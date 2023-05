Permanece en custodia alto número de migrantes

El Paso Matters / Familias en el Sagrado Corazón

Una semana después de que expiró el Título 42, la cantidad de migrantes bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza (USBP) sigue siendo alta, ya que menos migrantes de los esperados están siendo liberados en la comunidad, un escenario que podría cambiar con las acciones judiciales pendientes.

El jueves, más de 4 mil personas estaban bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en el Sector El Paso, frente a las más de 6 mil bajo custodia el 12 de mayo, según el tablero de migrantes de la Ciudad. El promedio semanal, sin embargo, superó la marca de 5 mil que se vio a fines de diciembre en el apogeo de la última afluencia. El promedio llegó a 5 mil 554 la semana pasada; y se situó en 5 mil 254 a partir del jueves.

Alrededor de 500 migrantes han sido liberados diariamente en refugios comunitarios en los últimos días, mucho menos que los 2 mil liberados diarios esperados.

Eso se debe en parte a que un juez federal de Distrito en Florida impidió temporalmente que la administración de Biden implementara una política que permitiría la liberación acelerada de algunos inmigrantes sin darles avisos judiciales. La política estaba destinada a evitar o reducir el hacinamiento en los centros de detención de USBP.

La política de “libertad condicional con condiciones” permite a los agentes fronterizos liberar a los migrantes que se considera que no representan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional sin darles una orden de comparecer ante el tribunal. En cambio, se les indica a los migrantes que se registren en las oficinas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en cualquier parte del país para obtener un aviso judicial.

Una audiencia en el caso está programada para este viernes, cuando el juez considerará la solicitud de Florida de una orden judicial preliminar de la política.

El jueves, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la cantidad de migrantes bajo custodia. Pero en un comunicado la semana pasada, la agencia dijo que el fallo era “perjudicial” porque podría resultar en un hacinamiento inseguro en sus instalaciones, pero cumpliría con la orden judicial.

En otra acción judicial, varias organizaciones de derechos humanos, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), presentaron un desafío legal a una nueva regla de inmigración implementada por la administración Biden el 11 de mayo. Los grupos llaman a la nueva regla una prohibición de asilo porque niega en gran medida asilo a quienes no solicitan primero en línea o solicitan protección en otros países.

La presentación argumenta que las leyes de asilo “no permiten que la administración restrinja el acceso al asilo en función de la forma de entrada de un individuo o si solicitó asilo en otro lugar”.

“La prohibición imita en gran medida dos políticas de la era Trump, conocidas como prohibiciones de “entrada” y “tránsito”, que fueron bloqueadas por los tribunales”, afirma un comunicado de prensa del 11 de mayo de los grupos.

CBP en Twitter ha estado advirtiendo a los migrantes, en inglés y español, sobre los peligros del contrabando de personas y sobre las políticas de inmigración actuales.

“De acuerdo con las leyes de inmigración de los Estados Unidos, el hecho es que la mayoría de los no ciudadanos que vienen a nuestra frontera no son elegibles para permanecer en los Estados Unidos. Las leyes de asilo no brindan alivio únicamente por razones económicas o por violencia general”, publicó la agencia en Twitter el 17 de mayo.

‘Preparándose para lo peor’

Los líderes de algunas organizaciones no gubernamentales dijeron que temen que la tranquilidad en la zona fronteriza desde que expiró el Título 42 el 11 de mayo pueda ser la calma que precede a la tormenta.

Ese es el juego de la espera que las comunidades fronterizas como El Paso han estado jugando desde el año pasado, cuando los CDC dijeron en abril que la orden de salud del Título 42 ya no era necesaria para detener la propagación de Covid-19.

La política de salud, implementada por la administración Trump al comienzo de la pandemia, debía finalizar el 23 de mayo de 2022. Pero una serie de desafíos legales la mantuvieron vigente durante meses; luego se fijó una nueva fecha de finalización del 21 de diciembre antes de que los fallos judiciales extendieran nuevamente su vigencia.

Eso fue hasta la semana pasada, cuando expiró la emergencia de salud pública por el Covid.

Pero la gran cantidad de migrantes que se esperaba que fueran liberados a la comunidad no se ha materializado.

El refugio de emergencia que el Gobierno de la Ciudad instaló con la ayuda de la Cruz Roja Estadounidense, en el edificio vacante de la Bassett Middle School, ahora alberga a menos de dos docenas de personas. Tiene capacidad para albergar hasta mil personas, al igual que un segundo refugio de emergencia en la también vacante escuela Morehead.

Los refugios abrieron el 10 de mayo y Bassett ha alojado entre 18 y 68 personas por día hasta el martes, según los últimos datos disponibles en el tablero de la Ciudad. El refugio de Morehead no ha acogido a ningún migrante.

La Ciudad también ha brindado refugio temporal a inmigrantes en habitaciones de hotel desde la semana pasada, albergando entre 21 y 176 personas en un día determinado.

La portavoz de la Ciudad, Laura Cruz Acosta, dijo que los refugios municipales están “destinados a evitar liberaciones en las calles” al descomprimir los Centros de Procesamiento Centrales de la Patrulla Fronteriza y proporcionar espacio de refugio cuando otros están llenos.

“Los refugios permanecen listos, ya que esta es una situación muy fluida, y estamos monitoreando continuamente las necesidades de nuestra comunidad y responderemos en consecuencia”, dijo en un correo electrónico.

John Martin, director del Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar (OC), dijo que le preocupa que la Ciudad cierre los refugios de emergencia prematuramente debido a los bajos números que han visto hasta ahora.

“¿Qué sucede cuando vemos un gran flujo de migrantes que son liberados?” dijo Martín. “Hay demasiadas incógnitas”.

Alrededor de 100 migrantes estaban alojados dentro del Centro de Oportunidades el miércoles, una marcada diferencia con los más de 800 que habían acampado en el callejón y el estacionamiento del centro hace dos semanas.

Martin dijo que, por ahora, el Opportunity Center está aprovechando el tiempo de inactividad “para prepararse para lo peor”, y agregó que el centro ha abierto un área de desbordamiento interior que esperan no tener que usar.

No muy lejos del Centro de Oportunidades, Blake Burrow también está trabajando para albergar a los migrantes en dos edificios administrados por la Misión de Rescate de El Paso, donde se desempeña como director ejecutivo.

“Siempre tenemos más necesidades que espacio y recursos”, dijo, y agregó que los refugios de la Misión de Rescate pueden acomodar hasta 225 personas. Desde diciembre, ha alquilado uno de los edificios de El Paso Water por 10 mil dólares al mes para albergar a los migrantes, un gasto que en su mayoría ha sido cubierto por los reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), dijo. Dicha propiedad se encuentra junto a Rescue Mission en la zona Sur Central El Paso.

Barrow dijo que no cree que la Ciudad no deba tener un refugio “a menos que sea como último recurso” porque no es el área de especialización del Gobierno local.

Pero, agregó, debe estar disponible como último recurso cuando las organizaciones no gubernamentales y religiosas no tienen opciones ni espacio.

“Entre eso y las calles, damos la bienvenida al espacio. Pero no sé si la Ciudad trata a las personas como (los funcionarios de la Ciudad) quisieran ser tratados. No están viendo esto desde el mismo punto de vista que nosotros”, dijo.

No amplió su comentario, excepto para decir que cerrar el refugio de emergencia por completo hace que sea más difícil mantenerlo de pie y espera que no sea necesario.

Ayudar a transportar a los migrantes

El lunes, el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, instó a la Ciudad a no cerrar los refugios de emergencia y otros servicios para migrantes que había establecido.

“Realmente queremos asegurarnos de no desmovilizarnos demasiado rápido hasta que realmente entendamos todas las circunstancias”, dijo Samaniego después de una discusión en la sesión ejecutiva de la Corte de Comisionados sobre la respuesta del Condado a la afluencia de inmigrantes. La Corte no tomó ninguna medida luego de la discusión a puerta cerrada, pero Samaniego dijo que quería expresar su preocupación.

“Sé que los números bajaron, pero eso no significa que claramente tengamos la información para entender lo que va a pasar”, dijo. “En cuanto al Condado, vamos a tratar de mantener todo lo que ofrecemos y reducirlo si es necesario”.

El Centro de Apoyo de Servicios para Migrantes del Condado, que ayuda a conectar a los migrantes que tienen los medios para pagar su propio viaje con vuelos y viajes en autobús a su próxima ciudad, procesó a 2 mil 490 solicitantes de asilo del 7 al 14 de mayo, dijeron los líderes del Condado. La semana anterior a eso, el centro del Condado procesó a 2 mil 867 migrantes.

Desde su apertura en octubre, el centro ha procesado a más de 36 mil personas.

El centro para migrantes del Condado, junto con los servicios para migrantes proporcionados por la Ciudad, la Misión de Rescate y el Centro de Oportunidades, están siendo financiados por FEMA bajo el Programa de Alimentos y Refugio de Emergencia.

Afuera de la iglesia católica del Sagrado Corazón, donde se congregaron más de mil 500 migrantes la semana pasada, sólo quedaban unas pocas personas el jueves. La mayoría eran venezolanos que habían sido procesados por la Patrulla Fronteriza, mostrando con orgullo sus documentos que les permitían permanecer en el país al menos temporalmente.

“Este es un gran paso”, dijo un venezolano que llegó a Estados Unidos con su esposa embarazada a fines de marzo. La pareja, que espera abrir algún día un restaurante en el país, dijo que están ahorrando dinero para viajar a Denver. Dijeron que se habían quedado en algunos refugios de El Paso y en las calles cuando los refugios estaban llenos.

“Hemos pasado por cosas peores para llegar aquí; dormimos donde podemos”, dijo el hombre, que no quiso dar su nombre. “Tenemos que lograrlo”.