Llevan hoy ante juez al autor de masacre en Walmart

El Paso.- En cuestión de escasos minutos se espera que se presente por primera vez este jueves ante los ojos del público a Patrick Wood Crusius, acusado de perpetrar el mortal tiroteo en un Walmart de El Paso el sábado 3 de agosto.

Por la tarde, después del mediodía, el tirador se presentará en lo que será su primera audiencia ante un tribunal de El Paso, lugar donde se le leerán los cargos de los que se le acusa: todos por homicidio capital.

De acuerdo con Jaime Esparza, fiscal de Distrito, se buscará “a toda costa” que como consecuencia se le aplique la pena de muerte.

Presidiendo esta primera lectura, estará el juez Sam Medrano, titular de la Corte de Distrito 409, quien además de ser uno de los jueces señoriales del Condado, ha dictaminado grandes casos que han llegado a la atención incluso de los medios internacionales.

El juez estableció detalles de los procesos y medidas de seguridad que se llevarán a cabo en la primera audiencia del agresor, la cual tomará lugar en la Corte Ceremonial de la Corte del Condado de El Paso en punto de las 2:00 pm.

El juez prevé que cuente con una duración mínima de tiempo.

La sala en donde se llevará a cabo la audiencia cuenta con capacidad para más de cien personas en el público, donde se espera la asistencia de familias de las víctimas, personas que estuvieron en el lugar el día del atraco e incluso funcionarios públicos, además de la defensa, abogados y personal de la Corte.

Más detalles en cuanto a medidas preventivas fueron proporcionados, empero, por motivos de seguridad, no pueden ser develados.

Las personas podrán acceder al tribunal a partir de la 1:00 de la tarde y serán sometidos a varios procesos preventivos de seguridad.

Ante los ojos de El Paso y Juárez

Patrick Wood Crusius estará bajo la mirada de la comunidad binacional, descrita como una de las más grandes de la frontera entre Estados Unidos y México, luego de asesinar a 22 personas a sangre fría y herir a más de una veintena en lo que se convertiría en uno de los fines de semana más trágicos de esta frontera.

Versiones oficiales confirmaron la presencia de autoridades del Consulado General de México en El Paso en representación de los ocho connacionales que fueron identificados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como víctimas mortales del atentado.

De acuerdo con la consignación de arresto del Departamento de Policía de El Paso (EPPD), Crusius le dijo a los oficiales que buscaba dispararle a “mexicanos” en el ataque armado.

Los nombres de las víctimas mortales fueron incluidos en la acusación, con el nombre de María Eugenia Legarreta –víctima chihuahuense– en ser el primero en nombrarse, ya que, de acuerdo con la investigación, la mujer fue la primera en recibir los disparos del arma semiautomática de Crusius, dejándola sin vida en la escena.

Se prevén cientos de testigos

En los documentos de corte se menciona a las víctimas mortales y a los heridos, así como una lista adicional de testigos, que por lo menos asciende a 54 personas, pero de los cuales los datos no son revelados.

Esparza declaró a mediados de septiembre ante la Corte del Comisionado del Condado de El Paso que el juicio contra Crusius costará millones de dólares a los contribuyentes y probablemente contará con más de una centena de testigos que se llamarán a declarar ante el sistema jurídico.

Esparza declaró anteriormente que se especula alrededor de cien testigos, pero ciertamente hay 48. “Lo hemos estado visualizando en círculos, obviamente iniciamos con las víctimas mortales, que son 22. Luego el círculo crece a los 26 heridos, que son 48 por lo menos los involucrados”, comentó el fiscal.

“Nos enfocamos mucho en los 48, pero luego el círculo exterior son todos los que estaban en Walmart en ese momento y luego se expande un poco más, podrían ser los testigos en Sam’s, lo que es realmente difícil de decir, creo que probablemente alrededor de 600 pero no creo que sean más de mil testigos”, detalló.

También, se estiman por lo menos 400 mil dólares dentro del presupuesto para el Programa de Compensación de Víctimas de la Oficina del Fiscal General.

Caso de tirador: gran desafio

El caso de Crusius fue transferido al juez Medrano después de que la jueza Angie Juárez Barill se recusó del caso de asesinato capital contra el principal sospechoso del atentado.

“El 17 de septiembre de 2019, al final de la tarde, me notificaron que me asignaron el caso de Patrick Wood Crusius. En todos los casos, cada juez debe considerar si hay alguna razón por la cual tal asignación no puede ser aceptada. Estas son las mías”, declaró en un comunicado Juárez Barill. “Conocía a uno de los fallecidos y la familia”, agregó.

Medrano es conocido por también haber enjuiciado a varios individuos acusados de homicidio, como Daniel Villegas, quien fue exonerado en octubre del 2018 luego de llevar una acusación de homicidio capital en sus hombros por 25 años.

Juárez Barill anunció su renuncia al caso de asesinato capital de Patrick Crusius en un comunicado emitido a una semana después de que fuera asignada por el Consejo de Jueces.

También, el juicio contra Joe Anthony Cabral, de 21 años, quien es juzgado por la muerte del también soldado Zachary McGuire ocurrida el 23 de febrero de 2018.

Uno de los casos criminales más recientes de Medrano es el del responsable de la muerte de Giselle Martínez, de 13 años, quien falleció al ser arrollada en su camino a casa después de la escuela por otro adolescente de tan solo 18 años, Samuel Thomas García, de Sunland Park, Nuevo México.

Medrano le dictó libertad condicional por 10 años, más un total de 800 horas de servicio comunitario y una fianza de 5 mil dólares.

El juez del Distrito 409 de Texas asumió el cargo en 2001 y fue reelegido para periodos de cuatro años en 2004, 2008, 2012 y 2016.

[email protected]