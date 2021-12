Muere paseña de Covid tras dar a luz a su bebé

Cortesía

Aimee Jaqueline Ayala, una mujer de 22 años y originaria de El Paso, murió de Covid-19 poco después de dar a luz a su bebé.

Desde noviembre, la paseña pidió ayuda a la comunidad para “mantenerla en sus oraciones”, debido a que estaba en una situación peligrosa con su embarazo debido al virus.

“Desde el domingo 7 de noviembre me detectaron Covid-19 teniendo yo 35 semanas de embarazo. Las cosas se han ido complicando bastante. Estoy hospitalizada en Cuidados Intensivos y dependo de una máquina para respirar”, publicó Jaqueline en sus redes sociales.

Según sus familiares, después de 6 días, Jaqueline cayó al hospital y fue sometida a una cesárea de emergencia para salvar a su niña Addison Marian Morales.

Sin embargo, su hermana Kimberly Ayala asegura que a medida que pasaban las semanas, su hermana empeoraba.

“No sabíamos los riesgos que podría llevar esta cesárea al ella estar contagiada de Covid-19 y tener neumonía. Ella sí lo sabía, y aun así aceptó. Después de la cesárea los pulmones se le inflamaron. Al pasar los días desarrolló ataques de ansiedad en cuales no podía respirar”, dijo Kimberly.

“Los días pasaban y ella empeoraba. El sábado 28 de noviembre la intubaron, cayó en un paro cardiorrespiratorio y su pulmón colapsó. Murió por 15 minutos. La lograron resucitar después de esos 15 minutos. Pero sufrió de una muerte cerebral, después de 3 días el hospital la desconectó contra nuestra voluntad”, añadió.

Jaqueline falleció el 30 de noviembre y, su esposo Juan Pablo Morales Orozco ahora es quien cuida de la bebé con la ayuda de sus suegros.

“Es duro; muy difícil. Un dolor en el corazón que no se va, pero para qué describir si muchas personas me lo describieron antes y no lo podía sentir, ahora que lo siento, vivo y analizo, no hay algo tan doloroso como ver a la persona que más amas que su salud se deteriore y se nos adelante y no esté en físico en la tierra... es muy difícil y doloroso”, dijo Morales Orozco.

“El amor por Addison nos hace seguir adelante aun en medio del dolor. No nos dejó solos, dejó un pedacito de ella en Addison, la amaremos y cuidaremos mucho como nos lo pidió”, añadió su madre, Velia Ayala.

Ahora la familia pide ayuda a la comunidad para pagar los gastos del hospital así como los servicios funerarios. A través de la campaña de donaciones en la página GoFundMe, la familia pide un total de 20 mil dólares para poder cubrirlos.

Se puede donar aquí: https://bit.ly/31Wofsz