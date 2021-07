Muere migrante aplastado por el tren en El Paso

Archivo

Un hombre de 52 años murió ayer luego de ser atropellado por el tren Union Pacific de 64 vagones, según informó El Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

De acuerdo con autoridades, el incidente ocurrió poco antes de las 8:00 p.m. cuando la unidad de Investigaciones Especiales de Tráfico respondió a la cuadra 1115 de South Station (Union Pacific Railroad Yard) con respecto a una colisión entre un tren y un peatón.

Según la policía, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza, que buscaban inmigrantes indocumentados en el tren, encontraron a tres personas y luego encontraron al hombre que murió debajo del tren, informó EPPD.

La policía dijo inicialmente que el cuerpo fue encontrado por agentes de la Patrulla Fronteriza.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se informó que la muerte no se calcula en el total de decesos de la ciudad ya que no fue una muerte de tránsito.