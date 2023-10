Ofrece nueva vacuna vs Covid alternativa a paseños

Cortesía / Avaló FDA el producto renovado de Novavax

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el martes la vacuna Novavax actualizada, lo que permitió la entrada al mercado de una nueva vacuna Covid-19.

A diferencia de las vacunas actualizadas de Pfizer-BioNTech y Moderna lanzadas el mes pasado, que utilizan fórmulas de ARNm, la vacuna Novavax utiliza una fórmula proteica tradicional. En respuesta a las proteínas, el sistema inmunológico crea anticuerpos y glóbulos blancos para defender al cuerpo contra el virus del Covid-19.

Las vacunas de Pfizer y Moderna utilizan ARN mensajero, que indica a la célula que produzca proteínas que se encuentran en el virus Covid-19, lo que luego activa el sistema inmunológico para que cree anticuerpos. El ARNm de la vacuna no es lo mismo que el ADN. No ingresa al núcleo de la célula, donde se almacena el ADN, y no puede alterar el ADN humano.

Si bien tanto la tecnología basada en ARNm como la basada en proteínas protegen contra Covid-19, la vacuna Novavax ofrece una opción alternativa a las vacunas de ARNm más conocidas y ampliamente distribuidas.

“Debería recibir la primera vacuna que tenga disponible”, dijo Nick Spinelli, portavoz de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). “No existe ninguna recomendación preferencial para el uso de una vacuna Covid-19 sobre otra cuando hay disponible más de una vacuna autorizada, recomendada y apropiada para la edad”.

¿En qué se diferencia la actualizada de las anteriores?

Estudios separados muestran que las tres vacunas actualizadas aprobadas en Estados Unidos (Novavax, Pfizer y Moderna) pueden ofrecer protección contra cepas de virus recientes, incluidas XBB.1.5 y la dominante EG.5 , también conocida como “eris”. Ambas son subvariantes de ómicron.

El virus SARS-CoV-2 muta con el tiempo. Al igual que la vacuna contra la gripe, que se reformula cada temporada para atacar las nuevas cepas de influenza en circulación, las vacunas Covid-19 actualizadas también atacan las cepas más nuevas.

¿Quién es elegible para recibir la vacuna Novavax?

La FDA afirma que la vacuna Novavax actualizada, también conocida como Adyuvada (Fórmula 2023-2024), está autorizada para personas de 12 años en adelante que nunca han sido vacunadas o han sido vacunadas previamente con la primera vacuna Novavax, cualquiera de las vacunas originales monovalentes contra el Covid-19, o la “inyección de refuerzo” bivalente.

Las personas inmunocomprometidas pueden recibir dosis adicionales de la vacuna Novavax.

“La vacunación también reduce la probabilidad de contraer Covid prolongado”, dijo Spinelli. “Si no ha recibido la vacuna contra el Covid-19 en los últimos dos meses, o ha tenido una infección por Covid-19 en los últimos tres meses, puede recibir una vacuna actualizada ahora para protegerse este otoño e invierno”.

¿Dónde puedo recibir la vacuna Novavax en El Paso?

Las farmacias comenzaron a pedir la vacuna Novavax actualizada después de su aprobación el martes. Las personas pueden visitar vacunas.gov para encontrar una farmacia cercana que ofrezca la vacuna Novavax, pero también deben llamar para confirmar.

El sitio web también indica si la farmacia es parte del Programa Bridge Access de los CDC, que proporciona vacunas sin costo a personas que no tienen seguro médico o cuyo seguro requiere un copago. La mayoría de los seguros médicos comerciales, así como Medicare y Medicaid, cubren las vacunas Covid-19.

Immunize El Paso no ordenará la vacuna Novavax actualizada debido a la baja demanda de la vacuna Novavax original, dijo la portavoz Cristina Rodda. Las clínicas ofrecen la vacuna Pfizer actualizada para personas de seis meses en adelante. La organización sin fines de lucro remite a las personas que no tienen seguro médico a las clínicas administradas por el Gobierno de El Paso para que reciban vacunas Covid-19 gratuitas.

El Paso Matters se comunicó con la Ciudad de El Paso para confirmar qué vacunas estarán disponibles en las clínicas de salud comunitarias. A partir del jueves, el sitio web de la Ciudad dice “Nueva vacuna Covid próximamente”.

Las nuevas vacunas Pfizer y Moderna, junto con las vacunas contra la gripe, están disponibles en la mayoría de las farmacias comunes, incluidas CVS, Walgreens y Walmart. Las personas también pueden solicitar en línea kits de prueba caseros de Covid-19 gratuitos al Gobierno federal.