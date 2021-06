Paga Nuevo México $100 por vacunarse

El Paso.- Con el fin de alcanzar la meta de vacunación del 60 por ciento de los residentes del estado, el Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) ofrece a la comunidad un incentivo de cien dólares sólo por recibir la primera o segunda dosis de las diferentes vacunas antes del 17 de junio, informaron autoridades.

Los suministros de vacunas han eclipsado la demanda en Nuevo México, incluso cuando el estado hace un gran esfuerzo para cumplir con una meta clave de vacunación hoy jueves, con el propósito firme de reabrir la economía el 1 de julio, una meta que se complica tras caer la demanda de vacunas.

El NMDOH ha llevado sus brigadas de vacunación a lugares distantes del estado, como el puerto de entrada de Santa Teresa, el punto donde ingresan los viajeros procedentes de México, en el que se ofrece el biológico a transportistas –“traileros”– mexicanos que cruzan con su carga.

“Necesitamos su ayuda para alcanzar nuestra meta de vacunación del 60 por ciento de los habitantes de Nuevo México elegibles para el 17 de junio”, señala un comunicado de NMDOH.

El estado ofrece incentivos en efectivo para las personas que reciban su segunda dosis de Pfizer o Moderna o una de Johnson & Johnson para hoy jueves. Aquellos que estén vacunados también pueden participar en un sorteo que incluye un gran premio de $5 millones.

Funcionarios de Salud han confirmado a The Associated Press que el inventario de Nuevo México incluye casi 493 mil dosis que se almacenan en congeladores en todo el estado. Las fechas de vencimiento van desde esta semana hasta septiembre. El estado también ha donado 372 mil 600 dosis de su asignación no entregada al Gobierno federal.

El portavoz del Departamento de Salud, David Morgan, ha dicho que Nuevo México se está adaptando a la reducción de la demanda de la vacuna de varias maneras. Eso incluye ordenar sólo una cantidad mínima de dosis según lo soliciten los proveedores.

Nuevo México está a punto de cumplir su objetivo de tener el 60 por ciento de los residentes de 16 años o más completamente vacunados. La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham quiere alcanzar esa marca esta semana para poder seguir adelante con los planes de reabrir completamente el estado para el 1 de julio.

Los últimos datos del estado sitúan la tasa de vacunación en 58.5 por ciento.

Elegibilidad para los $100

Se limita a los residentes de Nuevo México que reciben una vacuna de refuerzo o la vacuna J&J desde el lunes 14 de junio hasta el jueves 17 de junio. Para calificar para los 100, deben traer lo siguiente a sus citas:

·Los habitantes de Nuevo México deben proporcionar prueba de residencia (por ejemplo, una tarjeta de identificación, talón de pago o factura de servicios públicos).

·Aquellos que reciben una segunda inyección de Pfizer o Moderna deben proporcionar una tarjeta de vacuna de los CDC u otra prueba de vacunación de que han recibido una inyección primaria. Los habitantes de Nuevo México pueden encontrar sus registros de vacunación en vaxviewnm.org.

·Los residentes recibirán 100 dólares ya sea en el lugar o por correo. Además, para los habitantes elegibles para ser vacunados que sean menores de 18 años, un padre o tutor debe estar presente para calificar para el incentivo. Los destinatarios del incentivo son los únicos responsables de los impuestos, informaron.