Muere niña de dos años tras derrumbe de pared en El Paso

Cortesía: GoFundme Cortesía / La vivienda en el área Central

El Paso— La menor Rose Marín, de 2 años de edad, perdió la vida después de que haber sufrido lesiones de gravedad después de que junto a su abuela Dorothy fue víctima de una inundación que derribó un muro de piedra y anegó la sala de su domicilio en la zona central de El Paso.

La noche del jueves pasado los servicios de emergencia reportaron que Dorothy Marín, de 65 años de edad, murió por la fuerza del agua que se precipitó en la ciudad.

Cabe resaltar que la corriente formaba junto a la vivienda ubicada en el 3219 de la avenida Nashville, pudo tomar mayor fuerza debido a la depresión del terreno que existe en el callejón de terracería junto a la vivienda ubicada.

En el lugar de la tragedia se percibe aún los trozos del muro de piedra que fue derrumbado por el embate del agua, así como una ventana que da a un nivel subterráneo de la casa habitación, donde se presume se encontraban las víctimas.

Los hechos ocurrieron el jueves pasado, aproximadamente a las 10:30 p.m.; cuando los cuerpos de emergencia llegaron a prestar auxilio.

Cabe mencionar que al momento de la tragedia se encontraban en la sala inundada 4 personas: un hombre de 78 años, una mujer de 31 años y las dos víctimas mortales de la inundación.

Una vez que se rescató a las personas afectadas, la abuela y su nieta fueron transportadas a un hospital local, donde la mujer de 65 años fue declarada muerta.

Una colecta en la página Go Fund Me, bajo el título: “The Marin Family needs your help”, busca reunir 50 mil dólares para solventar los gastos funerarios tras la tragedia.

Al cierre de esta edición la colecta ya había recaudado más de 4 mil dólares.

rcarrillo@diariousa.com