¿Qué es mejor… el huevo o la gallina?

Alex Hinojosa/El Paso Matters / Los pollos rodean el comedero en su gallinero en Krazy Arrow Ranchette en Chaparral, Nuevo México Alex Hinojosa/El Paso Matters / K'Lee Ollom de Krazy Arrow Ranchette muestra algunos gallineros

El incremento en el precio de los huevos ha provocado que algunas personas consideren comprar gallinas.

Angie Attaguile, una persona que tiene gallinas en su patio en el noreste de El Paso, comentó que el número de personas interesadas en comprar gallinas y aprender a criarlas en su patio ha estado al alza.

Ella es administradora de un grupo de Facebook. Gallinas de Patio El Paso, que empezó con unos 300 miembros en el 2017 como una manera de unir a un grupo de criadores como ella.

Luego, en 2020, en el punto álgido de la pandemia del Covid-19, el número de integrantes del grupo se incrementó, ya que las personas empezaron a comprar y criar gallinas mientras se encontraban encerrados en casa.

Ahora que la docena de huevos cuesta hasta 9 dólares, el número de miembros del grupo está aumentando nuevamente, ya que cuenta con más de 1 mil 300 integrantes.

“últimamente, hemos tenido hasta 10 personas que solicitan unirse a nuestro grupo diariamente”, dijo Attaguile. “Pero no creo que esas personas toman en cuenta el costo actual de criar gallinas”.

Experimentados criadores de gallinas advierten en contra de comprar esos animales sólo por los huevos y urgen a los consumidores a investigar antes de desembolsar su dinero para comprar esas aves de corral.

Attaguile gasta unos 50 dólares al mes en alimentos aun cuando sus costos son compensados porque también cultiva sus propios vegetales para alimentar a sus gallinas.

El creciente costo de los huevos puede ser atribuido a varios factores que están fuera del control del criador, incluyendo la inflación y desafíos de la cadena de suministro relacionada con los costos y disponibilidad de alimentos, granos, mano de obra, diésel y envío.

Emily Metz, presidenta y directora general del Consejo Americano del Huevo, lo dijo en un reciente boletín de prensa.

“Además de las intermitentes disrupciones en el suministro debido a la gripe aviar, que ha afectado a los productores de huevo en varios estados, así como también de la crianza de pollos comerciales y granjas de pavos, han tenido impactos temporales en el precio de estos productos”, dijo Metz.

Actualmente, la docena de huevos varía entre 7 y 9 dólares. En diciembre, el precio promedio de una docena de huevos era de 4.25 dólares –un 238 por ciento más alto que los 1.79 dólares de diciembre del 2021, de acuerdo al Buró del Trabajo de Estados Unidos.

Antes de comprar

Aunque los consumidores compran pollos o gallinas que se venden como “gallinas ponedoras”, Attaguile dijo que el término puede ser confuso.

“La gente no sabe que las gallinas dejan de poner durante el invierno porque las horas de luz diurna disminuyen”, dijo. “Sólo porque ellos dicen que es una gallina ponedora no significa que lo esté haciendo en ese momento”.

K´Lee Ollom, dueño de Krazy Arrowhead Ranchette, comentó que una gallina de un año pondrá un huevo durante la temporada de poner huevos. Pero a medida que envejece, la gallina pondrá huevos con menos frecuencia.

“Si uno compra una gallina que tiene más de un año, no podrá tener un huevo al día”, dijo Ollom. “Se puede comprar una gallina en 25 dólares o más, y no se tendrá una manera confiable de tener huevos”.

Ollom comentó que otra opción era criar pollos para asegurar un buen suministro de huevos una vez que empiecen a poner.

“Luego, es necesario considerar que vamos a criar los pollos durante seis meses antes de que tengan la edad suficiente para poner huevos”, dijo Ollom.

“Y luego, hay que considerar lo que harán con todos los huevos una vez que empiecen a poner y o que harán con sus gallinas después que no pongan huevos”.

Alta inversión

Kelly Jakubowski de 48 años, ha querido criar gallinas desde hace 15 años. Pero ha dejado a un lado esa idea porque su esposo estaba en el Ejército y se mudaban constantemente. El año pasado, cuando se estableció en El Paso, su vecina la sorprendió con seis gallinas de Tractor Supply.

Jakubowski dijo que aunque le habían regalado las gallinas, gasta unos 17 dólares al mes en una bolsa de 40 libras de alimento. Cuesta aproximadamente 1 mil 200 dólares construir un gallinero.

“Cuando una de mis gallinas puso sus primeros huevos, dije que era el huevo de los mil dólares”, dijo sonriendo.

Actualmente, las gallinas tienen unos seis meses y algunas están empezando a poner, dijo.

“Les puse nombre y sé cuál es cuál”, dijo Jakubowski. “Ellas son nuestras mascotas y además nos dan de desayunar. Definitivamente, se necesita ser un tipo específico de persona. Es mucha responsabilidad y no creo que las personas estén preparadas para eso”.

Reglas y regulaciones

Los criadores de gallinas en su patio necesitan un permiso del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas o de su Departamento de Salud local para vender los huevos.

La gente puede vender los huevos que produce en su patio mientras tenga una licencia temporal para un establecimiento de alimentos y reúna otros requisitos que incluyen la temperatura, etiquetado y reglas de manejo.

Ollom y otros criadores de gallinas dijeron que las personas también necesitan revisar que las gallinas que planean comprar sean hembras. Ollom ha comprado varios gallos de personas que no revisan si la gallina es hembra.

“Uno sólo necesita los gallos si está incubando”, dijo Ollom. “En algunas ocasiones si uno decide comprarlos en una granja, los gallos pueden servir para alertar a las hembras acerca de los halcones. De otra manera, nadie los quiere porque son ruidosos”.

Además, los que consideran criar gallinas en su patio necesitan familiarizarse con las ordenanzas del municipio. Aunque es legal mantener hasta cinco gallinas sin tener permiso, su gallinero debe estar a una distancia de 30 pies de cualquier residencia privada.

Tener gallinas también podría ser una invitación para los depredadores como víboras, zorros, coyotes, búhos, zorrillos y halcones para que entren a su patio. Además está la presión de la gripe aviar que hay en el área, si una gallina se infecta, todas las gallinas dentro de un radio de 20 millas es probable que tengan que ser sacrificadas, dijo Ollom.

Aves de corral abandonadas

Desde el punto álgido de la pandemia, Julie Ito Morales del Santuario Stick House, una granja de rehabilitación, rescate y emplumado situada en el oeste de El Paso, ha recibido unas 70 gallinas que fueron entregadas al rescate o abandonadas en el Parque Ascárate u otras áreas de la ciudad.

“Creo que esos animales son afortunados”, comentó Ito Morales. “Probablemente hay muchos más que son tirados”.

Los gallos también son desechados frecuentemente, agregó Ito Morales.

“Debido a que la gente quiere gallinas pero no los gallos. Ellos no se dan cuenta que no pueden solamente echarlos al patio”.

Algunas gallinas y gallos terminan en los Servicios para Animales de la ciudad, comentó la portavoz Michele Anderson a través de un correo electrónico.

“Usualmente, las gallinas son parte de algunas familias como mascotas y como cualquier otra mascota, las gallinas que son recogidas por oficiales de protección animal pasan por el mismo proceso”, comentó.

“Nuestros oficiales harán cualquier esfuerzo para reunirlas de nuevo con sus familias, incluso hacen campañas y van puerta por puerta con los vecinos cercanos para buscar alguna pista de sus dueños”.

Si los dueños no son localizados, las gallinas son traídas al albergue y puede ser adoptadas o enviadas a un sitio de rescate.

La expectativa de vida de una gallina o pato domesticado se estima en seis o siete años –o más tiempo con un buen cuidado, dijo Ito Morales.

“Ellas son criaturas maravillosas y una gran compañía”, agregó. “Pero si la gente tiene el impulso de comprar gallinas porque van a ser utilizadas para un propósito, que es tener huevos, deberían investigar primero”.

Ito Morales también recomienda tener un veterinario porque las gallinas se enferman, al igual que los perros y gatos y otras mascotas.

¿Y si no ponen huevos?

Si las gallinas no ponen huevos, los dueños podrían considerar sacrificarlas.

Aunque Mike Swafford, un experimentado carnicero y granjero, dijo que es necesario hacerlo adecuada y humanamente.

Swafford ofrece clases de carnicería y le enseña a la gente como usar las herramientas apropiadas para matar gallinas, quitarles las plumas y remover sus entrañas. Luego, dijo, está el problema del aroma, la gente se desmaya o vomita durante ese proceso.

“Uno tiene que tener muy buen estómago para eso. En algunas ocasiones, es la sangre lo que provoca todo eso”, dijo.

Hay que decidir

Si las personas están tratando de comprar gallinas sólo por los huevos, los expertos los alientan a comprar huevos de las granjas locales o ranchos cercanos en donde son vendidos a precios más bajos que en un supermercado.

Los consumidores también están considerando los sustitutos del huevo.

“Si van a criar gallinas es necesario investigar”, dijo Swafford.

“Únanse a los grupos de Facebook relacionados con la crianza de gallinas en el patio porque podrán darse cuenta de lo que cuesta hacerlo”.