Persiste crisis migrante; extienden emergencia

El Paso.- El viernes el Cabildo de la Ciudad de El Paso dio el visto bueno a extender por 30 días la declaración de desastre humanitario que emitió el alcalde Oscar Leeser el sábado 17 de diciembre.

La ampliación del plazo le otorga al Municipio la flexibilidad para establecer refugios adicionales incluso mientras lucha por sacar a los migrantes de las calles en medio de temperaturas bajo cero.

La decisión fue tomada durante una sesión especial del Concejo municipal con una votación de 6 a 0.

La regidora Alexsandra Annello pidió que el tema se vuelva a presentar ante el Concejo para su discusión el 3 de enero, el día en que tres nuevos representantes de la Ciudad asumen el cargo. Los concejales Cissy Lizárraga y Cassandra Hernández estuvieron ausentes.

La votación del Concejo del viernes por la noche era necesaria porque el estado de desastre declarado por el alcalde Oscar Leeser el 17 de diciembre sólo era válido por siete días.

“Ha sido un gran esfuerzo con grupos religiosos y organizaciones no lucrativas para llevarlos a un refugio”, dijo el administrador adjunto de la Ciudad, Mario D’Agostino.

“Estas personas tuvieron un largo viaje sólo para llegar a El Paso. Han abusado de ellas, se han aprovechado de ellas, y no confían en nadie. No podemos obligar a nadie a ir a donde no quiere ir, pero estamos haciendo todo lo posible, especialmente cuando tienes un factor de sensación térmica de 5 grados”, agregó D’Agostino.

La emergencia se produce cuando la Ciudad se prepara para más liberaciones de migrantes, posiblemente masivas, una vez que los agentes fronterizos ya no puedan usar la orden de salud pública del Título 42 para expulsar a los migrantes. La Corte Suprema podría dar luz verde al final del Título 42 tan pronto como el martes.

Los miembros del Concejo y los residentes también debatieron si el Estado de Texas está contribuyendo a aliviar la crisis humanitaria o a explotar políticamente el momento al colocar tropas de la Guardia Nacional y alambre de púas a lo largo del Río Grande. Tácticas similares a instancias del gobernador Greg Abbott en el Sur de Texas han sido fuertemente criticadas por los defensores de los inmigrantes.

“Quiero apoyar esto, no tengo absolutamente ningún problema”, dijo Annello. Pero expresó su preocupación por las acciones del Gobierno estatal desde la declaración de desastre del 17 de diciembre, particularmente la actividad de la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública cerca de la frontera.

“Hay mucha preocupación por lo que ya ha estado sucediendo”, agregó Annello. “Además, no hemos recibido del Estado lo que pensábamos que recibiríamos […] No habrían bajado aquí, dijeron, si no fuera por nuestra declaración. Están aquí y se van a quedar”.

Hablando durante los comentarios públicos, el comisionado del Condado David Stout dijo que estaba preocupado por la “militarización” de la frontera e instó a la Ciudad a buscar responsabilidad.

D’Agostino dijo que el estado ha proporcionado cuatro autobuses para transportar a los migrantes liberados a las ciudades de Nueva York y Chicago. Además, el Departamento de Seguridad Pública de Texas está ayudando a la Policía de El Paso a patrullar las áreas del Centro para la seguridad de los migrantes y el público, y está patrullando la Border Highway donde se ha visto a migrantes, algunos con niños en brazos, corriendo entre el tráfico después de cruzar el muro.

Por separado, una de las dos escuelas vacantes que el Distrito Escolar Independiente de El Paso puso a disposición para que la Ciudad pudiera albergar a los inmigrantes una vez que concluyan las disputas legales sobre el fin de la orden de salud pública del Título 42, ahora está lista para su uso y la segunda debería estar “en línea” la próxima semana, dijo D’Agostino.

El Centro Cívico de la ciudad abrió esta semana sus puertas a los migrantes que buscan refugio temporal y la Cruz Roja Estadounidense está proporcionando catres y mantas para dormir, dijo.

Hasta este sábado, la Ciudad había gastado $9.87 millones en atención y servicios para migrantes durante el año calendario 2022 y el Gobierno federal le había reembolsado $6 millones. Leeser dijo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) le notificó un anticipo de $4.39 millones además de los $6 millones que había comprometido el 13 de diciembre. La Ciudad está pendiente de la carta de adjudicación formal y el pago.

“No hay una respuesta fácil. Todo lo que estamos haciendo es un curita”, dijo Leeser. “Es un curita en un sistema roto que necesita ser reparado. […] Nos estamos preparando hoy para lo desconocido. Sabemos que va a empeorar antes que mejorar”.

“Pudimos sacar a 238 personas de las calles anoche”, dijo Leeser.

Se refería a un grupo de migrantes venezolanos a quienes los funcionarios de la Ciudad no les permitieron ingresar al refugio administrado por la Ciudad en el Centro de Convenciones porque no habían sido procesados por la Patrulla Fronteriza. Fueron llevados a refugios establecidos por la Diócesis Católica de El Paso y Casa Anunciación.

Sin embargo, a pesar del clima de 20 grados, algunos migrantes no querían salir de la calle.

“No confían en nadie y no podemos obligar a nadie a ir a un refugio”, dijo D’Agostino.

Para aquellos que se negaron a irse, la Ciudad estacionó dos autobuses Brío cerca del lugar de reunión de migrantes afuera de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón para usarlos como un centro de calentamiento.

Durante los últimos seis meses, El Paso ha sido el epicentro de una afluencia de inmigrantes que no parece disminuir y podría empeorar si se levanta el Título 42 la próxima semana.

El Título 42 es una orden de salud pública iniciada por el presidente Trump en 2020 y ampliada por el presidente Biden que permitió a los agentes fronterizos expulsar de inmediato a muchos migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo, bajo el argumento de evitar los contagios de Covid a nivel nacional.

La Corte Suprema está revisando el fallo de un juez federal de noviembre de que el programa debe terminar.

La semana pasada, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió al presidente Joe Biden que enviara ayuda federal adicional a El Paso y otras comunidades fronterizas para ayudarlas a manejar el aumento de la inmigración.

De acuerdo con el Panel de Concientización Situacional de Migrantes de la Ciudad, actualizado diariamente, los funcionarios de Inmigración liberaron a 937 migrantes en la comunidad de El Paso el viernes.

