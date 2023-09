Ofrecen recompensa por tiroteo en Socorro

Cortesía

Socorro— Un tiroteo en Socorro, Texas, dejó cuatro personas heridas. Crime Stoppers de El Paso y el Departamento de Policía de Socorro piden ayuda para encontrar a los involucrados en este tiroteo a través del programa Crimen de la Semana.

El miércoles 6 de septiembre de 2023 a las 6:08 p.m., agentes del Departamento de Policía de Socorro atendieron llamados de disparos en el área del Parque Jardín de Flores. La policía descubrió que el tiroteo había ocurrido en la cuadra 200 de Scabiosa Dr., que está en la parte norte del área verde.

Los oficiales que respondieron se enteraron de que habían disparado a cuatro hombres. Los cuatro fueron hospitalizados con lesiones que no ponían en peligro sus vidas. Los investigadores supieron por testigos que los vehículos huyeron del área después del tiroteo. En este momento la investigación continúa y no hay detalles adicionales disponibles para su divulgación pública. El Departamento de Policía de Socorro insta a cualquier persona de la comunidad que tenga información sobre este tiroteo a que se presente.

Cualquier persona que tenga información sobre los involucrados en este tiroteo debe llamar a Crime Stoppers of El Paso inmediatamente al 566-8477(TIPS) o en línea: www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden y los medios de comunicación para resolver delitos.