Piden autoridades a ciudadanos vacunarse

Jaime Torres / El Diario de El Paso

Las autoridades del Condado y la Ciudad encendieron el foco de alerta entre la comunidad al presentarse un repunte ‘preocupante’ de contagios por Covid-19 en los últimos dos días al llegar a casi 800 e incrementarse también el número de las hospitalizaciones.

En conferencia de prensa ayer por la tarde, el alcalde Oscar Leeser y el juez del Condado, Ricardo Samaniego, instaron a la comunidad a no bajar la guardia y mantener vigentes las medidas de seguridad e higiene para protegerse, pero sobre todo a vacunarse para frenar un posible rebrote.

“Si no nos cuidamos vamos a aumentar, pero súper rapidísimo. Estos números son números de tiempos difíciles”, dijo Samaniego al enfatizar que si bien ya nos acostumbramos a escuchar 400, en un tiempo 100 era un número alto.

Ambos apelaron a la participación de la población, tal y como lo hicieron en aquellos tiempos donde se presentaban cifras de tres o cuatro dígitos... “ya casi 800 es algo muy similar a los problemas anteriores, por fortuna ahora ya sabemos qué hacer, antes no sabíamos”, dijo Samaniego.

De acuerdo al Departamento de Salud, en los últimos días la estadística ha sufrido un incremento al llegar a 800 casos positivos, el mayor incremento en casi tres meses.

La cifra de hospitalizaciones aumentó a 182 pacientes, de los cuales 80 están en el área de Cuidados Intensivos. El alcalde Oscar Leeser, al igual que Samaniego coincidió en que este es un buen momento para poder frenar la propagación del virus y un tiempo clave en el que se avecinan los días de las fiestas decembrinas.

“Porque ahorita vamos a comenzar el tiempo de celebración del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), vamos a estar en Christmas, el Año Nuevo y es muy importante saber con quién estamos y dónde estamos para no ser infectados”, expresó Samaniego.

“Todos debemos cuidarnos en familia”, añadió el juez del Condado de El Paso.

Ante la tendencia al alza de las cerca de 800 nuevas infecciones confirmadas en el Condado de El Paso, el juez Samaniego dijo que el promedio diario actual de 300 casos era más del doble de lo que era hace un mes con 141 casos positivos.

También mencionó, con un tono de preocupación, sobre el aumento de aproximadamente 30 por ciento en las hospitalizaciones por Covid durante el último mes.

El viernes había 181 habitantes de El Paso en el hospital debido al virus, de los cuales 74 estaban en Cuidados Intensivos.

“Es muy común cuando se ve una situación positiva que comencemos a relajarnos y tenemos mucho miedo de que este es el momento de que vamos a regresar a una situación muy difícil o nos vamos a mejorar,” recordó el funcionario.

También dijo que “en el momento álgido de la pandemia, fueron los miembros de la comunidad los que se movilizaron para combatir el virus, lo que marcó la diferencia el año pasado”, por lo que se muestra optimista de que en esta ocasión ocurra lo mismo.

A su vez el alcalde Oscar Leeser instó a las familias a estar atentas durante la temporada navideña y las reuniones implementando el lavado de manos frecuente y la distancia social. En opinión de Samaniego la reapertura de la frontera a inicios de la semana no ha sido causal del incremento en los casos positivos.

“No hemos visto el pico así tan rápido. Abrir los puentes no va a ser la causa de este incremento, pero estos dos días han sido tan altos. Ojalá que no vayan a relacionarlo con esto porque estos números se han incrementado desde hace tiempo”, dijo el edil.

Leeser visiblemente consternado manifestó que “no entiendo cómo alguien quisiera regresar a ese momento tan triste en el que muchas personas perdieron a sus seres queridos. No podemos permitir eso”.

Igualmente, también lamentó que durante recorridos y visitas en lugares cerrados ha observado a gente sin mascarilla facial y al preguntarles si están vacunados responden categóricos que no y que no se vacunarán.

“He visto cierta arrogancia al decir: yo no me voy a vacunar y no me voy a vacunar y nada me ha pasado”, denunció tras enfatizar que muchos de ellos no saben si fueron asintomáticos y se lo pasaron a alguien más... hay muchos factores”, externó.

A manera de reflexión y consejo a aquellos incrédulos en la inmunización expresó: “si yo tengo gripe y luego me pega Covid, entonces voy a ir al hospital y las consecuencias serán mucho más grandes porque si se entra al hospital se incrementa la posibilidad de ir a un ventilador y si van ahí hay alta posibilidades de que la persona muera.

Es muy raro que sobrevivan”, añadió.

Se dijo que si bien hay algunos casos en los que personas vacunadas se contagian, la mayoría de las infecciones y enfermedades graves de Covid se da entre pacientes renuentes a la vacuna.

Al igual que el alcalde y el juez del Condado, el doctor Héctor Ocaranza, Autoridad de Salud de la Ciudad-Condado, instó también a la aplicación de las vacunas, ya que aseguró que dos de cada tres contagios involucraban a personas que no estaban vacunadas, y que 9 de cada 10 hospitalizaciones de Covid en El Paso eran personas que no se habían vacunado, reforzando lo dicho por el alcalde.

“La vacuna funciona, mantiene a la gente fuera del hospital”, enfatizó Samaniego al advertir que si la comunidad no participa podría sobrevenir una oleada de Covid por lo que insistió en el uso de máscaras y la práctica del distanciamiento social en lugares donde hay grandes concentraciones de gente.