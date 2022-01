Mujer tira a la basura a su bebé recién nacido

Cortesía / Cámaras captaron el momento en el que Alexis Ávila (en recuadro), lanzó a su bebé a un contenedor de basura

Hobbs, Nuevo México.- Una madre de 18 años que fue captada en video arrojando a su hijo recién nacido a un contenedor de basura, le dijo a la policía que no sabía que estaba embarazada hasta el día antes de dar a luz a su bebé en un baño.

Alexis Ávila fue arrestada y acusada de intento de asesinato y abuso infantil, después de que su pequeño hijo fuera encontrado aferrado a la vida el viernes por la noche en un clima de 30 grados Fahrenheit (-1 centígrados), casi seis horas después de haber sido arrojado a la basura.

Ávila fue liberada de la cárcel después de pagar una fianza no garantizada de 10 mil dólares, menos de dos horas después de su arresto. Ella será procesada más adelante en el Tribunal de Distrito del Condado de Lea.

No fue sino hasta casi las 8:00 p. m. de esa noche, que un grupo de personas que trabajaban entre la basura, identificados por la policía como Michael Green, Héctor Jesso y April Meadow, rescató al bebé después de escuchar sus gritos.

Le dijeron a la policía que inicialmente pensaron que era un gatito o un perro.

Meadow mantuvo al bebé abrigado sosteniéndolo en sus brazos hasta que llegó la ayuda.

El hijo de Ávila fue llevado a un hospital en Hobbs antes de ser trasladado a otro hospital en Lubbock, Texas, que tiene una unidad de UCIN más avanzada.

Cuando los médicos evaluaron al bebé, encontraron que su temperatura corporal era tan baja que no se registró, lo que indica hipotermia. Desde entonces, el recién nacido recibió una transfusión de sangre y se le colocó una sonda de alimentación y oxígeno.

La policía dijo que el bebé estaba en condición estable en el hospital el lunes.

Durante su entrevista con la policía, se citó a Ávila refiriéndose a su hijo como 'eso'.

La madre de Ávila, Martha Ávila, dijo a los investigadores que no estaba al tanto del embarazo de su hija.

Posteriormente, la policía ejecutó una orden de registro en la casa de la familia y confiscó evidencia física, incluida ropa ensangrentada.

Joe Imbriale, propietario de Rig Outfitters y Home Store, donde se capturó el video de la cámara de seguridad, dijo que la policía le pidió que revisara el video el viernes por la noche.

Le dijo a KOB: “Algo no estaba bien, vi las caras de los oficiales y no se veían bien”.

“Dije ¿qué es lo que estamos buscando? y ella dice: estamos buscando a alguien que arrojó una bolsa de basura negra en tu basurero. Me di la vuelta, dije por favor no me digas que era un bebé”.

Imbriale le dijo a KRQE que la grabación de video incluía cinco horas de imágenes que mostraban a personas desprevenidas “arrojando basura sobre este bebé”.

Las imágenes muestran a Ávila conduciendo hacia el estacionamiento en un sedán blanco y arrojando una bolsa de basura negra, que contiene a su recién nacido, antes e irse y abandonar al niño.

Más imágenes muestran el momento en que el niño fue rescatado después de que la gente aparentemente escuchara los llantos del recién nacido.

El niño fue envuelto antes de ser entregado a la policía y los paramédicos cuando llegaron poco tiempo después.

Imbriale agregó: “Estaba en shock solo de ver esto”.

“No puedo dormir por la noche solo sabiendo que este bebé fue arrojado a un contenedor de basura así. 'Lo siento, pero ¿quién hace eso? Eso es malvado. No tengo palabras para eso”.

Ávila podría enfrentar hasta 15 años de prisión, según los cargos que finalmente se presenten, dijo Dianna Luce, la fiscal de distrito.