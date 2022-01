Otorgan $34.5 millones para evitar inundaciones en Socorro

El Paso, Texas.- Más de medio millar de familias y decenas de empresarios de la ciudad de Socorro se verán beneficiados en un par de años durante las épocas de lluvias, luego de que la Junta de Desarrollo del Agua de Texas aprobara un proyecto por 34.5 millones de dólares para la construcción de una cuenca de retención de aguas de inundación en el extremo inferior de Arroyo Sparks, al Noreste de ese municipio.

El anuncio dado a conocer por Mary González, representante estatal por el Distrito 75, causó reacciones positivas entre los residentes de Socorro, quienes han sufrido durante décadas los embates de la naturaleza por la falta de un sistema pluvial que los proteja de las aguas bravas e inundaciones.

“Feliz, cuando me dijeron no podía creerlo. Hemos sufrido tanto durante años y perdido tantas cosas personales cada vez que llueve que la verdad ahora se me hace un sueño”, dijo la señora Marta, tras agradecer las gestiones realizadas por su representante en la Cámara Baja.

De acuerdo con González, el proyecto, presentado dentro del plan denominado ‘Fondo para Días Lluviosos’ (Rainy Day Fund), involucrará la excavación de 300 acres-pie de tierra para contener el agua de la inundación y los sedimentos, y la construcción de un terraplén de 40 pies de altura.

El área excavada y el terraplén retendrán las aguas de la inundación y las liberarán lentamente para controlar las inundaciones aguas abajo, explicó la legisladora.

De acuerdo a la legisladora, actualmente 578 casas, 52 edificios comerciales, 28 puentes y más de 800 acres de tierras agrícolas están amenazados por inundaciones.

Según los habitantes, el agua proveniente del arroyo que nace en el barrio de Sparks, ubicado en Horizon, viene con tanta fuerza que arrasa con todo lo que encuentra a su paso para al final estancarse en las casas, dijo un vecino que vive sobre la calle Thunder.

“Es horrible lo que vivimos cada vez que llueve porque trastorna nuestras vidas al grado de que tenemos que salir corriendo y abandonar nuestros hogares ante el peligro que nos acecha”, dijo otro de los socorrenses afectados por el azote de las lluvias torrenciales.