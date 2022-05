Los orígenes en El Diario de un Pulitzer

Cortesía Cortesía

El Paso, Tx.- En su paso por la Sala de Redacción de la empresa periodística El Diario de El Paso, que dirige Osvaldo Rodríguez Borunda, presidente de esta casa editora, Luis Eduardo Carrasco Ávila, ganador del prestigiado Premio Pulitzer 2022, tuvo su primer encuentro con la redacción, el formado y la fotografía, elementos esenciales de su carrera.

“Ahí fue donde me dieron la oportunidad de iniciar mi carrera y siempre estaré agradecido”, dijo Carrasco Ávila al recordar sus ‘pininos’ como asistente del editor en la revista “Looking at El Paso” que producía Paso del Norte Publishing a principios del 2001.

Manifestó que su responsabilidad era la de escribir notas, alimentar el calendario informativo de los eventos sociales y comerciales y coordinar la toma de fotografías de las modelos que aparecían en la portada cada semana.

Recordó que al paso del tiempo se integró al buró de noticias que alimentaba a la Redacción de El Diario de Juárez en donde se empapó del acontecer noticioso de la frontera y amplió su visión periodística.

“Realmente uno de mis logros profesionales fue ser partícipe y ayudar en el lanzamiento de El Diario de El Paso”, dijo el periodista que recién se integró a las filas del periódico Seattle Times, en el estado de Washington, el cual sirve a la comunidad asentada en el Noroeste del país con un periodismo reflexivo e independiente.

Como residente de la frontera nacido en El Paso, Texas, pero criado en Ciudad Juárez, tuvo la oportunidad como muchos otros transfronterizos de conocer a profundidad el estilo de vida, la cultura y las tradiciones que distinguen a las familias de ambas ciudades y de ambos países, conocimiento que ha impactado en su carrera.

Expresó que el haber ganado y ser reconocido por el jurado de los Premios Pulitzer, el galardón más anhelado por los periodistas de todo el mundo, es uno de los motivantes más preciados en su vida, el cual comparte con su esposa Perla, periodista investigadora, y quien también laboró en El Diario de El Paso.

“Es un sentimiento curioso, es algo que no esperabas y algo difícil de creer. Es como quien se gana la lotería y no se la cree”, dijo el egresado de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), quien empezó la carrera de Psicología pero terminó con un título de Estudios Multidisciplinarios, luego de haberla interrumpido en su último semestre.

Sin embargo, en tono reflexivo dijo que como en todos los premios es algo ‘arbitrario’ y mucho de ese triunfo se debe en parte a la suerte… “no te la puedes creer, que lo ganaste por tu increíble talento sino por ese toque de suerte al estar en el momento y el tiempo indicados".

Manifestó que si bien soñó siempre en obtenerlo, al igual que soñó con ganarse el Oscar en el supuesto de haber sido actor como pensaba en su juventud, era algo que no imaginaba.

“Lo puedes tener siempre en tu mente y al mismo tiempo puedes pasar toda tu carrera y no recibir el reconocimiento, pero al final del día no quiere decir que no tuviste impacto a lo largo de tu carrera, así que también ayuda esto a ponerlo en perspectiva. No obstante es muy bonito ganarse el premio también con ese elemento de suerte”, dijo el ex colaborador del Houston Chronicle y el Arizona Daily Star en Tucson, donde recibió varios premios estatales por artículos editoriales y de columna.

A tres días de haber sido notificado junto con sus compañeros de equipo que participaron en el trabajo editorial denominado “La gran mentira’, elaborado por el periódico Houston Chronicle, y en el que se abordó el tema de la elección presidencial de los Estados Unidos en 2020, Carrasco Ávila aún no sabe si habrá una ceremonia para la entrega de los galardones.

El grupo de periodistas integrado por Lisa Falkenberg, Luis Carrasco, Michael Lindenberger y Joe Holley examinó décadas de intentos republicanos de difundir conceptos erróneos sobre el fraude electoral y restringir los derechos de voto. “The Big Lie” (“La gran mentira”) le otorgó al Houston Chronicle su segundo premio Pulitzer en 2022.

“El Diario me dio la oportunidad de hacer algo, que por ejemplo si yo hubiera llegado a El Paso Times en ese momento y les hubiera dicho que quería ser parte de su equipo de noticias me hubieran cerrado la puerta. Por ello con orgullo digo que ahí empecé mi carrera y siempre he dicho lo agradecido que estoy por esa oportunidad que se me dio".

Para Carrasco, el que El Diario le haya dado la oportunidad de laborar prácticamente le abrió las puertas a las ‘grandes ligas’ del mercado periodístico nacional e internacional.

En su mensaje al gremio periodístico de la frontera, los invitó a continuar adelante con sus sueños, despejar ese complejo de inferioridad que a veces se tiene erróneamente. “Hay mucho talento en El Paso y Ciudad Juárez”, recalcó el periodista, quien al igual que muchos otros colegas dejó su tierra, que nunca olvida, para buscar nuevos horizontes. “Es difícil no extrañar la frontera, ahí están mis padres, mi familia y mis amigos".