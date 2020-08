Nuevo récord de muertes por Covid en El Paso

Cortesía

El Paso.- Veinte personas más perdieron la vida a causa del Covid-19, registrándose un nuevo récord en esta ciudad que elevó la cifra total de decesos a 330, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso (DPH).

Funcionarios de salud informaron que los decesos corresponden a 12 mujeres en rangos de edad desde los cuarenta hasta los noventa años, así como 8 hombres en edades de cincuenta a noventa años; todos con enfermedades de salud subyacentes.

Asimismo, las autoridades de salud informaron que las muertes no ocurrieron el mismo día sino entre la tercera semana de julio y la primera semana de agosto, ya que se necesita tiempo para confirmar que alguien ha muerto a causa del virus.

“Las muertes se anuncian al mismo tiempo porque recibimos la información del certificado de defunción en las mismas fechas”, se informó.

La Ciudad de El Paso informó además que el número acumulado de casos positivos ascendió ahora a 17 mil 378, de los cuales 12 mil 882 se han recuperado y 4 mil166 casos permanecen activos.

“Nos entristece la continua pérdida de vidas debido a esta pandemia y enviamos nuestro más sentido pésame a todas las familias en duelo. La tendencia actual que estamos viendo no es positiva, pero necesitamos que la comunidad haga su parte. Todos deben comprender que las órdenes y las pautas de salud pública por sí solas no reducirán la propagación de este virus”, dijo el Dr. Héctor Ocaranza, Autoridad de Salud Local de la Ciudad y el Condado.

“La comunidad debe ayudar. Las cuatro actividades preventivas fundamentales que las personas pueden realizar, y han demostrado mitigar la propagación de este virus, son evitar las reuniones sociales y las grandes multitudes, el distanciamiento social, la higiene adecuada y el uso de cubrebocas”, añadió.

Las autoridades de salud recuerdan a la comunidad que actualmente no existe una vacuna para prevenir el Covid-19. Además, se estima que una de cada cinco personas que dan positivo en la prueba es asintomática, lo que significa que estas personas positivas que no mostraron síntomas y, si no siguieron las medidas preventivas, es posible que hayan infectado a otras personas a su alrededor.

Por esta razón, el Departamento de Salud insta a los residentes que han dado positivo a que permanezcan aislados en su hogar ya que es la única de frenar la propagación de la enfermedad y proteger a los demás.