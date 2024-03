Invierten $15 millones para darle techo a ‘homeless’

Archivo / John Martin, director de la institución

Después de 30 años de alimentar, albergar y ayudar a los residentes de El Paso que no tienen hogar, el Opportunity Center for the Homeless (OC) está listo para expandirse.

La organización sin fines de lucro tiene seis proyectos que se completarán en los próximos cuatro años como parte de su Campaña de Capital “Creciendo Juntos”. John Martin, el subdirector del centro, dijo que la inversión total es de aproximadamente 15 millones de dólares.

“Creo que es genial”, dijo Martin. “Todo nuestro trabajo se implementará de manera tal que no afectemos a las personas con las que estamos trabajando”.

Martin dijo que la financiación también vendrá de la Ciudad de El Paso a través del programa Community Development Block Grant, el Condado de El Paso, el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas y el Plan de Rescate Americano federal.

“No podríamos hacer lo que hacemos sin el apoyo de la comunidad”, dijo Martin.

Los proyectos incluyen un edificio de $2.7 millones para el Centro de Vivienda Transicional para Veteranos en la Avenida Magoffin. Martin dijo que el proyecto se realizó con el apoyo del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos.

“Querían que sus veteranos tuvieran baños privados”, dijo.

El edificio de 11,300 pies cuadrados está abierto y tiene la capacidad de albergar a 20 veteranos hombres y mujeres, donde la estadía promedio es de aproximadamente 120 días.

El Opportunity Center también comenzará un programa llamado La Casa de Los Abuelitos, que proporcionará vivienda permanente para hombres mayores.

Se espera una ceremonia de la primera piedra para marcar el inicio de la construcción de la instalación de tres pisos y 35 camas en septiembre, dijo Martin.

La mayor parte del capital para el edificio de más de $2 millones provendrá del Proyecto de Ley Federal Omnibus, un paquete de gastos de $1.7 billones firmado por el presidente Joe Biden en 2022.

“Los fondos llegaron gracias a los esfuerzos de la congresista Verónica Escobar”, dijo Martin. “No habrían estado ahí sin su ayuda”.

El Opportunity Center también necesitará alrededor de $3 millones para expandir el Centro de Recursos para Mujeres, que está diseñado para mujeres sin hogar, en la Avenida Myrtle con un segundo piso.

Los 16 mil pies cuadrados adicionales agregarán 20 unidades, baños, almacenamiento y una cocina.

Martin dijo que el centro principal en la Avenida Myrtle también será renovado. El proyecto de $3.1 millones incluye mejoras en plomería, el área de cocina, baños y el área de lavandería.

El Opportunity Center también tiene planes para una nueva área de estacionamiento y el Jardín del Centro para la Paz y la Tranquilidad, un patio estimado en $250 mil cerca del Centro de Recursos para Mujeres.

Los proyectos combinados agregarán de 165 a 185 camas para la comunidad sin hogar de El Paso, dijo Martin.

El Opportunity Center abrió en 1994 después de que Ray y Lilly Tullis vieron la necesidad de un refugio de emergencia después de que varias personas sin hogar murieran de exposición a las bajas temperaturas durante ese invierno. El centro ahora sirve más de 120 mil comidas y proporciona 110 mil noches de cama en promedio cada año.

Camille Castillo, directora ejecutiva de la Coalición para Personas sin Hogar de El Paso, dijo que el Opportunity Center ha creado una base sólida para ayudar a la comunidad local de personas sin hogar.

“Simplemente han seguido construyendo, creciendo e intentando abordar la falta de vivienda”, dijo Castillo. “No podemos decir lo suficiente sobre lo bueno que ha hecho Ray por la comunidad”.

Para Dwayne Elie, un veterano nacido en Nueva York, el centro fue una fuente invaluable de ayuda cuando lo perdió todo.

Elie sirvió en el Ejército de Estados Unidos durante cinco años. Estuvo destacado en el puesto del Ejército Schofield Barracks en Hawái para entrenamiento y luego fue desplegado en Irak en 2020 durante aproximadamente un año.

Luego se trasladó a El Paso en busca de trabajo, pero le robaron sus pertenencias.

“Perdí mis tarjetas de crédito y el acceso a mi banco, mi teléfono inteligente. No pude acceder a mi correo electrónico”, dijo. “Se llevaron todo”.

Sin dinero y sin trabajo, Elie fue al Opportunity Center para encontrar un lugar dónde quedarse. Un mes después, pudo encontrar un empleo trabajando en la recepción del centro.

Elie vive en viviendas a corto plazo ofrecidas por el centro a través de su programa Zona Segura. Los cubículos de oficina se han transformado en dormitorios con refrigerador y televisión.

“Una cosa que mi mamá me dijo es que todo sucede por una razón”, dijo. “Cuando perdí esas cosas, estaba deprimido. Pero disfruto del trabajo que hago, y eso me ayudó a superar todos los problemas por los que estaba pasando”. (De la Redacción/El Diario de El Paso)

newsroom@diariousa.com

Un poco de ayuda…

El centro está aceptando donaciones en su sitio web: homelessopportunitycenter.org