Ponen ‘orden’ al Viernes Negro

Contrario a lo registrado en años anteriores, en esta temporada navideña se espera que halla ventas ordenadas y con menos filas durante la comercialización del llamado “Viernes Negro” (Black Friday), el día después de Acción de Gracias.

Como es tradición, los clientes salen a comprar en la fecha cuando los comercios ponen los precios más bajos del año. La diferencia es que, en esta ocasión, se ha privilegiado las compras en línea de los mismos productos que antes se arrebataban en las tiendas, para evitar las aglomeraciones y los contagios por Covid.

Desde 2020, con la pandemia, grandes cadenas como Walmart y Target cerraron en Thanksgiving, rompiendo un esquema que habían aplicado en los últimos años: abrir el día en que los estadounidenses celebran con reuniones familiares la gratitud al Creador y a su entorno íntimo por las bendiciones recibidas en el año.

“Me parece mejor esta nueva dinámica de venta, porque así la gente no se amontona ni se pelea por adquirir un artículo como pasaba antes”, dijo Catalina Gallardo, quien al igual que muchos consumidores, encargó por internet un televisor para luego recogerlo en la tienda.

“M'ijo me ayudó a comprarla por internet. Ahí mismo le pusieron cuándo podía recogerla y dónde debería estacionarme y la muchacha me lo llevó hasta mi carro, así de fácil y sin contratiempos”, expresó al salir del cajón de estacionamiento, exclusivo de la tienda Best Buy, en el este de la ciudad.

Al igual que ella, miles de consumidores optaron por ese sistema de compras para evitar ingresar a los establecimientos comerciales y enfrentar multitudes.

Durante un recorrido realizado por El Diario de El Paso por los diversos centros comerciales, se observó poca afluencia de compradores previo al Día de Acción de Gracias. “Extraño antes, uno se tenía que estacionar muy lejos y ahora mire, casi enfrente de la tienda”, manifestó Luis Estrada, quien acudió con su novia Estela al complejo comercial de Cielo Vista.

En tiendas como Target, Walmart y Best Buy, donde tradicionalmente la gente se instalaba en carpas y dormía durante tres o cuatro días en las banquetas contiguas a los comercios para aprovechar las ofertas, el panorama cambio radicalmente y esa imagen urbana despareció fulminando la usanza.

Bajo la nueva normalidad, ahora los paseños parecen estar recuperando el tiempo perdido para adquirir sus regalos y asistir a reuniones familiares y con los amigos, en medio de las precauciones sanitarias pero de una manera diferente.

Compran pese a incertidumbre

A decir de muchos, hoy en día los consumidores enfrentan sentimientos encontrados debido a la incertidumbre económica mezclada entre la alegría navideña y el temor de gastar más de la cuenta.

Sin embargo, a nivel nacional y de acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas, se prevé que los estadounidenses romperán los récords de ventas navideñas anteriores, gastando hasta 859 mil millones, o un 10.5 por ciento más que en 2020.

Los analistas consideran que los compradores se sienten más cómodos regresando a las tiendas y están flexionando su poder adquisitivo con ventas en línea que podrían superar los 226 mil millones.

En total, se dijo, el estadounidense promedio gastará alrededor de mil dólares este 2021 en regalos, decoraciones, comida y otras compras relacionadas con las fiestas: Acción de Gracias y Navidad.

Según datos de los economistas, estas presiones han dejado al 88 por ciento de los estadounidenses con un alto nivel de preocupación por la inflación, según una encuesta de Country Financial.

Los precios más altos de los productos básicos cotidianos, como la gasolina y los comestibles, están provocando que muchos reduzcan las cenas en restaurantes. Otros están posponiendo planes de viaje, conduciendo menos y postergando actualizaciones para los últimos dispositivos tecnológicos o artículos en su guardarropa.

Aun así, desde el inicio de esta semana, que marcó el comienzo de la temporada de compras navideñas, las empresas minoristas experimentaron un tercer aumento mensual, con un incremento del 1.7 por ciento en el mes de octubre, según la Oficina del Censo a nivel local.

Y es que con un poco de confianza y seguridad, los comerciantes indican que poco a poco las ventas han vuelto a la normalidad desde marzo del 2019, fecha en que se decretó la pandemia del coronavirus.

“La gente ya está saliendo y lo vemos reflejado en nuestras tiendas que gracias a Dios ya entran y salen los compradores”, dijo un comerciante dedicado a la venta de ropa para damas.

La Federación Nacional de Minoristas prevé que casi dos millones de personas más que el año pasado comprarán desde el Día de Acción de Gracias hasta el Cyber Monday.

Por lo pronto, decenas de tiendas minoristas a nivel local no abrirán hoy jueves Día de Acción de Gracias: Academy Sports, Outdoors Ace Hardware, Apple At Home, Banana Republic, Barnes & Noble, Bath & Body Works, Bed Bath & Beyond, Best Buy, Burlington, Conn’s, HomePlus y Costco Wholesale Club.

También permanecerán cerradas: Dick’s Sporting Goods, Dillard’s, Forever 21, GameStop Gap, Guitar Center, H&M’ Hobby Lobby, Home Depot, HomeGoods, Jared, J.C. Penney, Joann Stores, Kay Jewelers, Kohl’s, Lowe’s, Lids, Macy’s, Marshalls, Michaels, Nordstrom Rack Office, Depot and OfficeMax, Target y Walmart, entre otras.