Revivirá en cumbre de la DEA muerte de hijo por sobredosis

Cortesía / Jacob Talamantes murió hace dos años

Hace dos años, la Policía le dijo a Jennipher Talamantes que su hijo murió en paz mientras dormía por una sobredosis de fentanilo.

“Me ha resultado difícil de creer”, dijo la consejera escolar de El Paso. “Después de ver videos de sobredosis, sé que no murió en paz mientras dormía”.

Su hijo, Jacob Talamantes, murió en un hotel en Addison, Texas, cerca de Dallas, el 24 de abril de 2020, después de tomar Percocet falsificado mezclado con fentanilo. Tenía 25 años.

Los pensamientos sobre la muerte de su hijo todavía la persiguen. Pero ahora se enfoca en contar su historia para poner una cara, y un corazón, a la creciente crisis de sobredosis de fentanilo en todo el país.

Talamantes ha sido invitada a hablar en la primera Cumbre Familiar de la Administración de Control de Drogas (DEA) sobre la Epidemia de Sobredosis.

El evento será el 14 y 15 de junio en la sede de la DEA en Arlington, Virginia. Ella es la única persona de Texas que presentará su historia en la cumbre.

“Es difícil, pero sé que tengo que cambiar esto por algo positivo”, dijo.

Las cifras son alarmantes. Un opioide sintético que puede ser 100 veces más potente que la morfina, el fentanilo se ha relacionado con un número creciente de muertes por sobredosis en los Estados Unidos, informa la DEA. Entre 2019 y 2020, las muertes por sobredosis de opioides aumentaron un 38.1 por ciento a nivel nacional.

El año pasado, la DEA incautó más de 15 mil libras de fentanilo, cuatro veces la cantidad incautada en 2017. Más recientemente, de enero a marzo de 2022, la DEA incautó casi 2 mil libras de fentanilo y un millón de pastillas falsas, informa la agencia.

En el Condado de El Paso, casi 100 personas murieron por sobredosis de opioides en 2021, según la Oficina del Médico Forense. Sesenta y cuatro de ellos involucraron fentanilo, un aumento de casi 256 por ciento con respecto a 2019, cuando se informaron 18 muertes.

“El fentanilo está matando a los estadounidenses a un ritmo sin precedentes”, dijo la administradora de la DEA, Anne Milgram, en un memorando de abril que advierte a otras agencias policiales sobre un aumento en todo el país de las sobredosis masivas relacionadas con el fentanilo.

“Los traficantes de drogas están generando adicción y aumentando sus ganancias al mezclar fentanilo con otras drogas ilícitas”, afirma el memorándum.

Los traficantes venden cocaína mezclada con fentanilo o pastillas falsas que contienen la droga que parecen recetas legítimas.

Sí es personal

Para Talamantes, la crisis es más que números. Es personal.

“Solía decir que él era mi estrella”, dijo sobre su hijo. “Cuando hablaba, todos escuchaban. Amaba las estadísticas, el futbol, el basquetbol, el hockey. Sus ojos se iluminaban y su sonrisa se iluminaba cuando hablaba”.

Jacob asistió a El Dorado High y se graduó de Eastwood. Él y su novia de toda la vida se mudaron a Dallas después de graduarse y tuvieron dos niñas: Alina y Josie, ahora de siete y tres años.

Planeaba ir a la escuela farmacéutica, pero decidió comenzar su propio negocio. A los 21 años, abrió un negocio de pisos en Wylie, Texas.

Jacob tenía un historial de fumar mariguana, lo que causó mucha fricción entre él y su madre. Más tarde incursionó en la cocaína, dijo Talamantes.

“Una vez que se fue a Dallas, no sabía qué más estaba haciendo y eso me preocupó”, dijo Talamantes.

Jacob se separó de su novia y comenzó a salir de fiesta con frecuencia. Su hermano, Josh, se preocupó cada vez más y le advirtió a Talamantes que algo andaba mal. Ella no sabía qué hacer.

“Incluso desde lejos, siempre estaba tratando de decirle que sea un buen hombre, que sea un buen padre”, dijo. “Yo le decía: '¿En qué puedo ayudarte? Nada más no me pidas dinero'. Él decía: 'No lo sé. No sé, mamá’”.

A menudo se pregunta sobre los últimos minutos de vida de su hijo.

Si bien los síntomas de cada persona son diferentes, muchas personas que toman una sobredosis de fentanilo experimentan somnolencia y mareos, náuseas y vómitos y pérdida del conocimiento, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Otros experimentan dificultad para respirar, rigidez del cuerpo o actividad similar a convulsiones y espuma en la boca.

Talamantes dijo que todavía se encuentra en una montaña rusa de emociones y ha estado en un extenso asesoramiento. Aprendió todo lo que pudo sobre el fentanilo y otros opioides, y quiere que otros compartan sus historias.

Vio a Jacob por última vez en enero del 2020.

“Le dije que no quería perderlo y que lo quería mucho”.

En su última conversación telefónica, Jacob le dijo a su madre que la amaba y que debía tener cuidado con el pico de la pandemia de Covid-19.

“No sé qué haría sin ti”, recuerda Talamantes que le dijo su hijo. “Ahora yo tengo que vivir sin él”.