Lucran con el temor en la frontera

Mike Osborne/The New York Times / Equipo de vigilancia

La frontera entre Estados Unidos y México estuvo llena de incertidumbre en los días previos al 11 de mayo. El Título 42, la ordenanza de salud elaborada por la administración Trump que se había invocado millones de veces para expulsar a los migrantes de la frontera, estaba a punto de expirar, y nadie sabía qué esperar. Muchas predicciones fueron espeluznantes y sensacionalistas: masas de personas desesperadas llegarían al país, inundarían primero las ciudades fronterizas y luego avanzarían hacia el norte.

“Los medios de derecha dicen que hay 700 mil en camino. Me envió un mensaje de texto un amigo desde la ciudad fronteriza de El Paso”. “¿Qué pasa si es cierto?” (No lo fue). La administración de Biden envió mil 500 soldados para ayudar con la afluencia esperada. Los agentes de la Patrulla Fronteriza repartieron volantes instando a los migrantes que duermen en las aceras de EP a entregarse a la custodia.

Justo al final de la calle, en medio de toda esa angustia y todos los preparativos, un tipo diferente de multitud se congregó en el Centro de Convenciones de El Paso. Estos forasteros tampoco sabían lo que se avecinaba, pero esperaban obtener ganancias. Durante unos días embriagadores, a solo un corto paseo de la trinchera donde el río Grande traza una línea acuosa entre México y EU, los agentes del orden público y los vendedores jugaron con cascos de realidad virtual y dispositivos de vigilancia, visiones giratorias de un mundo militarizado y un borde perfectamente impenetrable.

Los oradores en la Border Security Expo (Exposición de Seguridad Fronteriza), realizada a principios de mayo, incluyeron varias luminarias del Departamento de Seguridad Nacional, incluido el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz y varios funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional cuyos títulos incluían palabras como “adquisición” y “contratación”.

Anunciada por los organizadores como “una valiosa oportunidad para demostrar productos, hablar con expertos y formar asociaciones estratégicas”, la exposición era, en el fondo, un mercado en expansión. Podría haber sido una fiesta distópica suburbana de Tupperware o una versión más ordenada de un mercado de armas yemení: un lugar para comprar de todo, desde visores infrarrojos para rifles hasta spyware, contratistas de seguridad y materiales para sensores de vallas fronterizas.

Si esta confluencia de eventos suena extraña, la anticipada crisis humanitaria de carne y hueso como telón de fondo de una feria comercial para las crisis venideras, no ha pasado suficiente tiempo a lo largo de la frontera.

Recorrí la frontera por primera vez a fines de la década de 1990, cuando los muros no formaban parte del debate nacional y los agentes de la Patrulla Fronteriza rastreaban los desiertos y las aguas de los ríos en un juego aparentemente arbitrario del gato y el ratón. El debate nacional sobre inmigración contempló el trabajo y la economía, nuestros valores colectivos y, de una manera más tranquila pero aún palpable, la demografía racial cambiante.

Luego vinieron los ataques del 11 de septiembre de 2001. El término “seguridad fronteriza” se hizo popular. La atención de la nación estaba atrapada por el miedo al terrorismo, y todos hablaban de control fronterizo. Pero esto fue solo una frase; en la frontera, había pocas expectativas de que alguna vez se pudiera establecer un verdadero control, o incluso se deseaba sinceramente.

La frontera es real, por supuesto, el borde donde se encuentran dos naciones, la manifestación de las leyes y reglamentos y el papeleo que rigen el movimiento internacional de seres humanos y cosas. Sin embargo, los estadounidenses lo han jugado durante mucho tiempo como un juego.

Aquí está la verdad: si está escuchando sobre la frontera, es probable que alguien esté tratando de asustarlo. En términos generales, los republicanos quieren que tengas miedo de los inmigrantes y los demócratas quieren que tengas miedo de los republicanos. Nuestra fijación con los terroristas se ha desvanecido, pero hemos conservado, como legado de esa era aterradora, el hábito de pensar en la frontera como un riesgo de seguridad que debe ser dominado.

El temido aumento posterior al Título 42 no llegó. De hecho, los encuentros entre agentes de la Patrulla Fronteriza y migrantes se redujeron en un 50 por ciento después de que se levantó la ordenanza. Pero eso no quiere decir que todo esté bien. La administración de Biden ahora ha implementado un conjunto nuevo y más severo de medidas fronterizas, que pueden o no sobrevivir a un desafío legal de las organizaciones de derechos de los inmigrantes y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Detrás de todas estas maniobras y medidas provisionales, EU no tiene una política de inmigración coherente y los políticos tienen poca motivación para discutir el tema con honestidad. Junto con el resto de los países ricos del mundo, tergiversamos nuestras leyes para poder eludir nuestras obligaciones del tratado para recibir refugiados.

Pero no hablamos de eso; en cambio, hablamos de la frontera. Nuestra frontera suroeste no es simplemente una región geográfica; es un concepto en el que metemos toda nuestra inquietud y falta de sinceridad sobre la inmigración, el asilo y el futuro económico. Vestimos esas preguntas complicadas con historias de contrabando y encuentros con migrantes, las ilustramos con imágenes de extranjeros exhaustos y agentes con insignias.

El 11 de mayo, un representante se paró en la Cámara y anunció que la frontera se había disuelto y que la civilización estadounidense estaba amenazada. En marzo, Ortiz provocó controversia al admitir que su agencia no tiene un control operativo completo sobre la frontera. Y por supuesto, eso es cierto. La frontera nunca ha estado bajo control.

Entonces, existe una necesidad, o la percepción de una necesidad, y los contratistas y proveedores se apresuran a llenar ese vacío. Las imágenes carnavalescas de la Exposición de Seguridad Fronteriza, capturadas aquí por Mike Osborne, retratan otra forma de imaginar la frontera: como un negocio, un patio de juegos para emprendedores, un centro de ganancias corporativas en el que puedes enriquecerte en proporción directa al miedo popular.

El cliente eres tú. El cliente somos nosotros. Y los anuncios están por todas partes.