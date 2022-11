Paseña, pieza clave de misión espacial

Cortesía / Yvonne Villegas-Aguilera

La científica Yvonne Villegas-Aguilera, nacida y criada en El Paso, es una pionera dentro de la comunidad de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio: la famosa NASA. Es el primer miembro de su familia en graduarse de la universidad, obtuvo una beca McNair y no tiene uno, sino dos títulos universitarios: una licenciatura en Química y una maestría en Ingeniería Aeroespacial. Ahora, Villegas-Aguilera es la jefa de la rama de Dispositivos Pirotécnicos y de Propulsión Sólida de la NASA.

Su papel en la NASA es importante, ya que supervisa el diseño y el montaje del motor del cohete y las piezas de refuerzo que se utilizan para dar a la nave espacial el impulso suficiente para llevarla al espacio. Trabajó en Artemis I y Ares I-X, dos de los nuevos prototipos para la conquista del espacio.

Esta semana, el Artemis I no tripulado se lanzó con éxito al espacio y actualmente se dirige hacia la luna. Este es el primer lanzamiento del programa Artemis, y si la misión tiene éxito, la NASA planea enviar “la primera mujer y persona de una minoría a la superficie lunar en 2025”, según un comunicado de prensa de la agencia.

“Me enorgullece decir que fui parte de ayudar a llegar a este día”, escribió Villegas-Aguilera en una publicación de Facebook después del lanzamiento. “Trabajo con un gran equipo y espero muchas más misiones por venir”, señaló.

Villegas-Aguilera, jefa de un equipo de la NASA, supervisó a los ingenieros de propulsión sólida que diseñaron los propulsores de cohetes sólidos de Artemis I y a los ingenieros que diseñaron los dispositivos pirotécnicos que encendieron los propulsores.

Cada propulsor produjo 3.6 millones de libras de empuje, equivalente a cuatro aviones comerciales jumbo de cuatro motores, y se separó de la nave espacial dos minutos después del lanzamiento, cayendo al océano.

Villegas-Aguilera fue criada por sus abuelos y asistió a la Universidad Our Lady of the Lake en San Antonio para obtener su licenciatura, y a la Universidad de Alabama en Huntsville para obtener su maestría. Actualmente vive en Huntsville, un suburbio de Houston, con su esposo y dos hijos pequeños.

Despiertan interés científico

Este miércoles, día del lanzamiento del Artemis I, equipos de la NASA estuvieron en El Paso distribuyendo loncheras de aprendizaje de Artemis a los niños.

Las loncheras se llenaron con aproximadamente 10 horas de contenido científico con el objetivo de inspirar a la próxima generación de niños a involucrarse en las áreas de STEM: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Unos mil niños de zonas desatendidas de El Paso recibieron los kits en las instalaciones centrales del banco de comida El Pasoans Fighting Hunger, en el Valle Bajo.

“Independientemente de quién sea, de dónde sea o qué esté haciendo, usted también puede seguir una carrera en estos emocionantes campos relacionados con la ciencia. Creemos que la ciencia está en todas partes y para todos. Y estos kits son una forma de ofrecer eso e inspirar a la próxima generación”, dijo Stephen White, director de estrategia de COSI: el Centro para la Ciencia y la Industria con sede en Ohio, a la televisora KFOX.

