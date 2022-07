Prohíbe Texas aborto con ley de 1925

Associated Press / Protestan a favor y en contra

Austin— Texas puede hacer cumplir su prohibición del aborto de 1925, dictaminó la Corte Suprema del estado el viernes por la noche, una decisión que expone a los proveedores de servicios de aborto a demandas y sanciones financieras si continúan realizando el procedimiento.

El tribunal anuló la decisión de un juez de Distrito en Houston, que el martes había bloqueado temporalmente la entrada en vigor de la antigua legislación de aborto del estado. Esa ley hizo que la realización de un aborto, por cualquier método, se castigara con entre dos y 10 años de prisión.

La decisión del viernes no permite que los fiscales presenten casos penales contra los proveedores de servicios de aborto, pero expone a multas y demandas a cualquier persona que ayude en la obtención de un aborto.

La Corte Suprema federal derogó el 24 de junio el fallo Roe vs. Wade, el caso histórico de 1973 que afirmó que el acceso al aborto está protegido por la Constitución de Estados Unidos. El año pasado, la Legislatura de Texas aprobó una “ley de activación” que prohibiría automáticamente el aborto desde el momento de la fertilización 30 días después de la sentencia de la Corte Suprema, que generalmente se produce un mes después de la opinión inicial.

Los grupos de derechos del aborto presentaron una demanda el lunes con la esperanza de extender el período en que el procedimiento sigue siendo legal en Texas.

Argumentaron que la prohibición de 1925 fue efectivamente derogada cuando la Corte Suprema dictó su decisión en Roe vs. Wade, y por lo tanto no se puede hacer cumplir ahora.

“Estas leyes son confusas, innecesarias y crueles”, dijo en un comunicado Marc Hearron, asesor principal del Centro de Derechos Reproductivos, que no forma parte de la demanda. “La prohibición de activación de Texas no está programada para entrar en vigencia hasta dentro de dos meses, si no más. Esta ley de hace casi cien años prohíbe prematuramente la atención médica esencial, a pesar de que claramente fue derogada hace mucho tiempo”.

Sin embargo, dado que la Legislatura nunca derogó la ley anterior a Roe que prohibía el aborto, los legisladores conservadores y los estudiosos del derecho argumentaron que el aborto volvió a ser ilegal en Texas al momento del fallo de la Corte Suprema de EU.

“Aunque estos estatutos no se podían hacer cumplir mientras Roe estaba en los libros, siguen siendo leyes de Texas”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, el 24 de junio. “Según estos estatutos anteriores a Roe, los proveedores de servicios de aborto podrían ser penalmente responsables por realizar abortos a partir de hoy”.

Las clínicas de Texas comenzaron a rechazar pacientes el día del fallo de la Corte federal. Las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las personas a acceder y pagar abortos han dejado de distribuir ayuda.

Algunas clínicas resumieron la realización de abortos el martes, después de que el juez de Houston detuviera temporalmente la aplicación de la prohibición estatal anterior a Roe, aunque Paxton dijo que aún intentaría procesarlos si la Corte Suprema del estado anulaba esa orden de restricción temporal, lo que hizo el viernes.

Whole Women’s Health, uno de los proveedores de servicios de aborto que es parte en el caso, dijo el sábado que detendría una vez más su trabajo en Texas.

“Esta mañana, el personal de nuestra clínica se embarcó en conversaciones desgarradoras con pacientes cuyas citas deben cancelarse, y nuestras clínicas han comenzado el proceso de reducción", dijo la presidenta Amy Hagstrom Miller en un comunicado.

Una audiencia está programada para el 12 de julio para decidir sobre una orden de restricción más permanente. El caso finalmente se escuchará sobre sus méritos, aunque en la práctica la ley de activación automática, que entrará en vigencia en aproximadamente dos meses, garantizará que se prohíba el aborto en Texas, independientemente de si se aplica la ley de 1925.

Algunos legisladores conservadores han dicho que tienen la intención de seguir legislando sobre el aborto en la próxima sesión, que comienza en enero. Con el aborto ilegal en Texas, excepto en casos raros para salvar la vida de la madre, los legisladores dijeron que centrarán su atención en mejorar los programas de adopción y evitar que las texanas embarazadas abandonen el estado para recibir el procedimiento.