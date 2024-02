Pasa por Vado, NM, convoy de supremacistas blancos

Cortesía

Vado, NM– La caravana del controvertido grupo “Take Our Border Back” se detuvo en esta población aledaña a El Paso para crear conciencia y expresar sus preocupaciones sobre lo que dicen es “la crisis en la frontera”.

El grupo del convoy salió de Dripping Springs, Texas y llegó a Vado alrededor de las 7:30 p.m. del jueves.

El convoy dijo que se redujo de tamaño durante la noche, ya que sólo un campista llegó a Vado.

La misión comenzó en Virginia y diferentes grupos viajaron por todo el país, pero se reunirían en Yuma, Arizona ayer viernes.

La noche del jueves, los participantes se unieron a la oración, la música y una manifestación en el lugar. Los asistentes dijeron a KTSM que están expresando lo que sienten que es una preocupación en el país.

Insistieron que hay una “frontera abierta” y, eso, causa muchos problemas de drogas, tráfico sexual e inmigración ilegal.

“Entonces, lo que veo ahora no es inmigración, es verdaderamente una frontera abierta, y sin fronteras no tenemos nuestro país”, dijo Kathy Stout, una asistente, entrevistada por la televisora.

Stout expresó que siente que el Gobierno no está gastando el dinero correctamente.

Dijo que, dado que hay una “frontera abierta”, entonces ¿por qué hay una Patrulla Fronteriza en los puntos de control o por qué hay controles en los aeropuertos? Dijo que es necesario redirigir el dinero.

Otra asistente señaló que siente que existe el deber de reunirse pacíficamente y expresar su apoyo y sus creencias.

“Quiero ver el regocijo de los convoyes, que sepan que son bienvenidos, eso es lo primero, y lo segundo, que tienen nuestro apoyo”, dijo Marcy Chávez, una asistente.

La congresista Verónica Escobar dijo que está muy preocupada.

“Preocupados por la forma en que la retórica antiinmigrante y la vinculación de la retórica antiinmigrante con el fácil acceso a las armas, pueden promover situaciones peligrosas para las comunidades fronterizas”, dijo Escobar.

El convoy se dirigió a Yuma, Arizona, después de estar en Vado.

Celebridades en la caravana

Antes de llegar a Vado, el convoy se paró en Dripping Spring, Texas, donde hubo la participación de dos celebridades: la ex candidata republicana a la vicepresidencia Sarah Palin y el rockero conservador Ted Nugent apuntaron a la administración demócrata Biden.

“Es inconcebible. Es una traición lo que nuestro propio Gobierno federal nos está haciendo al permitir una invasión, una invasión extranjera, de nuestro país a través de esa frontera”, dijo Palin, ex gobernadora de Alaska, ante unas mil personas en un lugar al aire libre en Dripping Springs operado por una destilería artesanal local. “Todos los estados son ahora un estado fronterizo. Todos los estados se ven afectados”.

Nugent, un nativo de Detroit y apodado el “Loco de Motor City”, por su estilo musical directo y su forma de tocar la guitarra a todo volumen, subió el volumen. Sin mencionar el nombre de Joe Biden, Nugent utilizó una vulgar referencia escatológica para describirlo y luego dijo del presidente: “Esta serpiente diabólica se cree el comandante en jefe de los Estados Unidos de América”.

Pero el tono utilizado por los dos nombres más importantes en la manifestación para el convoy “Take Our Border Back”, que comenzó el lunes y finalizará hoy cerca de Eagle Pass, fue en realidad un contraste con el de los oradores menos conocidos que subieron al escenario afuera de One Shot Distillery and Brewery y aquellos asistentes a la manifestación que aceptaron ser entrevistados.

Los organizadores se esforzaron en describir el viaje y las paradas a lo largo del camino como pacíficos, invocando a menudo temas religiosos mezclados con fuertes dosis de patriotismo.

Charles Crites dijo que se enteró de los planes para un convoy desde la Costa Este a Texas para protestar contra las políticas fronterizas y de inmigración de la administración Biden la semana pasada, y que había decidido aprovechar el viaje. (De la Redacción / El Diario de El Paso)

newsroom@diariousa.com