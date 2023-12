Padece artritis y cáncer Savannah, elefanta asiática de El Paso Zoo

El Diario / La longevidad de Savannah está respaldada por un cuidado diario de alta calidad por parte de los cuidadores del zoológico

El Paso.-El Zoológico y Jardín Botánico de El Paso actualmente ofrece atención especial a Savannah, la elefante asiática de 71 años, que sufre artritis y cáncer localizado en los oídos.

Según el personal veterinario del zoológico, Savannah tiene artritis progresiva en sus articulaciones. siendo su codo izquierdo el más afectado, lo que le está provocando molestias y disminución de la movilidad. Actualmente toma múltiples analgésicos orales, suplementos para las articulaciones y un suplemento inyectable para las articulaciones. El personal del zoológico ha iniciado una terapia con células madre, que ha demostrado ser exitosa para ayudar a disminuir la inflamación y el dolor asociados con la artritis.

La Sociedad Zoológica de El Paso ha financiado generosamente los tratamientos a través de una donante dedicada y entusiasta de los elefantes desde hace mucho tiempo, la Sra. Barbara Bowman.

Savannah también tiene cáncer localizado en etapa temprana en sus oídos, lo que probablemente se debe a exposición al sol durante su larga vida. El personal del zoológico le aplica protector solar apto para animales en los oídos para

proteger las áreas no afectadas, pero el protector solar no puede revertir el daño ya presente. El Zoológico está trabajando con oncólogos de Texas A&M para un tratamiento localizado. Savannah está siendo monitoreada muy de cerca por los cuidadores del zoológico y el personal veterinario para evaluar su comodidad y bienestar.

"Savannah sigue estando cómoda y esperamos que responda a estas dos nuevas terapias", dijo el director del Zoológico y Jardín Botánico de El Paso, Joe Montisano. “ Por ahora, Savannah permanecerá en exhibición todos los días, excepto en las mañanas y los días fríos en los que elija permanecer en su refugio con calefacción".

Los elefantes asiáticos figuran como "en peligro" en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La esperanza de vida de los elefantes asiáticos es de 45 a 50 años.

La longevidad de Savannah está respaldada por un cuidado diario de alta calidad por parte de los cuidadores del zoológico, una excelente nutrición, atención veterinaria preventiva y correctiva y un entorno seguro.