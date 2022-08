Montarán en Las Cruces estudio cinematográfico

Cortesía

Las Cruces— La gobernadora Michelle Lujan Grisham anunció el miércoles que una compañía de producción y cine de servicio completo ha elegido Las Cruces para su sede, con planes en marcha para abrir un estudio de producción de cine en un futuro próximo.

Durante los próximos seis años, 828 Productions, con sede en California, planea invertir $ 75 millones para construir un estudio de 300,000 pies cuadrados y un lote trasero de 20 acres, creando al menos 100 empleos bien remunerados en Las Cruces. La firma comenzó a aumentar sus esfuerzos de producción en mayo de 2022, ocupando puestos clave y comprando un edificio de oficinas de 7500 pies cuadrados en el centro de Las Cruces para trabajos de capacitación, posproducción y efectos visuales.

El estado de Nuevo México comprometerá $3 millones para el proyecto del fondo de creación de empleo de la Ley de Desarrollo Económico Local (LEDA) a medida que la empresa alcance su objetivo de empleo de al menos 100 empleados a tiempo completo durante todo el año.

“Nuevo México está viendo un número récord de producciones de la industria del cine y la televisión y un gasto nunca antes visto, y no es casualidad”, dijo la gobernadora Luján Grisham. “No solo estamos invirtiendo en estudios como 828 Productions, estamos ampliando la capacitación de la fuerza laboral de la industria con una nueva escuela de cine en Albuquerque y Las Cruces, y está dando sus frutos. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a 828 Productions a Las Cruces, así como los empleos locales bien remunerados y el crecimiento de la industria que traerá a todo el estado”.

828 ha finalizado las negociaciones sobre 35 acres adicionales de terreno en el centro de Las Cruces, con estructuras existentes que proporcionarán espacio para escenarios de sonido y construcción. La compañía cinematográfica tiene la intención de rodar su primera producción en el nuevo Las Cruces Studio antes de finales de 2022 y gastar $350 millones en producciones durante la próxima década.

La Ciudad de Las Cruces está considerando $897,000 adicionales en LEDA Local a través de asignaciones de capital, con un monto adicional de hasta $2.8 millones reservado por el Concejo Municipal de Las Cruces específicamente para infraestructura cinematográfica. Estos fondos están pendientes de la aprobación del Concejo Municipal y la finalización de un Acuerdo de Participación en el Proyecto.

Con el acuerdo LEDA y otras garantías de la empresa para invertir en la capacitación de la fuerza laboral, 828 Productions se convertirá en el tercer socio cinematográfico de Nuevo México, uniéndose a Netflix y NBCUniversal. El modelo de asociación es una disposición clave del Proyecto de Ley 2 del Senado de 2019, encabezado por la gobernadora Lujan Grisham, que revisó los créditos fiscales cinematográficos de Nuevo México para catalizar inversiones permanentes de la industria cinematográfica y televisiva en Nuevo México para crear empleos y diversificar la economía.

“828 Studios eligió Las Cruces debido al compromiso de la gobernadora Lujan Grisham con el crecimiento del empleo en el cine y la televisión”, dijo la secretaria del Departamento de Desarrollo Económico, Alicia J. Keyes. “Esta es una industria que es altamente móvil y puede ubicarse en cualquier lugar. Vienen a Las Cruces para crear empleos aquí porque hemos implementado inversiones con visión de futuro que están ayudando a que esta industria prospere”.

828 Productions es una compañía de producción y financiamiento de películas de servicio completo, cuyas películas recientes incluyen: la oscura comedia milenaria de K. Asher Levin "Helen's Dead", el thriller de Robert Rippberger sobre una casa embrujada "Those Who Walk Away", Deauville Film Festival Grand Special Prize Nomine " The Last Son”, la película de acción de alto octanaje de Camille Delmarre “Assassin Club”, “The Price We Pay”, “Raven's Hollow”, “Operation Seawolf”, “The Requin” y la ganadora del Gran Premio del Jurado de SXSW “The Fallout”.

“Estábamos buscando un hogar para 828 Studios y nos enamoramos de Las Cruces”, dijo Todd Lundbohm, fundador y director ejecutivo de 828 Productions. “Esta es una ciudad en ascenso, con una gran cantidad de oportunidades a la espera de ser aprovechadas. En 828, nos apasiona la historia y el cine como forma de arte, pero también nos apasiona crear un entorno de estudio que inspire positividad entre bastidores”, continuó. “Para nosotros, se trata de echar raíces, y Nuevo México, específicamente Las Cruces, nos brinda el lugar ideal para hacerlo”.

Stephanie Denton es ejecutiva de medios desde hace mucho tiempo, anteriormente en WWE Studios y Lionsgate International y ahora vicepresidenta ejecutiva de ventas y desarrollo comercial con 828 Productions. “Estamos entusiasmados de trabajar con esta increíble comunidad para continuar aumentando la fuerza laboral local, desarrollando programas con NMSU y Doña Ana Community College con el objetivo de crear un centro de producción de primer nivel, aquí mismo en Las Cruces”, dijo Denton.

Denton agregó que el compromiso de la gobernadora a través del EDD y el Departamento de Educación Superior para desarrollar un programa profesional de capacitación en educación en medios a través de Next Generation Media Academy permitirá que 828 Studios desarrolle pasantías prácticas y programas de capacitación que pueden conducir a un empleo de tiempo completo para muchos estudiantes.

La creación de 828 Studios se produce cuando Las Cruces está experimentando un aumento de la actividad cinematográfica, presentando Netflix y grandes producciones independientes y de estudio con actores conocidos como Clint Eastwood, Mel Gibson, Bruce Willis, Kate Bosworth, Ving Rhames y Ryan Phillippe.

Las Cruces está incluida en el área de incentivos cinematográficos "mejoradores" de Nuevo México, lo que brinda a las producciones cinematográficas un reembolso adicional del 5 % por filmar allí, para un incentivo potencial total del 35 %. El incentivo resultó en un aumento de 650% en el gasto directo en las áreas rurales del estado el año pasado.

“El anuncio de hoy es un cambio de juego y un sueño hecho realidad para la industria cinematográfica en Las Cruces y el condado de Doña Ana”, dijo el senador estatal y cofundador y presidente de Film Las Cruces, Jeff Steinborn. “Estamos encantados de que 828 Productions haga esta inversión en nuestra comunidad para crear un estudio de producción de películas y un backlot de servicio completo. 828 Studios ayudará a elevar a Las Cruces como uno de los mejores lugares de producción cinematográfica en Nuevo México y los Estados Unidos, y mostrará nuestros excelentes incentivos cinematográficos, ubicaciones diversas, equipo talentoso y rica cultura del sudoeste”.

A la espera de la aprobación del concejo municipal, la Ciudad de Las Cruces sería el agente fiscal para la asistencia económica.

”Las Cruces ya es un destino para los cineastas y la Ciudad de Las Cruces está trabajando en estrecha colaboración con 828 Productions para traer una productora de clase mundial a la ciudad para que podamos crear puestos de trabajo permanentes durante todo el año y desarrollar nuestra fuerza laboral altamente calificada en la industria del cine”, dijo el alcalde Ken Miyagishima.