Misterioso hombre roba tarjetas de crédito en habitación de hotel

Cortesía

El Paso— Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía de El Paso piden ayuda para identificar a un hombre que usa tarjetas de crédito robadas de una habitación de hotel en el este de El Paso.

En la tarde del domingo 2 de mayo de 2021, a las 2 p.m., la víctima entraba y salía de su habitación de hotel en el Hampton Inn and Suites ubicado en 6635 Gateway West mientras lavaba la ropa.

En algún momento, alguien entró en la habitación de la víctima y le robó la billetera. El 4 de mayo de 2021, a las 4:32 a.m., un hombre usó una de las tarjetas de crédito robadas en una tienda Seven-Eleven ubicada en 4413 Dyer.

El sospechoso es un hombre blanco, de unos 30 años, de complexión media y pelo corto. El hombre vestía una camiseta blanca con un logo en el área del pecho izquierdo y pantalones oscuros. El hombre conducía un automóvil de cuatro puertas de color claro.

Cualquiera que tenga información sobre la identidad de este hombre debe llamar a Crime Stoppers of El Paso inmediatamente al 566-8477 (TIPS) o en línea al; www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden y los medios de comunicación para resolver delitos.