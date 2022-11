Reconocen desempeño de docentes de UTEP

Cortesía / El doctor Diego Aguirre y la doctora Adeeba Raheem

Ganan dos miembros del claustro académico de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) uno de los principales galardones de educación a nivel estatal: el Premio a la Enseñanza Sobresaliente (ROTA) 2022 de la Junta de Regentes del Sistema de la Universidad de Texas (UT).

La doctora Adeeba Raheem, Ph.D., profesora asociada en el Departamento de Ingeniería Civil, y el doctor Diego Aguirre, Ph.D., profesor asistente en el Departamento de Ciencias de la Computación, se encuentran entre los 14 profesores que representan a muchas de las instituciones académicas y de salud de UT que recibió el premio.

“Estoy muy agradecida de que los doctores Raheem y Aguirre eligieran traer su talento y dedicación a UTEP”, dijo la presidenta de UTEP, Heather Wilson. “Involucran a sus estudiantes con rigor intelectual, compasión y comprensión y están más allá de merecer este honor”.

La ROTA se estableció en 2008 para reconocer a los docentes por su extraordinario desempeño e innovación en el aula. Es uno de los programas de premios más grandes del país que honra a los maestros de educación superior y refuerza el compromiso de la Junta de Regentes de garantizar que las instituciones de la UT sean lugares de exploración y descubrimiento intelectual, excelencia educativa y oportunidades incomparables.

“La Junta de Regentes del Sistema UT tiene el honor de reconocer anualmente a los mejores educadores por su extraordinaria dedicación a los estudiantes que están capacitando para que sean nuestros futuros líderes”, dijo el presidente de la Junta de Regentes, Kevin P. Eltife.

Al recibir su doctorado en gestión de la construcción de la Universidad de Florida en 2014, Raheem se unió a UTEP como miembro de la facultad del Departamento de Ingeniería Civil. Tiene maestrías en construcción de edificios, ingeniería ambiental e ingeniería civil. Sus intereses de investigación incluyen la seguridad en la obra, la gestión de la construcción, la edificación sostenible y las ciudades sostenibles. Ha sido mentora de estudiantes desde el comienzo de su tiempo en la universidad y trae su pasión por aprender y usar las técnicas y herramientas más eficientes para administrar estos proyectos en el salón de clases.

“Decir que recibir este premio es un tremendo honor sería quedarse corto”, dijo Raheem. “Estoy muy agradecida con la Junta de Regentes del Sistema UT por reconocer mis esfuerzos como educadora, lo que ha fortalecido aún más mi pasión por inspirar y empoderar la próxima generación de solucionadores de problemas, pensadores críticos y líderes de alto rendimiento”.

Aguirre es un orgulloso ex alumno de UTEP, habiendo obtenido su licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad. Actualmente imparte cursos de pregrado, maestría y doctorado en el Departamento de Ciencias de la Computación. Su investigación se centra en varios temas, incluido el aprendizaje profundo, la visión artificial, el lenguaje hablado y el aprendizaje por refuerzo.

Aguirre también ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo de cursos modernos de informática que han sido adoptados por más de 15 instituciones en los Estados Unidos.

“Los elogios nunca han sido una gran motivación para mí”, dijo Aguirre. “Pero estoy inmensamente agradecido con la Junta de Regentes por este premio porque me permitirá hacer más de lo que es más importante para mí como educador, que es crear oportunidades para estudiantes talentosos de ambos lados de la frontera que, si no fuera por UTEP, no tendrían acceso al tipo de educación de alto impacto que pueden obtener aquí”.

Desde su creación, 76 docentes de UTEP han recibido el ROTA. Los estudiantes, el cuerpo de maestros y los revisores externos realizan una evaluación rigurosa basada en varios criterios, incluido el desempeño docente del candidato, la experiencia en el aula, la calidad del plan de estudios, el desarrollo de cursos innovadores y los resultados del aprendizaje de los alumnos. Los ganadores reciben un premio de $25 mil.

“Estamos muy orgullosos de los doctores Raheem y Aguirre”, dijo John Wiebe, Ph.D., rector y vicepresidente de asuntos académicos de la universidad.