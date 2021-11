Podrán turistas recibir vacunas Covid

Associated Press / No se lleva registro de las dosis que se han puesto a visitantes

Tras abrirse las fronteras para miles de turistas y extranjeros, las autoridades de El Paso han aclarado que cualquier persona puede recibir la vacuna del Covid-19 en esta localidad sin necesidad de comprobar su nacionalidad, estatus migratorio o datos de residencia como una dirección en Estados Unidos.

El jefe de la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM), Jorge Rodríguez, aseguró que todas las personas que crucen hacia El Paso, incluidos los menores de 18 años, pueden adquirir la vacuna en los diferentes sitios de vacunación.

“Todos los menores y niños que vengan acompañados de un padre podrán recibir la vacuna por parte de la Ciudad y por parte de cualquier pediatra en el área. Y por supuesto, podrán hacerlo con todas las alianzas de hospitales aquí en El Paso”, informó.

“Va a haber acceso para todas las personas que hayan cruzado la frontera y que quieran recibir la vacuna”, agregó.

El jefe de la OEM, aclaró que los adultos, menores y niños no necesitan tener una dirección en El Paso ni otro documento que compruebe su estatus migratorio o residencia.

“Los requisitos son los mismos para las pruebas de Covid-19 que, únicamente, en el caso de los niños son estar acompañados de un adulto y una identificación que tiene como fin extraer datos básicos como el nombre”, describió.

“No es necesario probar estatus de residencia, ciudadanía o migratorio”, agregó Laura Cruz-Acosta, portavoz de la Ciudad de El Paso, también confirmó que la dirección del Estado no pide a ninguna persona que compruebe su residencia.

“El estado no tiene requisitos sobre la residencia de una persona ni su estatus migratorio. Esa es la dirección, no se le pide su residencia a ninguna persona”, dijo la portavoz.

Desde que se abrieron las fronteras, las autoridades de El Paso han dicho que no se puede llevar un registro de cuantas personas turistas o extranjeras han recibido la vacuna en la ciudad debido a que los campos de información no son obligatorios.

“Derivado de que las vacunaciones que ofrecemos nosotros son para todos independientemente de la nacionalidad, residencia o estatus migratorio, no recolectamos esos datos a la hora de vacunar”, dijo Enrique Dueñas, vocero del Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD).

“Aunque las formas piden dirección, la mayoría de esos campos son opcionales para no desalentar a alguien a no vacunarse. No tenemos datos para distinguir de las recientes vacunaciones quien ingresó y se vacunó a partir de la reapertura de la frontera”, añadió Dueñas.