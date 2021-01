Repuntan cruces de niños migrantes sin familias

El Paso.- Los niños migrantes sin padres o tutores están cruzando la frontera del área de El Paso en números cada vez mayores, en una situación que presagia grandes desafíos, a medida que la administración Biden busca ajustar los enfoques de aplicación de la ley en la región fronteriza.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP) detuvieron a más de 900 niños migrantes no acompañados en diciembre en el Sector El Paso, que incluye el extremo Oeste de Texas y todo Nuevo México. Ese es el número más alto desde junio de 2019, según los datos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Gloria Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, dijo que el aumento continuó en enero, según reportó el portavoz de CBP, Roger Maier. El vocero dijo que la Patrulla Fronteriza está colocando a los migrantes en refugios administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) en un plazo máximo de 72 horas, como lo exige la ley.

“La buena noticia es que el tiempo de espera para llevarlos a ORR es de 15 a 16 horas en este momento, lo que se ha mantenido estable”, dijo Maier.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes que monitorean la región limítrofe con México fotografiaron a un gran grupo de niños en la estación de la Patrulla Fronteriza en el Noreste de El Paso durante el fin de semana.

“La rápida transferencia de niños no acompañados a las instalaciones de la ORR es alentadora”, dijo Josh Rubin, fundador del grupo de vigilancia Witness at the Border.

El aumento de niños no acompañados que cruzan la frontera es una indicación de los desafíos de inmigración que aguardan a la administración de Biden.

El 20 de enero, la ciudad de El Paso emitió un comunicado de prensa diciendo que estaba trabajando con grupos sin fines de lucro y otros para prepararse para un posible aumento brusco en el número de migrantes que cruzan la frontera.

“La jefa Chávez ha estado informando regularmente a un grupo de agentes de la ley, médicos, funcionarios electos y otras partes interesadas locales sobre las tendencias cada dos semanas, incluido el viernes pasado. El asunto (de los niños no acompañados) y el rápido cambio fue uno de los temas discutidos”, dijo Maier.

El número de niños migrantes no acompañados detenidos en la región de El Paso permanece muy por debajo del pico en la primavera de 2019, cuando la Patrulla Fronteriza fue duramente criticada por retener a los niños durante días en estaciones abarrotadas. El mayor número de los niños no acompañados detenidos en el Sector El Paso llegó a los 3 mil 255 en mayo de 2019.

Los cruces de niños no acompañados disminuyeron significativamente cuando la pandemia de Covid-19 golpeó en la primavera de 2020.

La administración Trump expulsó rápidamente a la mayoría de los niños migrantes no acompañados durante gran parte de 2020, una medida que los defensores de los migrantes calificaron de ilegal. Un juez federal bloqueó la práctica en noviembre.

Los niños migrantes no acompañados puestos bajo custodia por la Patrulla Fronteriza deben ser entregados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Permanecen en refugios ORR hasta que puedan ser colocados con un patrocinador, generalmente un miembro de su familia que reside en Estados Unidos.

Trump implementó una serie de cambios controvertidos en el manejo de los niños no acompañados.

La administración hizo más difícil que los patrocinadores se hicieran cargo de la custodia de los niños. Como resultado, los niños pasaron mucho más tiempo bajo la custodia del Gobierno y abrumaron el sistema de albergues de ORR en 2018. En consecuencia, la administración Trump expandió lo que se suponía que era un refugio de carpa temporal en Tornillo.

En diciembre de 2018, más de 15 mil menores migrantes estaban bajo la custodia de la ORR, la mayor cantidad de niños detenidos sin cargos penales desde el internamiento japonés-estadounidense de la Segunda Guerra Mundial.

La administración Trump revirtió muchos de los cambios en los requisitos de los patrocinadores en diciembre de 2018, lo que llevó al cierre de las instalaciones de Tornillo y a una gran reducción en la cantidad de niños bajo la custodia de la ORR.

Rubin, el fundador de Witness at the Border, dijo que vale la pena observar el trato a los niños en los refugios de ORR. En el año fiscal 2020, los niños pasaron un promedio de 102 días bajo la custodia de la ORR, según la agencia. Eso es un aumento de 34 días en promedio en 2016.

“Lo que convirtió a Tornillo y Homestead (un refugio en Florida) en parodias fueron las largas y brutales demoras, a veces de más de un año, en la colocación de estos niños con familias y parientes dispuestos a patrocinarlos y cuidarlos. Creemos que el confinamiento a largo plazo, en tiendas de campaña y un aislamiento traumático, fue punitivo”, dijo Rubin.

“Estaremos pendientes para asegurarnos de que esta práctica termine bajo la administración de Biden”, dijo.