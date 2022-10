Regresa Trump a Texas

Associated Press / Magante habla en una reunión con sus simpatizantes

El ex presidente Donald Trump realizará un mitin en Texas dos días antes de que comience la votación anticipada para las elecciones de noviembre.

El mitin será el sábado en Robstown, en las afueras de Corpus Christi en la Costa del Golfo. Los republicanos apuntan a los distritos en el área mientras intentan apoderarse de los escaños del Congreso del Sur de Texas.

El rally comenzará a las 7 p.m. en el Recinto Ferial Regional Richard M. Borchard, según un aviso a los medios. El equipo de Trump anunció el martes que los oradores adicionales incluirían al vicegobernador Dan Patrick y al fiscal general Ken Paxton. El gobernador Greg Abbott dijo que no podría asistir debido a un viaje de recaudación de fondos fuera del estado.

El aviso decía que el ex presidente hablaría “en apoyo de su esfuerzo sin precedentes para avanzar en la agenda MAGA (Make America Great Again) energizando a los votantes y destacando la lista de candidatos 33-0 respaldados por Trump America First en el Gran Estado de Texas”. La cifra de 33-0 se refiere a su historial de respaldo en las primarias y segunda vuelta del estado a principios de este año, que incluyó a algunos titulares que enfrentaron oposición nominal o nula.

Entre los patrocinadores de Trump se encuentra Abbott, quien lucha contra el demócrata Beto O’Rourke por un tercer mandato.

“Le doy la bienvenida al presidente Trump de regreso a Texas, aunque no podré darle la bienvenida personalmente ya que estaré fuera del estado para un viaje de recaudación de fondos planificado previamente a Florida”, dijo Abbott en un comunicado.

Trump ganó a Texas dos veces, pero no es particularmente popular en estos días. La última encuesta de la Universidad de Texas en Austin encontró que el 41% de los votantes registrados tenía una opinión favorable de Trump, mientras que el 50% tenía una opinión desfavorable.

Sin embargo, el magnate sigue siendo popular entre la base republicana y su respaldo fue muy buscado durante las primarias. Su último mitin en Texas fue antes de las primarias de marzo y se llevó a cabo en los suburbios de Houston. Abbott habló en esa reunión.

Además de Patrick y Paxton, los oradores del sábado incluirán al representante de los Estados Unidos Michael Cloud, republicano por Victoria; Tom Homan, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos bajo Trump; y Brandon Judd, presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza.

La lista de oradores no incluyó a ningún candidato de las contiendas del Sur de Texas a las que apuntan los republicanos. Entre ellos, Trump ha respaldado a Mónica De La Cruz, una republicana que se postula para un escaño vacante que se extiende desde el Valle del Río Grande hasta las afueras de San Antonio.