómodo, significa que es parte de un elemento de un entorno hostil... puede o no estar experimentando acoso o falta de aceptación o apoyo, es posible que no haya nadie representado en el plan de estudios que se parece a usted o identifica la forma en que lo hace para que no tenga modelos a seguir, por lo que podría haber muchas formas, ya sea activa o pasivamente… la escuela podría ser un entorno muy negativo e intimidante", señala el estudio.